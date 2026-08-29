A saída de Guiu se tornou inevitável depois que o técnico Alonso o deixou fora do elenco do Chelsea para os dois primeiros jogos da temporada, contra o Fulham, na Premier League, e o Luton Town, na Copa da Liga. O treinador deixou muito claro que o jovem atacante não faz parte de seus planos táticos de longo prazo.

A transferência iminente marca um fim surpreendentemente rápido para a passagem de Guiu pelo oeste de Londres. Ele assinou um contrato de seis anos em julho de 2024, depois que o Chelsea acionou uma cláusula de rescisão de € 6 milhões para tirá-lo do Barcelona, onde o cria de La Masia havia feito apenas sete partidas pelo time principal.