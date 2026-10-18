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Força do banco! Kolarov exalta os “verdadeiros campeões” da Inter após atropelo no segundo tempo em Bolonha
Kolarov admite dificuldades no início antes de dominar no segundo tempo
O auxiliar técnico da Inter, Aleksandar Kolarov, fez uma avaliação franca do desempenho da equipe após a vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Bologna. A Inter saiu atrás no placar após um gol de Tommaso Pobega no início da partida, em um momento em que tinha dificuldades para acompanhar a intensidade inicial dos mandantes.
No entanto, um ajuste tático permitiu à Inter dominar completamente os 45 minutos finais.
Kolarov elogiou a capacidade do grupo de superar as dificuldades diante de um adversário muito agressivo.
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Auxiliar técnico elogia “verdadeiros campeões” que saíram do banco de reservas
Kolarov destacou a contribuição decisiva dos reservas, especialmente Carlos Augusto e Ange-Yoan Bonny. "O Bologna fez um ótimo primeiro tempo. Tivemos um pouco de dificuldade nas segundas bolas e fomos lentos", admitiu Kolarov à Inter TV.
"No segundo tempo, a equipe fez ótimos 45 a 50 minutos e conquistou três pontos fundamentais."
"Carlos entrou muito bem, marcou e deu uma assistência. Esses jogadores não são apenas importantes, são verdadeiros campeões que impulsionam os demais."
Comissão técnica focada em desenvolver ritmo europeu
Ao falar sobre as exigências táticas impostas ao elenco, Kolarov explicou como a comissão técnica trabalha para criar tempo e espaço para os jogadores de ataque. “Na Champions League, tudo acontece em um ritmo muito acelerado”, observou Kolarov.
“Queremos criar ritmo, especialmente com os defensores, para dar um segundo a mais aos nossos atacantes e meio-campistas.”
“Nossa força está no grupo. Não precisamos provar nada a ninguém além de nós mesmos.”
- NurPhoto
Inter busca recuperar o embalo na Europa
Com os três pontos conquistados no Dall'Ara, Kolarov ressaltou que a Inter precisa manter esse alto nível de intensidade em todas as competições.
A comissão técnica continuará rodando o elenco para manter os jogadores descansados em meio a uma sequência implacável de jogos.
A Inter volta suas atenções para a melhora dos resultados nas competições europeias, sem perder o bom desempenho no cenário nacional.
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