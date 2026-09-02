Reagindo à transferência, Mudryk expressou sua felicidade por voltar a trabalhar com seu ex-treinador. "É uma sensação ótima", disse ao site oficial do Tottenham. "Mal posso esperar para começar a treinar e jogar pelo clube, e estou muito animado por me reencontrar com Roberto De Zerbi.

"Sou um jogador que traz velocidade e criatividade, e quero ajudar tanto ofensivamente quanto defensivamente. Quero empolgar os torcedores. Vejo que há um elenco forte aqui, com bons jogadores, e estou ansioso para dividir o campo e momentos especiais com eles."

De Zerbi, que treinou Mudryk durante a temporada 2021-22 no Shakhtar Donetsk, celebrou o reencontro. "Tendo trabalhado com Misha no início da carreira dele, sei exatamente o que ele pode trazer para o nosso time", afirmou De Zerbi. "Ele tem qualidade para mudar um jogo com sua velocidade e capacidade nas situações de um contra um, e é um talento empolgante e ofensivo. Vou exigir muito de Misha e é nosso trabalho ajudá-lo a encontrar a melhor versão de si mesmo. Se fizermos isso, então ele pode se tornar um jogador muito importante para nós. Estou muito feliz por ele ter escolhido vir para cá e mal posso esperar para trabalhar com ele novamente."

O reforço para a defesa Tosin também expressou seu entusiasmo: "Estou em uma parte importante da minha carreira e, falando com o técnico e sabendo o tipo de futebol que ele quer jogar, acho que é uma combinação muito boa. Ele quer que o time jogue com coragem e isso é algo que eu sempre procuro fazer. Quero alcançar o melhor possível, levar este time e este clube o mais longe possível até onde merecemos estar. Isso é algo que precisa ser feito todos os dias, especialmente no campo de treinamento, e vou levar essa mentalidade para o clube."



