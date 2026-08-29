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Yosua Arya

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Fracasso do Chelsea está a caminho da Bundesliga, com o RB Leipzig cada vez mais perto de um acordo por transferência em definitivo

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M. Guiu
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O atacante do Chelsea Marc Guiu está perto de uma transferência em definitivo para o RB Leipzig, da Bundesliga, após ser deixado de fora do elenco de Xabi Alonso. O atacante de 20 anos deve deixar Stamford Bridge depois de uma campanha frustrante, prejudicada pelos poucos minutos em campo na liga.

  • Leipzig se aproxima de Guiu

    O Leipzig está perto de chegar a um acordo em princípio para contratar o atacante Guiu, do Chelsea, segundo o The Athletic. Embora a transferência ainda não esteja oficialmente concluída, todas as partes esperam com convicção que a mudança aconteça sem qualquer complicação.

    O jogador de 20 anos se prepara para deixar Stamford Bridge em definitivo depois de perder completamente espaço. O Chelsea inicialmente pediu uma taxa em torno de £ 25 milhões pelo atacante espanhol, mas o clube optou por reduzir sua pedida no início desta semana para facilitar sua saída.

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    Cortado dos planos de Alonso

    A saída de Guiu se tornou inevitável depois que o técnico Alonso o deixou fora do elenco do Chelsea para os dois primeiros jogos da temporada, contra o Fulham, na Premier League, e o Luton Town, na Copa da Liga. O treinador deixou muito claro que o jovem atacante não faz parte de seus planos táticos de longo prazo.

    A transferência iminente marca um fim surpreendentemente rápido para a passagem de Guiu pelo oeste de Londres. Ele assinou um contrato de seis anos em julho de 2024, depois que o Chelsea acionou uma cláusula de rescisão de € 6 milhões para tirá-lo do Barcelona, onde o cria de La Masia havia feito apenas sete partidas pelo time principal.

  • Um empréstimo frustrante

    Guiu enfrentou uma campanha doméstica turbulenta no ano passado, fazendo apenas oito aparições na Premier League e garantindo uma única titularidade na liga. O Chelsea inicialmente o emprestou ao Sunderland, mas essa passagem foi interrompida abruptamente após menos de um mês para cobrir uma crise repentina de centroavante em Stamford Bridge.

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    Reformulação do ataque do Chelsea

    Guiu agora está prestes a se tornar o terceiro centroavante reconhecido a deixar Stamford Bridge durante a atual janela de transferências. Ele segue os passos de Nicolas Jackson e Liam Delap, que recentemente acertaram transferências em definitivo para Aston Villa e Nottingham Forest, respectivamente.

    O Chelsea reestruturou fortemente suas opções de ataque antes da nova temporada da Premier League. João Pedro se estabeleceu com firmeza como o indiscutível atacante de referência do clube, enquanto os reforços de verão Emmanuel Emegha e Danny Welbeck chegaram para oferecer nova concorrência no terço final.

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