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Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Forte jogo pelas laterais e movimentação intensa: como joga o Japão, adversário do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Japão
Brasil
Japão
Copa do Mundo

Organização tática, versatilidade e intensidade fazem da equipe comandada por Hajime Moriyasu um dos desafios mais complexos da seleção brasileira no Mundial

O Brasil já conhece seu primeiro adversário no mata-mata da Copa do Mundo. Após buscar um empate emocionante diante da Suécia e garantir a segunda colocação do Grupo F, o Japão confirmou o confronto contra a equipe de Carlo Ancelotti nos 16 avos de final.

Mais do que uma seleção disciplinada, os "Samurais Azuis" chegam ao duelo como uma equipe madura, consolidada e com identidade clara. Sob o comando de Hajime Moriyasu desde 2018, os japoneses chegam à segunda Copa do Mundo consecutiva com o mesmo treinador e apresentam uma evolução consistente em relação aos últimos ciclos.

Mesmo desfalcado de jogadores importantes por lesão, o Japão manteve alto nível coletivo graças à organização tática, à versatilidade dos atletas e à capacidade de executar diferentes planos de jogo. Para o Brasil, será um teste significativamente mais complexo do que os enfrentados na fase de grupos.

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  • FBL-WC-2026-MATCH57-JPN-SWEAFP

    Organização tática é a principal marca da equipe

    Poucas seleções possuem uma identidade tão bem definida quanto o Japão. Moriyasu montou uma equipe extremamente disciplinada, capaz de executar praticamente à perfeição o plano estabelecido para cada partida.

    A estrutura-base é o 3-4-2-1, ou 3-4-3 dependendo da ocupação ofensiva. Sem a bola, porém, o sistema rapidamente se transforma em um 5-4-1 bastante compacto, reduzindo espaços entre as linhas e dificultando infiltrações pelo centro.

    Ao longo da fase de grupos, o treinador praticamente não alterou esse desenho. A única exceção aconteceu nos minutos finais diante da Holanda, quando trocou um zagueiro por um centroavante, passou ao 4-4-2 e conseguiu buscar o empate.

    A consistência do modelo chama atenção. Mesmo promovendo rodízio em diversas posições, Moriyasu não repetiu uma escalação durante a primeira fase, mas a equipe manteve o mesmo nível de organização.

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  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saída de bola qualificada e construção pelo centro

    Ao contrário de muitas seleções modernas, o Japão normalmente não inicia os jogos pressionando a saída adversária.

    A equipe prefere defender em bloco médio, esperando o rival na intermediária defensiva para fechar linhas de passe e proteger a região central do campo. Quando recupera a posse, acelera rapidamente a circulação da bola.

    A construção ofensiva japonesa se destaca principalmente pela qualidade técnica dos passes. Kamada, Tanaka, Sano e Doan oferecem precisão e velocidade nas trocas de bola, permitindo que o time progrida rapidamente pelo corredor central quando encontra espaços.

    Foi justamente dessa maneira que nasceram alguns dos principais gols da equipe diante de Tunísia e Suécia, com jogadas coletivas envolvendo poucos toques e muita movimentação.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Laterais são a principal arma ofensiva

    O jogo pelos lados talvez seja o aspecto mais perigoso da seleção japonesa.

    Os alas Nakamura e Ritsu Doan têm características ofensivas e constantemente ocupam regiões próximas da área adversária. Além deles, Maeda e Junya Ito oferecem velocidade, drible e profundidade.

    As movimentações são constantes. Em muitos momentos, ponta e ala trocam de posição, confundindo a marcação. Enquanto um permanece aberto para receber, o outro infiltra entre lateral e zagueiro buscando passes em profundidade e cruzamentos rasteiros.

    Outra característica importante é a participação dos zagueiros pelos lados. Especialmente Hiroki Ito, que frequentemente avança como se fosse um lateral, criando superioridade numérica e liberando espaço para infiltrações dos atacantes.

    Esse mecanismo exige enorme coordenação defensiva dos adversários e foi responsável por diversas oportunidades criadas durante a fase de grupos.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Versatilidade torna o Japão imprevisível

    Uma das maiores virtudes da equipe é a flexibilidade de seus jogadores.

    Kamada, por exemplo, atuou como volante em algumas partidas e como meia-atacante em outras. Doan desempenhou tanto a função de ala quanto de atacante. Essa capacidade de adaptação permite que Moriyasu altere o comportamento da equipe sem precisar modificar o sistema tático.

    O Japão também sabe variar sua postura conforme o adversário. Pode jogar em contra-ataques, como fez na vitória sobre a Inglaterra em amistoso antes da Copa, ou assumir o controle da posse diante de equipes que oferecem menos resistência.

    Essa capacidade de alternar estratégias faz dos japoneses um adversário difícil de prever.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Mesmo desfalcado, elenco mantém alto nível

    A campanha japonesa ganha ainda mais relevância quando analisadas as baixas sofridas.

    Mitoma e Minamino sequer foram inscritos por problemas físicos. O capitão Endo foi cortado às vésperas da estreia. Durante a Copa, Kubo e Itakura também sofreram lesões.

    Mesmo assim, o rendimento coletivo praticamente não caiu.

    Isso demonstra a profundidade do elenco e, principalmente, o quanto o funcionamento da equipe está acima das individualidades.

  • FBL-WC-2026-MATCH36-TUN-JPNAFP

    Ueda lidera um ataque inteligente

    Entre os titulares, Ayase Ueda aparece como a principal referência ofensiva.

    Artilheiro da última edição do Campeonato Holandês pelo Feyenoord, o centroavante vai muito além da capacidade de finalização. Atua bem como pivô, participa da construção das jogadas, atrai marcadores e abre espaços para as infiltrações dos companheiros.

    Sua movimentação exige atenção constante da linha defensiva adversária.

    Ao seu redor, jogadores como Maeda, Junya Ito, Doan e Kamada atacam os espaços criados com bastante velocidade.

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Onde o Brasil pode explorar espaços

    Apesar da excelente organização, o Japão também apresenta vulnerabilidades.

    Como trabalha com alas de características ofensivas, frequentemente deixa espaços entre os zagueiros laterais e os alas durante as transições defensivas, especialmente pelo lado esquerdo.

    Quando Hiroki Ito avança para participar da construção ofensiva, a recomposição passa a depender do volante do setor, que nem sempre possui o mesmo senso de cobertura.

    Caso consiga superar a eficiente pressão pós-perda japonesa, o Brasil poderá encontrar campo aberto para explorar a velocidade de Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rayan.

    Além disso, a seleção brasileira leva vantagem física nas bolas paradas ofensivas. Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo e Casemiro representam ameaça constante pelo alto, enquanto o Japão já mostrou dificuldades nesse fundamento durante a competição.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil terá seu maior teste na Copa

    O confronto representa um salto de dificuldade para a equipe de Carlo Ancelotti.

    Muito organizada, intensa e versátil, a seleção japonesa apresenta um nível competitivo semelhante ao de Marrocos, adversário que já criou problemas para o Brasil recentemente.

    Mais do que enfrentar jogadores talentosos, a seleção precisará superar um coletivo extremamente bem treinado, capaz de alternar comportamentos, ocupar espaços com inteligência e explorar praticamente qualquer erro de posicionamento do adversário.

    Se o Brasil confirmar a evolução mostrada nas últimas partidas, terá condições de avançar. Mas diante deste Japão, qualquer desconcentração poderá custar caro.

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