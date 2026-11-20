Fontes: USLPA e jogadores do Brooklyn FC fazem reuniões de emergência diante do risco de o clube encerrar atividades
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O que foi discutido
A própria USLPA teria iniciado o diálogo depois que relatos esparsos indicaram que o clube poderia estar em dificuldades devido a problemas financeiros persistentes. Fontes disseram à GOAL que os jogadores presentes participaram das conversas e pediram esclarecimentos sobre vários cenários possíveis, incluindo seus direitos caso o time feche definitivamente.
Um acordo coletivo de trabalho recém-ratificado ampliou as proteções aos jogadores de clubes que encerram as atividades. Agora, todos os jogadores têm direito a uma indenização rescisória, algo que não era uma prática padrão da liga até poucos meses atrás. O valor da compensação, porém, depende do momento exato em que o clube fecha. Há também questões mais amplas sobre moradia, situação de trabalho e direitos dos jogadores estrangeiros, todas levantadas nas tensas negociações coletivas realizadas no início deste ano.
Essa situação não é necessariamente inédita para a liga nem para a associação de jogadores, que viram grande instabilidade entre as franquias na última década. Até equipes da USL Championship, atualmente a principal divisão da liga, enfrentaram dificuldades. O North Carolina FC, presença constante na USL Championship, encerrou as atividades em novembro passado, episódio que deu urgência às negociações do acordo coletivo.
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Situação financeira em análise
As fontes ressaltaram que ainda não há definição sobre o rumo que o clube poderá tomar nas próximas semanas. O Brooklyn FC, porém, teve dificuldades dentro e fora de campo neste ano. O time venceu apenas cinco jogos em sua temporada de estreia. O diretor esportivo e gerente-geral Brian McBride deixou o clube em 13 de novembro, pouco depois do fim da temporada regular masculina.
O clube sediado em Coney Island fez mudanças significativas em sua equipe administrativa desde sua criação, em 2023. O presidente original, Max Mansfield, chegou ao clube em 2021 e saiu em junho de 2024, antes mesmo de a equipe disputar uma partida.
O Brooklyn FC não respondeu ao pedido de comentário.
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O que vem pela frente?
Em entrevista na semana passada, a USL ressaltou que está reforçando as regras financeiras para seus clubes e que todos continuam sendo avaliados antes da temporada de 2027. O Corpus Christi, da USL League One, não cumpriu os requisitos financeiros e encerrou as atividades antes da próxima temporada. O presidente da liga, Paul McDonough, admitiu que havia "outras conversas em andamento", mas não especificou quais clubes poderiam estar ameaçados.
A equipe feminina do Brooklyn FC, que disputa a USL Super League, não estaria sob ameaça.
A final da USL Championship será disputada neste sábado entre Louisville City e Sacramento Republic. Ela deve ser uma das últimas decisões da atual principal divisão da liga antes da adoção de um modelo de acesso e rebaixamento, que incluirá a USL Premier, da Divisão I. O lançamento está previsto para 2028.
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