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imago-sport-1077816066.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Força do banco! Kolarov exalta os “verdadeiros campeões” da Inter após atropelo no segundo tempo em Bolonha

Inter de Milão
A. Kolarov
Bologna x Inter de Milão
Bologna
Campeonato Italiano

O auxiliar técnico da Inter Aleksandar Kolarov admitiu que a equipe teve dificuldades no início diante da agressividade do Bologna, antes de dominar o segundo tempo. Kolarov elogiou os reservas, chamando-os de “verdadeiros campeões” que impulsionam todo o grupo.

  • Kolarov admite dificuldades no início antes de dominar no segundo tempo

    O auxiliar técnico da Inter, Aleksandar Kolarov, fez uma avaliação franca do desempenho da equipe após a vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Bologna. A Inter saiu atrás no placar após um gol de Tommaso Pobega no início da partida, em um momento em que tinha dificuldades para acompanhar a intensidade inicial dos mandantes.

    No entanto, um ajuste tático permitiu à Inter dominar completamente os 45 minutos finais.

    Kolarov elogiou a capacidade do grupo de superar as dificuldades diante de um adversário muito agressivo.

  • imago-sport-1077816441.jpgIPA Sport

    Auxiliar técnico elogia “verdadeiros campeões” que saíram do banco de reservas

    Kolarov destacou a contribuição decisiva dos reservas, especialmente Carlos Augusto e Ange-Yoan Bonny. "O Bologna fez um ótimo primeiro tempo. Tivemos um pouco de dificuldade nas segundas bolas e fomos lentos", admitiu Kolarov à Inter TV.

    "No segundo tempo, a equipe fez ótimos 45 a 50 minutos e conquistou três pontos fundamentais."

    "Carlos entrou muito bem, marcou e deu uma assistência. Esses jogadores não são apenas importantes, são verdadeiros campeões que impulsionam os demais."

  • Comissão técnica focada em desenvolver ritmo europeu

    Ao falar sobre as exigências táticas impostas ao elenco, Kolarov explicou como a comissão técnica trabalha para criar tempo e espaço para os jogadores de ataque. “Na Champions League, tudo acontece em um ritmo muito acelerado”, observou Kolarov.

    “Queremos criar ritmo, especialmente com os defensores, para dar um segundo a mais aos nossos atacantes e meio-campistas.”

    “Nossa força está no grupo. Não precisamos provar nada a ninguém além de nós mesmos.”

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    Inter busca recuperar o embalo na Europa

    Com os três pontos conquistados no Dall'Ara, Kolarov ressaltou que a Inter precisa manter esse alto nível de intensidade em todas as competições.

    A comissão técnica continuará rodando o elenco para manter os jogadores descansados em meio a uma sequência implacável de jogos.

    A Inter volta suas atenções para a melhora dos resultados nas competições europeias, sem perder o bom desempenho no cenário nacional.

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