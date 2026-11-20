A própria USLPA teria iniciado o diálogo depois que relatos esparsos indicaram que o clube poderia estar em dificuldades devido a problemas financeiros persistentes. Fontes disseram à GOAL que os jogadores presentes participaram das conversas e pediram esclarecimentos sobre vários cenários possíveis, incluindo seus direitos caso o time feche definitivamente.

Um acordo coletivo de trabalho recém-ratificado ampliou as proteções aos jogadores de clubes que encerram as atividades. Agora, todos os jogadores têm direito a uma indenização rescisória, algo que não era uma prática padrão da liga até poucos meses atrás. O valor da compensação, porém, depende do momento exato em que o clube fecha. Há também questões mais amplas sobre moradia, situação de trabalho e direitos dos jogadores estrangeiros, todas levantadas nas tensas negociações coletivas realizadas no início deste ano.

Essa situação não é necessariamente inédita para a liga nem para a associação de jogadores, que viram grande instabilidade entre as franquias na última década. Até equipes da USL Championship, atualmente a principal divisão da liga, enfrentaram dificuldades. O North Carolina FC, presença constante na USL Championship, encerrou as atividades em novembro passado, episódio que deu urgência às negociações do acordo coletivo.