Fora, Arne Slot! Torcedores do Liverpool gritam o nome de Xabi Alonso enquanto os torcedores dos Reds, desapontados, deixam o estádio após a humilhante derrota na FA Cup contra o Man City

A partida em si foi um pesadelo do início ao fim para o time de Merseyside. Erling Haaland estava em grande forma, marcando um hat-trick para desmontar a defesa do Liverpool, enquanto Antoine Semenyo — jogador que já havia sido especulado para uma transferência para Anfield — marcou o quarto gol, selando a goleada. A diferença de nível entre as duas equipes ficou evidente ao longo dos 90 minutos.

A derrota acaba efetivamente com qualquer esperança realista de conquistar um título nacional nesta temporada para o Liverpool. Enquanto os torcedores do City provocavam Slot com gritos de “você vai ser demitido amanhã de manhã”, a realidade é que a posição do técnico nunca pareceu tão vulnerável. Diante da tarefa monumental de manter o vestiário e a torcida do seu lado, Slot parecia solitário na linha lateral enquanto sua equipe capitulava.