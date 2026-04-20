Na verdade, parecia que Vincent Kompany nem queria isso. Enquanto a equipe comemorava o 35º título do campeonato com os torcedores bem em frente à arquibancada sul, a comissão técnica liderada por Kompany aproveitava aquele momento especial alguns metros atrás. Repetidamente, o capitão Manuel Neuer acenava para que os treinadores se juntassem a ele na frente; em algum momento, eles acabaram indo — quase que com certa relutância.
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"Foto do Ano": Os torcedores do FC Bayern enviam duas mensagens claras durante a comemoração do título
Ao chegar à frente do gol, a torcida da Südkurve entoou em voz alta o nome de Kompany — e, de repente, o belga de 40 anos se soltou completamente. Em êxtase, ele ergueu os punhos cerrados para o alto e os torcedores comemoraram ruidosamente, parecendo ainda mais barulhentos do que nos gols ou no apito final. Mais tarde, o presidente Herbert Hainer chamaria essa cena de “Imagem do Ano”.
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FC Bayern: Isso traz de volta lembranças de 2013
Há muito tempo que os torcedores do FC Bayern não demonstravam tanto carinho aberto por um técnico como fizeram com Kompany. Certamente não foi o caso dos antecessores imediatos de Kompany, Thomas Tuchel e Julian Nagelsmann. O último técnico a conquistar a Tríplice Coroa, Hansi Flick, talvez tivesse recebido esse carinho em 2020, mas naquela época havia a pandemia de COVID-19 e não era tão fácil fazer demonstrações coletivas de carinho em público. Niko Kovac nunca conseguiu se tornar o queridinho, enquanto os treinadores internacionais de renome, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, pareciam um pouco inacessíveis. Provavelmente, para encontrar um ponto de comparação, é preciso voltar ao eterno Jupp Heynckes, o treinador da tríplice coroa de 2013.
Não é só o presidente do conselho, Jan-Christien Dreesen, que acha que “esse espírito”, que atualmente prevalece na equipe e no clube em geral, lembra “um pouco a situação de 13 anos atrás”. Com seu jeito simpático e pragmático, Kompany contribuiu de forma decisiva para que o FC Bayern esteja mais tranquilo do que há muito tempo e para que quase não haja conflitos paralelos causando distrações. Por outro lado, e mais importante ainda, é naturalmente o futebol impressionante que sua equipe exibe: igualmente atraente, dominante e bem-sucedido.
O FC Bayern marcou 161 gols nos 47 jogos oficiais disputados até agora nesta temporada, o que já é um recorde na ilustre história do clube. Se fosse necessária uma última prova do domínio de Munique na Bundesliga, ela veio justamente na conquista do título: isso aconteceu com um time praticamente reserva (oito mudanças na escalação inicial em relação à vitória contra o Real Madrid na quarta-feira) e de forma incontestável contra o terceiro colocado da tabela. O fato de que rotações tão radicais funcionem também diz muito sobre a gestão do elenco de Kompany; sob sua liderança, cada jogador se sente importante.
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O FC Bayern espera conquistar o terceiro triplo da história do clube
Segundo Hainer, Kompany é um “prêmio na loteria”. No entanto, há dois anos — e nunca é demais lembrar disso — ele foi contratado como, digamos, o sexto na lista de preferências dos treinadores. Mas, para que Kompany entre para a história do FC Bayern como um dos grandes treinadores, é preciso mais do que títulos de campeão; o ideal seria uma tríplice coroa. Desde o último triunfo máximo em 2020, as chances nunca foram tão boas quanto agora. Na Copa da Alemanha, a equipe enfrenta o Bayer Leverkusen na semifinal na quarta-feira, e depois o atual campeão Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.
Assim, durante as comemorações, os torcedores entoaram “Copa da Europa” e “Berlim, Berlim, vamos para Berlim” – enviando, assim, após as demonstrações de carinho por Kompany, uma segunda mensagem clara: ser campeão é ótimo, mas ainda não basta! O técnico e seus jogadores cantaram com fervor, uma transição impecável da breve comemoração para os próximos jogos.
Não houve chuva de cerveja, nem a entrega do troféu do campeonato, nem mesmo uma festa interna depois. “Estamos concentrados e não vamos mais comemorar hoje”, gritou Joshua Kimmich para os jornalistas que esperavam ao sair do estádio. Harry Kane garantiu que Kompany assistiria a “vídeos do Leverkusen” ainda naquela mesma noite.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Jogo Competição Quarta-feira, 22 de abril Bayer Leverkusen x FC Bayern Copa da Alemanha Sábado, 25 de abril FSV Mainz 05 x FC Bayern Bundesliga Terça-feira, 28 de abril Paris Saint-Germain x FC Bayern Liga dos Campeões Sábado, 2 de maio FC Bayern x 1. FC Heidenheim Bundesliga