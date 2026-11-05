Uma mudança histórica no futebol universitário masculino está à beira do fracasso. Instituições da NCAA devem reunir votos suficientes para reverter a adoção de um modelo de dois semestres, em uma reviravolta surpreendente após uma votação favorável que parecia abrir caminho para uma das maiores mudanças na modalidade em décadas, disseram várias fontes à GOAL. No mês passado, a NCAA aprovou um plano para estender a temporada, mas uma inesperada oposição de última hora ameaça derrubar a iniciativa.

Em 7 de outubro, o gabinete da Divisão I da NCAA aprovou a mudança para um calendário de outono a primavera, proposta que vinha sendo discutida havia quase uma década. No entanto, como a proposta foi aprovada sem o nível de apoio necessário para evitar uma contestação, as instituições receberam a oportunidade de reverter a decisão. São necessários votos de pelo menos 241 instituições para revogar a proposta, e várias fontes disseram à GOAL que esperam que esse número seja alcançado até o prazo de sexta-feira, às 17h, no horário do leste dos EUA.

Para os defensores da proposta, um sistema de dois semestres seria a forma ideal de estender a temporada, hoje concentrada no outono, formato que gerou preocupações com o bem-estar e o desenvolvimento dos jogadores, além da baixa visibilidade da final do campeonato, disputada no início de dezembro. Os apoiadores também apontam o respaldo dos estudantes-atletas como um motivo importante para a mudança.

A proposta já havia sido apresentada e rejeitada em diversas ocasiões. No entanto, com o impulso após a Copa do Mundo e a mudança da MLS para um calendário de outono a primavera, que os defensores esperavam dar mais relevância ao draft universitário, os céticos finalmente foram convencidos a aprová-la. Fontes disseram à GOAL que essa mudança é fundamental para manter o futebol universitário relevante no cenário nacional.