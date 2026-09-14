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Fora! Árbitros do VAR são afastados da próxima rodada da Premier League após a PGMOL admitir erro de julgamento sobre o polêmico gol de Erling Haaland no dérbi de Manchester
Oficiais retirados da escala da partida
Matt Donohue, o árbitro de vídeo principal que supervisionou o processo que permitiu incorretamente o gol da vitória de Haaland no dérbi de Manchester, não foi escalado para atuar na Premier League neste fim de semana, nem estará envolvido na rodada do meio de semana da Copa da Liga Inglesa. O assistente de VAR Blake Antrobus também não estará envolvido, o que representa uma medida disciplinar significativa do órgão de arbitragem após um fim de semana dominado por debates sobre arbitragem.
Após a partida, a Pro Ref confirmou que houve um "erro de julgamento" durante a revisão do VAR do gol decisivo da partida na vitória do Manchester City sobre o Manchester United. Donohue, de 37 anos, vinha sendo presença constante na central do VAR nesta temporada, tendo anteriormente comandado revisões em vídeo na vitória do Brighton na rodada de abertura contra o Aston Villa e no empate do Newcastle com o Bournemouth.
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Árbitro profissional admite erro em polêmico gol de Haaland
A decisão de afastar ambos os oficiais foi tomada diretamente pelo diretor de arbitragem da Pro Ref, Howard Webb, ao lado de sua equipe executiva, garantindo que nenhum dos dois atue na elite até depois da próxima pausa internacional. A revolta gira em torno de um momento crucial em Old Trafford, onde o gol de Haaland foi inicialmente anulado em campo por impedimento, com o norueguês posicionado à frente de Patrick Dorgu enquanto Enzo Fernandez se lançava em direção ao cruzamento a partir de uma posição de impedimento.
No entanto, a equipe do VAR optou por anular a sinalização do bandeirinha e validar o gol. O erro foi reconhecido mais tarde por um porta-voz da Pro Ref na noite de domingo, que admitiu que o árbitro de vídeo "não reconheceu o provável impacto da posição dele (Fernandez) e deveria ter recomendado uma revisão no monitor à beira do campo".
Comunicação direta com o Manchester United
Em um esforço para manter a transparência, o órgão de arbitragem entrou em contato diretamente com o Manchester United para tratar do erro custoso. A Pro Ref confirmou: "Foi feito contato com o Manchester United para reconhecer o que consideramos ser um erro de julgamento. Uma revisão do incidente será realizada."
Segundo as regras da Premier League, "um jogador será punido se estiver claramente tentando jogar uma bola que esteja próxima quando essa ação impactar um adversário". Neste caso, Fernandez estava sendo marcado por Lisandro Martinez, que recuou para cobrir a ameaça, deixando Haaland completamente sem marcação no segundo pau.
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Discrepância nas comunicações da Central da Partida
A confusão foi ampliada pelas explicações em tempo real fornecidas pela liga durante a partida. Durante o jogo, o centro de partidas da Premier League disse: "O VAR checou a marcação do árbitro de não gol por impedimento e determinou que Haaland estava em posição legal e recomendou que o gol fosse validado. O VAR também entendeu que, embora estivesse em posição de impedimento, Fernandez não jogou na bola."
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