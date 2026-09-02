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Fracasso do Chelsea, Mykhailo Mudryk se pronuncia após selar transferência dramática para o Tottenham para se reencontrar com Roberto De Zerbi em dupla investida em Stamford Bridge
Tottenham conclui dupla investida no Chelsea
O Tottenham Hotspur garantiu Mudryk por empréstimo de uma temporada junto ao Chelsea, com opção de tornar a transferência definitiva por £75 milhões. Pouco depois de anunciar o jogador de 25 anos, o Spurs concluiu um acordo de £7 milhões por Tosin, ex-companheiro de equipe dele em Stamford Bridge, que chega como substituto de Kevin Danso, que se transferiu por empréstimo para o Sunderland.
Mudryk se torna o primeiro jogador a se transferir diretamente entre os rivais de Londres desde que o goleiro Carlo Cudicini fez a mudança em 2009. As chegadas representam a nona e a décima contratações de verão do Tottenham, elevando o gasto total na janela para perto de £400 milhões, ao lado dos movimentos anteriores por Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Savio.
- Newspix
Mudryk está ansioso para trabalhar com De Zerbi novamente
Reagindo à transferência, Mudryk expressou sua felicidade por voltar a trabalhar com seu ex-treinador. "É uma sensação ótima", disse ao site oficial do Tottenham. "Mal posso esperar para começar a treinar e jogar pelo clube, e estou muito animado por me reencontrar com Roberto De Zerbi.
"Sou um jogador que traz velocidade e criatividade, e quero ajudar tanto ofensivamente quanto defensivamente. Quero empolgar os torcedores. Vejo que há um elenco forte aqui, com bons jogadores, e estou ansioso para dividir o campo e momentos especiais com eles."
De Zerbi, que treinou Mudryk durante a temporada 2021-22 no Shakhtar Donetsk, celebrou o reencontro. "Tendo trabalhado com Misha no início da carreira dele, sei exatamente o que ele pode trazer para o nosso time", afirmou De Zerbi. "Ele tem qualidade para mudar um jogo com sua velocidade e capacidade nas situações de um contra um, e é um talento empolgante e ofensivo. Vou exigir muito de Misha e é nosso trabalho ajudá-lo a encontrar a melhor versão de si mesmo. Se fizermos isso, então ele pode se tornar um jogador muito importante para nós. Estou muito feliz por ele ter escolhido vir para cá e mal posso esperar para trabalhar com ele novamente."
O reforço para a defesa Tosin também expressou seu entusiasmo: "Estou em uma parte importante da minha carreira e, falando com o técnico e sabendo o tipo de futebol que ele quer jogar, acho que é uma combinação muito boa. Ele quer que o time jogue com coragem e isso é algo que eu sempre procuro fazer. Quero alcançar o melhor possível, levar este time e este clube o mais longe possível até onde merecemos estar. Isso é algo que precisa ser feito todos os dias, especialmente no campo de treinamento, e vou levar essa mentalidade para o clube."
Mudança de rumo tardia após alvos perdidos
O Tottenham recorreu a Mudryk após contratempos em outras negociações no último dia da janela, depois de não conseguir contratar Cody Gakpo, do Liverpool, e Iliman Ndiaye, do Everton, que acabou escolhendo o Manchester City.
A mudança oferece ao ucraniano uma oportunidade de reconstruir a carreira. Depois de se juntar ao Chelsea por £ 62 milhões em janeiro de 2023, Mudryk passou 20 meses afastado devido a supostas violações de doping após um exame de urina com resultado adverso. Ele foi liberado para voltar em julho depois que a Football Association e a World Anti-Doping Agency resolveram o caso, sem atuar competitivamente desde novembro de 2024.
- AFP
Encontrando sua melhor forma no norte de Londres
Mudryk viveu uma de suas melhores fases da carreira sob o comando de De Zerbi no Shakhtar Donetsk e agora vai tentar garantir tempo de jogo regular. Como De Zerbi espera comprometimento máximo, o ponta precisa recuperar rapidamente o ritmo de jogo e se firmar no elenco reformulado do Tottenham.
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