O auxiliar técnico da Inter, Aleksandar Kolarov, fez uma avaliação franca do desempenho da equipe após a vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Bologna. A Inter saiu atrás no placar após um gol de Tommaso Pobega no início da partida, em um momento em que tinha dificuldades para acompanhar a intensidade inicial dos mandantes.

No entanto, um ajuste tático permitiu à Inter dominar completamente os 45 minutos finais.

Kolarov elogiou a capacidade do grupo de superar as dificuldades diante de um adversário muito agressivo.