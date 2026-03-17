AFP
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Fontes: Ricardo Pepi, estrela da seleção masculina dos EUA, está prestes a assinar contrato de US$ 42 milhões com o Fulham
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O que está acontecendo
Fontes informaram ao GOAL que o acordo está quase concluído, faltando apenas os exames médicos para finalizar a transferência. Grande parte das negociações, no entanto, ocorreu durante o inverno, quando o Fulham pressionou para fechar um acordo de US$ 35 milhões, mesmo depois que o atacante sofreu uma fratura no braço.
Os termos pessoais entre Pepi e o clube já foram acertados, enquanto o PSV está pronto para lucrar com a venda do atacante após dois anos consecutivos de ofertas crescentes. Em janeiro de 2025, o PSV recebeu uma oferta de US$ 20,7 milhões de um clube da Premier League, segundo fontes informaram ao GOAL na época, enquanto o West Ham também fez uma oferta de empréstimo com opção de compra.
Pepi estaria longe de ser o primeiro americano a jogar pelo Fulham. O clube conta atualmente com o também astro da seleção americana Antonee Robinson, enquanto nomes como Clint Dempsey, Brian McBride e Tim Ream também se tornaram heróis em Craven Cottage.
A notícia da transferência de Pepi foi divulgada pela primeira vez por Fabrizio Romano.
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Pepi no PSV
Pepi se tornou uma superestrela no PSV desde que chegou ao clube em 2023. Durante esse período, ele marcou 39 gols em 95 partidas, apesar de só ter assumido o papel de principal atacante do PSV nesta temporada.
Na temporada 2024-25, ele marcou 11 gols em apenas 693 minutos na Eredivisie, enquanto seus 10 gols nesta temporada foram marcados em 935 minutos. Além disso, Pepi deixou sua marca na campanha do PSV na Liga dos Campeões, marcando gols saindo do banco contra Napoli, Olympiacos e Atlético de Madrid, além de ter causado um gol contra contra o Liverpool.
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A disputa por uma vaga na seleção masculina de futebol dos EUA
Depois de ficar de fora da Copa do Mundo de 2022, apesar de ter sido peça fundamental no ciclo de eliminatórias, Pepi voltou suas atenções para o torneio do próximo verão e continua sendo uma peça-chave na acirrada disputa pela vaga de atacante. Ele foi convocado para a concentração da Seleção Americana ao lado de Folarin Balogun e Patrick Agyemang para os amistosos de março contra a Bélgica e Portugal, enquanto Haji Wright, que está ausente da concentração devido a uma lesão, também está na disputa por uma vaga no grupo de atacantes.
No total, Pepi marcou 13 gols em 34 partidas pela seleção americana, mas ficou limitado a apenas uma participação em 2025 devido a uma lesão.
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E agora?
Pepi e o PSV disputarão mais uma partida antes da pausa para os jogos internacionais. Eles enfrentarão o Telstar no domingo, antes de Pepi partir para Atlanta, com o PSV já com uma vantagem de 16 pontos na liderança da Eredivisie. Depois disso, todos os olhos estarão voltados para a seleção americana antes da partida contra a Bélgica, no dia 28 de março.
Já o Fulham enfrentará o Burnley no sábado, em sua última partida antes da pausa para os jogos internacionais.
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