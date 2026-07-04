Uma tarde especial para Maduka Okoye, goleiro da Udinese e da seleção nigeriana. O goleiro titular do time do Friuli teve o privilégio de entregar o Prêmio Pirelli Pole Position a Andrea Kimi Antonelli, o piloto italiano que conquistou, com a Mercedes, a pole position em Silverstone.
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Fórmula 1: Antonelli premiado por… Okoye! Por que o goleiro da Udinese estava em Silverstone
De férias no Reino Unido, o jovem de 26 anos era convidado da Pirelli e é um grande fã de Fórmula 1, razão pela qual foi convidado a assistir ao GP da Grã-Bretanha. Uma escolha que também faz referência às redes sociais, onde ele já foi rebatizado como um dos homens mais bonitos do planeta.
Recentemente, de fato, Okoye se tornou uma verdadeira estrela online “graças” à sua beleza. Seu rosto e seu físico escultural conquistaram milhares de fãs ao redor do mundo, com uma histeria superada apenas, talvez, pela que envolve Vozinha, de Cabo Verde. Em poucas semanas, no Instagram, o goleiro da Udinese passou de cerca de 250 mil seguidores para mais de 1,5 milhão, ultrapassando a marca de um milhão também no TikTok e demonstrando, assim, grande talento como influenciador.
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