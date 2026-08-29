AFP
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Fracasso do Chelsea está a caminho da Bundesliga, com o RB Leipzig cada vez mais perto de um acordo por transferência em definitivo
Leipzig se aproxima de Guiu
O Leipzig está perto de chegar a um acordo em princípio para contratar o atacante Guiu, do Chelsea, segundo o The Athletic. Embora a transferência ainda não esteja oficialmente concluída, todas as partes esperam com convicção que a mudança aconteça sem qualquer complicação.
O jogador de 20 anos se prepara para deixar Stamford Bridge em definitivo depois de perder completamente espaço. O Chelsea inicialmente pediu uma taxa em torno de £ 25 milhões pelo atacante espanhol, mas o clube optou por reduzir sua pedida no início desta semana para facilitar sua saída.
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Cortado dos planos de Alonso
A saída de Guiu se tornou inevitável depois que o técnico Alonso o deixou fora do elenco do Chelsea para os dois primeiros jogos da temporada, contra o Fulham, na Premier League, e o Luton Town, na Copa da Liga. O treinador deixou muito claro que o jovem atacante não faz parte de seus planos táticos de longo prazo.
A transferência iminente marca um fim surpreendentemente rápido para a passagem de Guiu pelo oeste de Londres. Ele assinou um contrato de seis anos em julho de 2024, depois que o Chelsea acionou uma cláusula de rescisão de € 6 milhões para tirá-lo do Barcelona, onde o cria de La Masia havia feito apenas sete partidas pelo time principal.
Um empréstimo frustrante
Guiu enfrentou uma campanha doméstica turbulenta no ano passado, fazendo apenas oito aparições na Premier League e garantindo uma única titularidade na liga. O Chelsea inicialmente o emprestou ao Sunderland, mas essa passagem foi interrompida abruptamente após menos de um mês para cobrir uma crise repentina de centroavante em Stamford Bridge.
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Reformulação do ataque do Chelsea
Guiu agora está prestes a se tornar o terceiro centroavante reconhecido a deixar Stamford Bridge durante a atual janela de transferências. Ele segue os passos de Nicolas Jackson e Liam Delap, que recentemente acertaram transferências em definitivo para Aston Villa e Nottingham Forest, respectivamente.
O Chelsea reestruturou fortemente suas opções de ataque antes da nova temporada da Premier League. João Pedro se estabeleceu com firmeza como o indiscutível atacante de referência do clube, enquanto os reforços de verão Emmanuel Emegha e Danny Welbeck chegaram para oferecer nova concorrência no terço final.
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