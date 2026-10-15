Tanto o jogador quanto seu treinador manifestaram indignação com os órgãos dirigentes após o apito final na Itália. Vinicius disse não entender por que foi avisado tão tarde: “Só fiquei sabendo no estádio. Acho que a punição veio em um momento ruim. Eles tiveram o dia inteiro para anunciar a suspensão e, justamente quando cheguei ao estádio, recebi a mensagem de que vou perder quatro jogos de La Liga.”

O atacante brasileiro também afirmou que não houve comunicação sobre as diretrizes disciplinares. “Não entendo por quê”, acrescentou. “A verdade é que a regra é nova. Nunca nos explicaram isso. Sempre vem alguém de La Liga, ou de seja lá qual for o nome da organização responsável pela arbitragem, para nos explicar as novas regras. Mas, desta vez, ninguém nos falou sobre essa questão específica.”

Mourinho compartilhou da indignação de seu atacante e fez duras críticas à conduta da federação. O técnico português questionou a necessidade de comunicar a decisão imediatamente antes de uma partida europeia decisiva.

“Não poderiam fazer isso amanhã de manhã?”, perguntou Mourinho aos jornalistas. “Agora fazem as coisas sem o menor pudor. Agora tudo veio à tona. Duas horas antes da partida, um jogador fica sabendo que recebeu uma suspensão de quatro jogos. Querem acabar com um jogador duas horas antes da partida? Isso não me parece normal.”



