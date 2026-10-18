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Fora da zona de rebaixamento! Marco Rose conquista sua primeira vitória na Premier League, e o eficiente Bournemouth castiga o Sunderland com dez jogadores
Início desastroso para o Sunderland
A tarde não poderia ter começado pior para o Sunderland, que já perdia e tinha um jogador a menos antes dos 20 minutos. Kevin Danso, ex-zagueiro do Tottenham, teve uma tarde para esquecer. Tudo começou aos seis minutos, quando Evanilson ganhou dele com facilidade na disputa física e cruzou para Marcus Tavernier cabecear para o gol vazio, marcando seu quarto gol na temporada.
A situação do Sunderland piorou ainda mais apenas 11 minutos depois, quando o pesadelo de Danso continuou. Evanilson voltou a levar a melhor sobre o zagueiro, usando a força para ganhar a frente enquanto avançava em direção à área. Ao cair, Danso derrubou o atacante do Bournemouth na entrada da área, e o árbitro Craig Pawson mostrou o cartão vermelho direto.
Apesar da desvantagem numérica, o goleiro Robin Roefs manteve o Sunderland no jogo em um primeiro momento. Ele precisou intervir várias vezes e, em duas delas, impediu gols do ponta brasileiro Rayan com defesas de grande reflexo.
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Evanilson aproveita presente da defesa
Qualquer esperança de reação do Sunderland praticamente acabou apenas três minutos após o reinício da partida, depois de uma falha catastrófica de comunicação na defesa. Omar Alderete tentou um recuo simples para Roefs, mas bateu fraco demais, e a bola ficou bem longe de chegar ao goleiro.
Com muita tranquilidade, Evanilson driblou Roefs, que havia saído do gol, e empurrou a bola para a rede, fazendo 2 a 0. Foi um gol merecido para o atacante, principal responsável por tudo o que o Bournemouth produziu de positivo no ataque ao longo da partida.
Rose se adapta à Inglaterra
Para Rose, a vitória tira um enorme peso de seus ombros enquanto ele segue se adaptando às exigências da Premier League. Embora seja a primeira vitória do Bournemouth em competições nacionais nesta temporada, o clube tem vivido uma situação completamente diferente na Europa, após vencer seus dois primeiros jogos da Liga Europa contra Real Sociedad e Sturm Graz.
Os três pontos são suficientes para tirar o Bournemouth da zona de rebaixamento e dar a Rose e ao elenco, que tem sofrido para manter a regularidade, um impulso moral muito necessário. Rose assumiu o comando do clube da costa sul no verão, após ser demitido do RB Leipzig em março devido aos maus resultados na Bundesliga. Ele substituiu Andoni Iraola, que havia levado o Bournemouth à sexta colocação na temporada passada e a uma classificação histórica para a Liga Europa.
- AFP
As dificuldades do Sunderland fora de casa continuam
Em contraste, o cenário segue sombrio para o Sunderland, cuja dificuldade de jogar fora de casa não dá sinais de diminuir. A derrota deixa o clube na 19ª posição, com apenas quatro pontos. O Sunderland não vence no campeonato desde o triunfo sobre o Fulham, em 30 de agosto, e a dificuldade de somar pontos como visitante se torna um obstáculo significativo na luta contra o rebaixamento.
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