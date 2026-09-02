Jonathan Moscrop
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Fora, dentro e fora de novo! Chelsea fica FURIOSO após o Monaco desistir de acordo de € 55 milhões por Lamine Camara depois de ligação do Liverpool em reviravolta chocante no último dia da janela
Colapsos de última hora no último dia da janela de transferências
O Chelsea pensou ter finalmente garantido a contratação de Camara depois de acertar uma taxa de €55 milhões (£47 milhões). O Chelsea acelerou a busca pelo jogador após autorizar a saída de Fernandez por £125 milhões para o Manchester City. O Monaco inicialmente rejeitou duas ofertas por Camara, mas uma pressão financeira repentina o forçou a sentar à mesa de negociações.
O time da Ligue 1 precisava urgentemente levantar fundos depois que a proposta de £40 milhões do Everton por Folarin Balogun encontrou complicações nos exames médicos. Essa brecha permitiu brevemente que o Chelsea fechasse um acordo rápido e por um valor abaixo do esperado pelo meio-campista senegalês poucas horas antes do fechamento da janela da Premier League.
No entanto, o Monaco abortou a operação de forma abrupta apesar de um acordo por escrito entre os clubes. O Everton acabou renegociando a transferência de Balogun em termos mais baixos, aliviando a situação financeira do Monaco. Em uma reviravolta bizarra, Balogun posteriormente rejeitou completamente a ida para o Everton após o prazo final, deixando o internacional dos Estados Unidos na França e o Chelsea de mãos vazias, de acordo com Ben Jacobs, da talkSPORT.
- Getty Images Sport
Chelsea fica furioso após reviravolta antiprofissional
Jacobs indica que dirigentes do Chelsea estão absolutamente furiosos com a desistência de última hora do Monaco, vista como profundamente anti-profissional. Assim que o Monaco rompeu o acordo escrito de clube para clube, o Chelsea teve uma oportunidade semelhante de voltar atrás na venda de £125 milhões de Fernandez para o Manchester City. Mas o Chelsea optou por honrar seus próprios compromissos por escrito e permitiu a saída de sua contratação mais cara da história.
Entende-se que o Monaco acabou desistindo porque acreditava que poderia garantir no futuro uma taxa de €70 milhões pelo meio-campista. Essa avaliação firme foi reforçada por contato vindo de Merseyside, embora Jacobs tenha destacado que o Liverpool não interferiu diretamente nas negociações em andamento do Chelsea.
Alonso enfrenta uma grande crise no meio-campo
Xabi Alonso agora enfrenta um grave problema de escalação em Stamford Bridge. O Chelsea autorizou a venda de Fernandez sem garantir uma reposição, deixando seu meio-campo desfalcado. Os Blues chegaram a explorar brevemente uma investida por Manu Kone no início da janela, mas o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, barrou a saída.
A carência no meio-campo ficou dolorosamente evidente durante a caótica vitória do Chelsea por 4 a 3 sobre o Brighton. Moises Caicedo sofreu uma lesão após entrar no decorrer da partida, juntando-se ao experiente Jordan Henderson no departamento médico.
Romeo Lavia acabou de voltar após um período bastante conturbado, enquanto o reforço de verão Valentin Barco ainda é inexperiente. Essa situação dramática obrigou Alonso a escalar os laterais-direitos de origem Reece James e Malo Gusto em funções de meio-campo central apenas para tapar as lacunas evidentes.
- Crystal Pix
Administrando um elenco desfalcado
Alonso agora precisa atravessar a primeira metade da campanha da Premier League com um elenco seriamente desfalcado. Sem Fernandez e Camara, o Chelsea dependerá fortemente de soluções improvisadas, enquanto pressiona seu departamento médico para acelerar as recuperações de Caicedo e Henderson.
Esse meio-campo desfalcado terá um teste imediato e assustador no domingo, quando o Chelsea visitar o Arsenal, atual campeão da Premier League. O Chelsea simplesmente precisa sobreviver até a janela de transferências de janeiro, enquanto o Monaco mantém seu ativo mais valioso na esperança de um enorme retorno financeiro no futuro.
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