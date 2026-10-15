Getty Images Sport
Traduzido por
Fora do El Clásico! Irritado, Vinicius Jr critica La Liga por “momento inoportuno” após saber, no estádio, de suspensão de quatro jogos antes da vitória do Real Madrid
Suspensão de última hora abala o elenco do Real Madrid
A notícia de uma longa suspensão em competições nacionais chegou ao ônibus do Real Madrid apenas duas horas antes do confronto com a Roma pela Champions League. A federação espanhola suspendeu Vinicius por quatro partidas após sua expulsão direta contra o Villarreal no fim de semana passado.
O momento do anúncio pareceu abalar o atacante no Stadio Olimpico. Vinicius teve dificuldades para encontrar seu ritmo e perdeu a posse de bola na jogada que resultou no segundo gol da Roma, levando Mourinho a substituí-lo aos 57 minutos.
Apesar de estar perdendo por dois gols, o Real Madrid protagonizou uma recuperação impressionante. Gols de Carlos Espi, Endrick e Antonio Rudiger nos minutos finais garantiram uma emocionante vitória por 4 a 3 para o gigante espanhol.
- Pressinphoto
Frustração explode em Roma
Tanto o jogador quanto seu treinador manifestaram indignação com os órgãos dirigentes após o apito final na Itália. Vinicius disse não entender por que foi avisado tão tarde: “Só fiquei sabendo no estádio. Acho que a punição veio em um momento ruim. Eles tiveram o dia inteiro para anunciar a suspensão e, justamente quando cheguei ao estádio, recebi a mensagem de que vou perder quatro jogos de La Liga.”
O atacante brasileiro também afirmou que não houve comunicação sobre as diretrizes disciplinares. “Não entendo por quê”, acrescentou. “A verdade é que a regra é nova. Nunca nos explicaram isso. Sempre vem alguém de La Liga, ou de seja lá qual for o nome da organização responsável pela arbitragem, para nos explicar as novas regras. Mas, desta vez, ninguém nos falou sobre essa questão específica.”
Mourinho compartilhou da indignação de seu atacante e fez duras críticas à conduta da federação. O técnico português questionou a necessidade de comunicar a decisão imediatamente antes de uma partida europeia decisiva.
“Não poderiam fazer isso amanhã de manhã?”, perguntou Mourinho aos jornalistas. “Agora fazem as coisas sem o menor pudor. Agora tudo veio à tona. Duas horas antes da partida, um jogador fica sabendo que recebeu uma suspensão de quatro jogos. Querem acabar com um jogador duas horas antes da partida? Isso não me parece normal.”
Puxão de cabelo resulta em punição severa
A suspensão decorre de uma sequência tumultuada durante a vitória do Madrid por 1 a 0 sobre o Villarreal, pelo campeonato. Depois de ter um gol anulado pelo VAR, Vinicius foi expulso por puxar o cabelo do adversário Nathan Saliba. A situação se agravou rapidamente, e Rudiger precisou intervir para impedir que seu companheiro de equipe, furioso, confrontasse o árbitro.
A comissão disciplinar acabou aplicando uma suspensão de dois jogos por conduta violenta, além de mais dois jogos pelos protestos posteriores do ponta. Embora Vinicius tenha pedido desculpas aos torcedores nas redes sociais, ele afirmou que não tinha histórico de atos violentos.
“No fim, recebi um cartão vermelho”, refletiu Vinicius. “É muito fácil… porque todos os outros torcedores podem dizer que foi a decisão certa. Mas nunca cometi um ato violento contra outro jogador. Sempre mantive a cabeça fria. Levo muitos chutes e, no fim, o cartão sempre vai para mim.”
- Getty Images Sport
Ausência no clássico dá dor de cabeça a Mourinho
Embora a virada impressionante em Roma dê um impulso importante, a ausência prolongada de Vinicius nos jogos nacionais cria um dilema tático significativo para Mourinho. O brasileiro ficará fora de uma sequência decisiva de partidas de La Liga, a começar pelo confronto com o Sevilla em 18 de outubro.
Mais importante, o Madrid terá de disputar um aguardado El Clásico contra o Barcelona em 25 de outubro sem seu principal atacante. Ele também ficará fora dos confrontos com Racing Santander e Valencia no início de novembro, obrigando Mourinho a buscar alternativas para o ataque em uma fase decisiva da disputa pelo título.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.