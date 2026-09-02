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imago-sport-1082219990.jpgJonathan Moscrop
Muhammad Zaki

Traduzido por

Fora, dentro e fora de novo! Chelsea fica FURIOSO após o Monaco desistir de acordo de € 55 milhões por Lamine Camara depois de ligação do Liverpool em reviravolta chocante no último dia da janela

Mercado da bola
L. Camara
Chelsea
Mônaco
E. Fernandez
Liverpool
Premier League
Manchester City
Campeonato Francês

O Chelsea ficou completamente atônito depois que o Monaco cancelou de forma dramática, no último dia da janela, a transferência de Lamine Camara. O Chelsea havia chegado a um acordo de € 55 milhões (£ 47 milhões) para contratar o internacional senegalês como substituto de Enzo Fernandez, que se juntou ao Manchester City, mas o clube francês surpreendentemente desistiu da transferência na última hora após contato do Liverpool.

  • Colapsos de última hora no último dia da janela de transferências

    O Chelsea pensou ter finalmente garantido a contratação de Camara depois de acertar uma taxa de €55 milhões (£47 milhões). O Chelsea acelerou a busca pelo jogador após autorizar a saída de Fernandez por £125 milhões para o Manchester City. O Monaco inicialmente rejeitou duas ofertas por Camara, mas uma pressão financeira repentina o forçou a sentar à mesa de negociações.

    O time da Ligue 1 precisava urgentemente levantar fundos depois que a proposta de £40 milhões do Everton por Folarin Balogun encontrou complicações nos exames médicos. Essa brecha permitiu brevemente que o Chelsea fechasse um acordo rápido e por um valor abaixo do esperado pelo meio-campista senegalês poucas horas antes do fechamento da janela da Premier League.

    No entanto, o Monaco abortou a operação de forma abrupta apesar de um acordo por escrito entre os clubes. O Everton acabou renegociando a transferência de Balogun em termos mais baixos, aliviando a situação financeira do Monaco. Em uma reviravolta bizarra, Balogun posteriormente rejeitou completamente a ida para o Everton após o prazo final, deixando o internacional dos Estados Unidos na França e o Chelsea de mãos vazias, de acordo com Ben Jacobs, da talkSPORT.


    • Publicidade
  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea fica furioso após reviravolta antiprofissional

    Jacobs indica que dirigentes do Chelsea estão absolutamente furiosos com a desistência de última hora do Monaco, vista como profundamente anti-profissional. Assim que o Monaco rompeu o acordo escrito de clube para clube, o Chelsea teve uma oportunidade semelhante de voltar atrás na venda de £125 milhões de Fernandez para o Manchester City. Mas o Chelsea optou por honrar seus próprios compromissos por escrito e permitiu a saída de sua contratação mais cara da história.

    Entende-se que o Monaco acabou desistindo porque acreditava que poderia garantir no futuro uma taxa de €70 milhões pelo meio-campista. Essa avaliação firme foi reforçada por contato vindo de Merseyside, embora Jacobs tenha destacado que o Liverpool não interferiu diretamente nas negociações em andamento do Chelsea.


  • Alonso enfrenta uma grande crise no meio-campo

    Xabi Alonso agora enfrenta um grave problema de escalação em Stamford Bridge. O Chelsea autorizou a venda de Fernandez sem garantir uma reposição, deixando seu meio-campo desfalcado. Os Blues chegaram a explorar brevemente uma investida por Manu Kone no início da janela, mas o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, barrou a saída.

    A carência no meio-campo ficou dolorosamente evidente durante a caótica vitória do Chelsea por 4 a 3 sobre o Brighton. Moises Caicedo sofreu uma lesão após entrar no decorrer da partida, juntando-se ao experiente Jordan Henderson no departamento médico.

    Romeo Lavia acabou de voltar após um período bastante conturbado, enquanto o reforço de verão Valentin Barco ainda é inexperiente. Essa situação dramática obrigou Alonso a escalar os laterais-direitos de origem Reece James e Malo Gusto em funções de meio-campo central apenas para tapar as lacunas evidentes.


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  • imago-sport-1082184972.jpgCrystal Pix

    Administrando um elenco desfalcado

    Alonso agora precisa atravessar a primeira metade da campanha da Premier League com um elenco seriamente desfalcado. Sem Fernandez e Camara, o Chelsea dependerá fortemente de soluções improvisadas, enquanto pressiona seu departamento médico para acelerar as recuperações de Caicedo e Henderson.

    Esse meio-campo desfalcado terá um teste imediato e assustador no domingo, quando o Chelsea visitar o Arsenal, atual campeão da Premier League. O Chelsea simplesmente precisa sobreviver até a janela de transferências de janeiro, enquanto o Monaco mantém seu ativo mais valioso na esperança de um enorme retorno financeiro no futuro.