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Fora, Arne Slot! Torcedores do Liverpool gritam o nome de Xabi Alonso enquanto os torcedores dos Reds, desapontados, deixam o estádio após a humilhante derrota na FA Cup contra o Man City
Torcedores pedem a contratação de Xabi Alonso
A imagem de milhares de torcedores do Liverpool se dirigindo para as saídas antes do fim da partida, com o time perdendo por 4 a 0 para o Man City na FA Cup e oferecendo pouca resistência, tornou-se uma crítica contundente ao mandato de Slot, à medida que a frustração se espalhava das redes sociais para as arquibancadas, onde ecoavam gritos com o nome de Xabi Alonso, refletindo os crescentes apelos para que o espanhol substituísse o técnico holandês, que está sob pressão.
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O hat-trick de Haaland agrava ainda mais o sofrimento
A partida em si foi um pesadelo do início ao fim para o time de Merseyside. Erling Haaland estava em grande forma, marcando um hat-trick para desmontar a defesa do Liverpool, enquanto Antoine Semenyo — jogador que já havia sido especulado para uma transferência para Anfield — marcou o quarto gol, selando a goleada. A diferença de nível entre as duas equipes ficou evidente ao longo dos 90 minutos.
A derrota acaba efetivamente com qualquer esperança realista de conquistar um título nacional nesta temporada para o Liverpool. Enquanto os torcedores do City provocavam Slot com gritos de “você vai ser demitido amanhã de manhã”, a realidade é que a posição do técnico nunca pareceu tão vulnerável. Diante da tarefa monumental de manter o vestiário e a torcida do seu lado, Slot parecia solitário na linha lateral enquanto sua equipe capitulava.
- AFP
Recordes indesejados e comparações com Rodgers
Os dados estatísticos por trás do declínio do Liverpool são desanimadores. De acordo com a Opta, o Liverpool já perdeu 15 partidas em todas as competições nesta temporada. Esse é o maior número de derrotas em uma única campanha desde a última temporada completa de Brendan Rodgers, em 2014-15, quando o time perdeu 18 vezes — e a equipe ainda tem pelo menos nove partidas pela frente.
A atmosfera em torno do clube está começando a refletir os últimos dias da era Rodgers. Apesar de manter e insistir que o Fenway Sports Group continuará apoiando o técnico, a falta de progresso em campo está tornando essa postura cada vez mais difícil de justificar. Com uma partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain se aproximando, o foco em terminar entre os cinco primeiros para garantir uma vaga nas competições europeias pode ser a única chance de Slot salvar a temporada.