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Foram identificados mais quatro erros de arbitragem na Premier League, que afetaram partidas do Chelsea e do Arsenal
Grandes nomes prejudicados por penalidades não marcadas
Na recente partida do Arsenal contra o Everton, a comissão técnica determinou que os Gunners deveriam ter recebido um pênalti quando Michael Keane cometeu falta em Kai Havertz. Enquanto isso, no confronto entre Chelsea e Newcastle em Stamford Bridge, os visitantes tiveram uma clara oportunidade negada quando o zagueiro do Blues, Reece James, puxou Malick Thiaw para trás dentro da área, mas nenhum pênalti foi marcado. Em ambos os casos, o painel observou que, embora a decisão em campo tenha sido errada, o VAR agiu tecnicamente correto ao não intervir, com base no critério atual para reverter decisões.
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Cartão vermelho indevido para Gudmundsson e pênalti não marcado a favor do Brentford
Outro erro identificado na recente rodada de jogos envolveu Gabriel Gudmundsson, do Leeds United, que recebeu indevidamente um segundo cartão amarelo durante o confronto contra o Crystal Palace. De acordo com as regras atuais da Premier League, o VAR não pode intervir em situações de segundo cartão amarelo, deixando o Leeds sem recurso durante a partida. No entanto, esse protocolo deve mudar a partir da próxima temporada para garantir que erros que alteram o rumo do jogo possam ser corrigidos.
Também foi sinalizada uma falta não marcada na partida entre Brentford e Wolverhampton Wanderers, na qual Kevin Schade foi segurado por Andre, do Wolves. À medida que o painel independente de cinco pessoas continua a avaliar todos os incidentes de cada rodada de partidas, a pressão sobre a PGMOL permanece para que a redução no tempo de análise se traduza em maior precisão, já que a confiabilidade em campo permaneceu estagnada em cerca de 86% desde o início da campanha anterior.
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Os dados revelam um aumento nos erros de arbitragem
A confirmação desses quatro novos erros eleva o número total de erros de arbitragem nesta temporada para 54. Isso representa um aumento significativo em relação à mesma fase do ano passado, quando foram registrados 44 incidentes. O número inclui uma combinação de intervenções incorretas ou ausentes do VAR, bem como erros em campo que não atenderam aos critérios específicos para uma revisão por vídeo.
Embora a Professional Game Match Officials (PGMOL) afirme que a tendência geral é positiva em comparação com os 70 erros observados após 30 jogos na campanha de 2023-24, os números atuais são motivo de preocupação. Especificamente, já ocorreram 18 erros de VAR nesta temporada, igualando o total de toda a temporada do ano passado, com uma parte significativa do calendário ainda por disputar.
A eficiência do VAR dá sinais de melhora
Apesar do aumento no número total de erros, a PGMOL destacou alguns avanços, especialmente no que diz respeito à rapidez e à aplicação da tecnologia. Os atrasos causados pelas revisões do VAR diminuíram em cerca de 25% nas últimas três temporadas. O tempo médio de interrupção caiu de 64 segundos na temporada 2023-24 para apenas 48 segundos nesta temporada, valor que inclui o tempo gasto com os anúncios no estádio.
O painel também observou que as revisões incorretas do VAR diminuíram ligeiramente, caindo de quatro para três. Além disso, o total de intervenções do VAR caiu de 89 para 83, o que, segundo a PGMOL, é um indicador de uma melhor tomada de decisão inicial em campo e de uma adesão mais rigorosa ao “padrão elevado” exigido para que a tecnologia intervenha e altere uma decisão original.