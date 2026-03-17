Fontes: Ricardo Pepi, estrela da seleção masculina dos EUA, está prestes a assinar contrato de US$ 42 milhões com o Fulham

Fontes informaram ao GOAL que o acordo está quase concluído, faltando apenas os exames médicos para finalizar a transferência. Grande parte das negociações, no entanto, ocorreu durante o inverno, quando o Fulham pressionou para fechar um acordo de US$ 35 milhões, mesmo depois que o atacante sofreu uma fratura no braço.

Os termos pessoais entre Pepi e o clube já foram acertados, enquanto o PSV está pronto para lucrar com a venda do atacante após dois anos consecutivos de ofertas crescentes. Em janeiro de 2025, o PSV recebeu uma oferta de US$ 20,7 milhões de um clube da Premier League, segundo fontes informaram ao GOAL na época, enquanto o West Ham também fez uma oferta de empréstimo com opção de compra.

Pepi estaria longe de ser o primeiro americano a jogar pelo Fulham. O clube conta atualmente com o também astro da seleção americana Antonee Robinson, enquanto nomes como Clint Dempsey, Brian McBride e Tim Ream também se tornaram heróis em Craven Cottage.

A notícia da transferência de Pepi foi divulgada pela primeira vez por Fabrizio Romano.