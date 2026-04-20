"Foto do Ano": Os torcedores do FC Bayern enviam duas mensagens claras durante a comemoração do título

Há muito tempo que os torcedores do FC Bayern não demonstravam tanto carinho aberto por um técnico como fizeram com Kompany. Certamente não foi o caso dos antecessores imediatos de Kompany, Thomas Tuchel e Julian Nagelsmann. O último técnico a conquistar a Tríplice Coroa, Hansi Flick, talvez tivesse recebido esse carinho em 2020, mas naquela época havia a pandemia de COVID-19 e não era tão fácil fazer demonstrações coletivas de carinho em público. Niko Kovac nunca conseguiu se tornar o queridinho, enquanto os treinadores internacionais de renome, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, pareciam um pouco inacessíveis. Provavelmente, para encontrar um ponto de comparação, é preciso voltar ao eterno Jupp Heynckes, o treinador da tríplice coroa de 2013.

Não é só o presidente do conselho, Jan-Christien Dreesen, que acha que “esse espírito”, que atualmente prevalece na equipe e no clube em geral, lembra “um pouco a situação de 13 anos atrás”. Com seu jeito simpático e pragmático, Kompany contribuiu de forma decisiva para que o FC Bayern esteja mais tranquilo do que há muito tempo e para que quase não haja conflitos paralelos causando distrações. Por outro lado, e mais importante ainda, é naturalmente o futebol impressionante que sua equipe exibe: igualmente atraente, dominante e bem-sucedido.

O FC Bayern marcou 161 gols nos 47 jogos oficiais disputados até agora nesta temporada, o que já é um recorde na ilustre história do clube. Se fosse necessária uma última prova do domínio de Munique na Bundesliga, ela veio justamente na conquista do título: isso aconteceu com um time praticamente reserva (oito mudanças na escalação inicial em relação à vitória contra o Real Madrid na quarta-feira) e de forma incontestável contra o terceiro colocado da tabela. O fato de que rotações tão radicais funcionem também diz muito sobre a gestão do elenco de Kompany; sob sua liderança, cada jogador se sente importante.