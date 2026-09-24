O técnico da Dinamarca, Brian Riemer, esclareceu a situação em torno do período de testes de Erling Haaland no FC Copenhagen em 2017, antes da partida de quinta-feira pela Liga das Nações da Uefa contra a Noruega. Falando em sua entrevista coletiva no Ullevaal Stadion, Riemer abordou seu papel durante a estadia de uma semana de Haaland na Dinamarca quando ainda era jovem.

Na época, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, era o treinador do FCK, enquanto Riemer trabalhava como técnico do sub-19 do clube.

Solbakken isentou publicamente Riemer durante sua própria coletiva de imprensa, confirmando que seu ex-assistente não teve responsabilidade por não contratar o atacante.