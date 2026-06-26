Forte jogo pelas laterais e movimentação intensa: como joga o Japão, adversário do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil já conhece seu primeiro adversário no mata-mata da Copa do Mundo. Após buscar um empate emocionante diante da Suécia e garantir a segunda colocação do Grupo F, o Japão confirmou o confronto contra a equipe de Carlo Ancelotti nos 16 avos de final.

Mais do que uma seleção disciplinada, os "Samurais Azuis" chegam ao duelo como uma equipe madura, consolidada e com identidade clara. Sob o comando de Hajime Moriyasu desde 2018, os japoneses chegam à segunda Copa do Mundo consecutiva com o mesmo treinador e apresentam uma evolução consistente em relação aos últimos ciclos.

Mesmo desfalcado de jogadores importantes por lesão, o Japão manteve alto nível coletivo graças à organização tática, à versatilidade dos atletas e à capacidade de executar diferentes planos de jogo. Para o Brasil, será um teste significativamente mais complexo do que os enfrentados na fase de grupos.