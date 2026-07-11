Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Força física ou magia? O dilema de Pedri preocupa a Espanha diante da França

Especiais e Opinião
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Pedri
L. de la Fuente
França
Espanha

A maior surpresa na escalação titular da seleção espanhola, durante a partida contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo, foi Pedri ficar no banco de reservas. 

Ninguém esperava a exclusão de Pedri, o jogador mais influente no meio-campo da seleção espanhola e figura central no controle do ritmo do time.

O técnico Luis de la Fuente optou por escalar Fabián Ruiz, uma decisão que pareceu acertada no início, mas da qual ele rapidamente se retratou no segundo tempo, ao colocar Pedri em campo.

O jornal “Sport” levantou uma questão importante: quem será titular na partida contra a França nas semifinais, Fabián Ruiz ou Pedri?

E explicou: “Será que De la Fuente renovará sua confiança em um jogador com características físicas mais marcantes, como Fabián Ruiz, que marcou um gol e desempenhou seu papel com perfeição contra a Bélgica? Ou devolverá a liderança do meio-campo a Pedri, a quem o técnico fez questão de não criticar após a partida contra a Portugal?”.

No entanto, a realidade indica que De la Fuente, em partidas importantes, tende a contar com um jogador que confira à sua equipe maior solidez e força física, especialmente porque a França se destaca nesse aspecto. pois o meio-campo dos “Galo” pode não possuir o talento técnico de que dispõe seu equivalente espanhol, mas compensa isso com grande força física, formando uma barreira defensiva que permite levar a bola nas melhores condições aos craques do ataque, como Michael Olisi, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Duas opções claras para De la Fuente

    Diante de De la Fuente, há duas opções claras: ou enfrentar a força francesa com força semelhante, ou contar com a magia e a criatividade de Pedri na construção das jogadas.

    Esse é um dilema que o próprio técnico descreveu em mais de uma ocasião como um “problema agradável”, mas que ele precisa resolver antes da semifinal.

    Já na posição de meia-armador, não parece haver qualquer controvérsia, já que Dani Olmo se impôs claramente como titular.

    Resta a outra opção: sacrificar Alex Baena, com a mudança de Olmo para a lateral esquerda, como fazia Luis Enrique. No entanto, De la Fuente não está considerando esse cenário, pois acredita que Olmo apresenta seu melhor desempenho atrás do atacante e não mudará sua posição, a menos que decida substituí-lo durante a partida para colocar Mikel Merino como carta ofensiva que dê à equipe maior presença dentro da grande área.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP