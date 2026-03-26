Foram identificados mais quatro erros de arbitragem na Premier League, que afetaram partidas do Chelsea e do Arsenal

Outro erro identificado na recente rodada de jogos envolveu Gabriel Gudmundsson, do Leeds United, que recebeu indevidamente um segundo cartão amarelo durante o confronto contra o Crystal Palace. De acordo com as regras atuais da Premier League, o VAR não pode intervir em situações de segundo cartão amarelo, deixando o Leeds sem recurso durante a partida. No entanto, esse protocolo deve mudar a partir da próxima temporada para garantir que erros que alteram o rumo do jogo possam ser corrigidos.

Também foi sinalizada uma falta não marcada na partida entre Brentford e Wolverhampton Wanderers, na qual Kevin Schade foi segurado por Andre, do Wolves. À medida que o painel independente de cinco pessoas continua a avaliar todos os incidentes de cada rodada de partidas, a pressão sobre a PGMOL permanece para que a redução no tempo de análise se traduza em maior precisão, já que a confiabilidade em campo permaneceu estagnada em cerca de 86% desde o início da campanha anterior.