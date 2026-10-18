A tarde não poderia ter começado pior para o Sunderland, que já perdia e tinha um jogador a menos antes dos 20 minutos. Kevin Danso, ex-zagueiro do Tottenham, teve uma tarde para esquecer. Tudo começou aos seis minutos, quando Evanilson ganhou dele com facilidade na disputa física e cruzou para Marcus Tavernier cabecear para o gol vazio, marcando seu quarto gol na temporada.

A situação do Sunderland piorou ainda mais apenas 11 minutos depois, quando o pesadelo de Danso continuou. Evanilson voltou a levar a melhor sobre o zagueiro, usando a força para ganhar a frente enquanto avançava em direção à área. Ao cair, Danso derrubou o atacante do Bournemouth na entrada da área, e o árbitro Craig Pawson mostrou o cartão vermelho direto.

Apesar da desvantagem numérica, o goleiro Robin Roefs manteve o Sunderland no jogo em um primeiro momento. Ele precisou intervir várias vezes e, em duas delas, impediu gols do ponta brasileiro Rayan com defesas de grande reflexo.