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Fracasso de 200 milhões com Haaland! Técnico da Dinamarca, Riemer insiste que não ignorou Erling durante teste dinamarquês secreto
Riemer aborda história sobre julgamento de Erling Haaland antes de duelo em Oslo
O técnico da Dinamarca, Brian Riemer, esclareceu a situação em torno do período de testes de Erling Haaland no FC Copenhagen em 2017, antes da partida de quinta-feira pela Liga das Nações da Uefa contra a Noruega. Falando em sua entrevista coletiva no Ullevaal Stadion, Riemer abordou seu papel durante a estadia de uma semana de Haaland na Dinamarca quando ainda era jovem.
Na época, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, era o treinador do FCK, enquanto Riemer trabalhava como técnico do sub-19 do clube.
Solbakken isentou publicamente Riemer durante sua própria coletiva de imprensa, confirmando que seu ex-assistente não teve responsabilidade por não contratar o atacante.
- AFP
Técnico da Dinamarca insiste que não perdeu milhões com Haaland
Tratando o episódio com humor como uma história clássica do futebol, Riemer relembrou ter recebido Haaland e seu pai, Alf-Inge, durante a visita deles a Copenhague, há quase uma década. O técnico dinamarquês disse que ficou feliz ao ver o desenvolvimento meteórico de Haaland até se tornar um atacante de nível mundial após aquele primeiro período de testes.
Riemer rejeitou com firmeza qualquer sugestão de que tenha custado pessoalmente ao FC Copenhagen uma fortuna em futuras taxas de transferência.
"É uma boa história de festa. Erling foi convidado para um período de treinos de teste em Copenhague, e posso dizer com segurança que não tive nada a ver com o fato de ele ficar lá ou não", sorriu Riemer. "Posso dizer tranquilamente que não fui eu quem tirou 200 milhões do FC Copenhagen."
Riemer rejeita rótulo de azarão apesar da ameaça de Haaland
Voltando a atenção para a estreia de quinta-feira na Liga A, Riemer rejeitou com veemência as sugestões de que a Dinamarca chega a Oslo como azarã contra a equipe de Haaland. Ele enfatizou que o elenco dinamarquês tem imensa qualidade técnica e confiança absoluta para conquistar os três pontos fora de casa.
Riemer confirmou que sua comissão técnica passou três dias em Helsingor refinando detalhes táticos para surpreender o esquema de Solbakken.
"Não nos vemos como azarões ou irmãos mais novos", acrescentou Riemer. "Temos uma seleção nacional muito, muito forte, com muita qualidade e muito talento. Estamos aqui para levar pontos para casa."
- AFP
Hjulmand e a Dinamarca miram pontuação máxima em Ullevaal
O meio-campista da Dinamarca Morten Hjulmand ecoou a confiança de seu técnico ao insistir que o elenco segue completamente indiferente ao sucesso da Noruega na Copa do Mundo. O jogador do Atletico Madrid ressaltou que o foco tático da Dinamarca continua estritamente em executar seu plano de jogo, em vez de se preocupar com o embalo do adversário.
A seleção dinamarquesa conclui seus preparativos para um intenso duelo escandinavo em Oslo.
A Dinamarca chega ao confronto de quinta-feira determinada a iniciar sua campanha na Liga das Nações com uma vitória.
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