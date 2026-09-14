Matt Donohue, o árbitro de vídeo principal que supervisionou o processo que permitiu incorretamente o gol da vitória de Haaland no dérbi de Manchester, não foi escalado para atuar na Premier League neste fim de semana, nem estará envolvido na rodada do meio de semana da Copa da Liga Inglesa. O assistente de VAR Blake Antrobus também não estará envolvido, o que representa uma medida disciplinar significativa do órgão de arbitragem após um fim de semana dominado por debates sobre arbitragem.

Após a partida, a Pro Ref confirmou que houve um "erro de julgamento" durante a revisão do VAR do gol decisivo da partida na vitória do Manchester City sobre o Manchester United. Donohue, de 37 anos, vinha sendo presença constante na central do VAR nesta temporada, tendo anteriormente comandado revisões em vídeo na vitória do Brighton na rodada de abertura contra o Aston Villa e no empate do Newcastle com o Bournemouth.