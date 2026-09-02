O Chelsea pensou ter finalmente garantido a contratação de Camara depois de acertar uma taxa de €55 milhões (£47 milhões). O Chelsea acelerou a busca pelo jogador após autorizar a saída de Fernandez por £125 milhões para o Manchester City. O Monaco inicialmente rejeitou duas ofertas por Camara, mas uma pressão financeira repentina o forçou a sentar à mesa de negociações.

O time da Ligue 1 precisava urgentemente levantar fundos depois que a proposta de £40 milhões do Everton por Folarin Balogun encontrou complicações nos exames médicos. Essa brecha permitiu brevemente que o Chelsea fechasse um acordo rápido e por um valor abaixo do esperado pelo meio-campista senegalês poucas horas antes do fechamento da janela da Premier League.

No entanto, o Monaco abortou a operação de forma abrupta apesar de um acordo por escrito entre os clubes. O Everton acabou renegociando a transferência de Balogun em termos mais baixos, aliviando a situação financeira do Monaco. Em uma reviravolta bizarra, Balogun posteriormente rejeitou completamente a ida para o Everton após o prazo final, deixando o internacional dos Estados Unidos na França e o Chelsea de mãos vazias, de acordo com Ben Jacobs, da talkSPORT.



