Força física ou magia? O dilema de Pedri preocupa a Espanha diante da França

A maior surpresa na escalação titular da seleção espanhola, durante a partida contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo, foi Pedri ficar no banco de reservas.

Ninguém esperava a exclusão de Pedri, o jogador mais influente no meio-campo da seleção espanhola e figura central no controle do ritmo do time.

O técnico Luis de la Fuente optou por escalar Fabián Ruiz, uma decisão que pareceu acertada no início, mas da qual ele rapidamente se retratou no segundo tempo, ao colocar Pedri em campo.

O jornal “Sport” levantou uma questão importante: quem será titular na partida contra a França nas semifinais, Fabián Ruiz ou Pedri?

E explicou: “Será que De la Fuente renovará sua confiança em um jogador com características físicas mais marcantes, como Fabián Ruiz, que marcou um gol e desempenhou seu papel com perfeição contra a Bélgica? Ou devolverá a liderança do meio-campo a Pedri, a quem o técnico fez questão de não criticar após a partida contra a Portugal?”.

No entanto, a realidade indica que De la Fuente, em partidas importantes, tende a contar com um jogador que confira à sua equipe maior solidez e força física, especialmente porque a França se destaca nesse aspecto. pois o meio-campo dos “Galo” pode não possuir o talento técnico de que dispõe seu equivalente espanhol, mas compensa isso com grande força física, formando uma barreira defensiva que permite levar a bola nas melhores condições aos craques do ataque, como Michael Olisi, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.