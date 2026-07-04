Fórmula 1: Antonelli premiado por… Okoye! Por que o goleiro da Udinese estava em Silverstone

De férias no Reino Unido, o jovem de 26 anos era convidado da Pirelli e é um grande fã de Fórmula 1, razão pela qual foi convidado a assistir ao GP da Grã-Bretanha. Uma escolha que também faz referência às redes sociais, onde ele já foi rebatizado como um dos homens mais bonitos do planeta.





Recentemente, de fato, Okoye se tornou uma verdadeira estrela online “graças” à sua beleza. Seu rosto e seu físico escultural conquistaram milhares de fãs ao redor do mundo, com uma histeria superada apenas, talvez, pela que envolve Vozinha, de Cabo Verde. Em poucas semanas, no Instagram, o goleiro da Udinese passou de cerca de 250 mil seguidores para mais de 1,5 milhão, ultrapassando a marca de um milhão também no TikTok e demonstrando, assim, grande talento como influenciador.