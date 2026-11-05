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NCAA Division I Men's Soccer Championships - FinalGetty Images Sport
Thomas Hindle
Traduzido por

Fontes: reformulação inédita do calendário do futebol universitário masculino está à beira do colapso diante da resistência das universidades da NCAA

Um plano histórico para adotar um modelo de dois semestres no futebol universitário masculino enfrenta uma reviravolta surpreendente. Fontes disseram à GOAL que se espera que um número suficiente de instituições vote contra a proposta para reverter sua aprovação.

  • NCAA SoccerGetty

    Apoio ao modelo de dois semestres

    Uma mudança histórica no futebol universitário masculino está à beira do fracasso. Instituições da NCAA devem reunir votos suficientes para reverter a adoção de um modelo de dois semestres, em uma reviravolta surpreendente após uma votação favorável que parecia abrir caminho para uma das maiores mudanças na modalidade em décadas, disseram várias fontes à GOAL. No mês passado, a NCAA aprovou um plano para estender a temporada, mas uma inesperada oposição de última hora ameaça derrubar a iniciativa.

    Em 7 de outubro, o gabinete da Divisão I da NCAA aprovou a mudança para um calendário de outono a primavera, proposta que vinha sendo discutida havia quase uma década. No entanto, como a proposta foi aprovada sem o nível de apoio necessário para evitar uma contestação, as instituições receberam a oportunidade de reverter a decisão. São necessários votos de pelo menos 241 instituições para revogar a proposta, e várias fontes disseram à GOAL que esperam que esse número seja alcançado até o prazo de sexta-feira, às 17h, no horário do leste dos EUA.

    Para os defensores da proposta, um sistema de dois semestres seria a forma ideal de estender a temporada, hoje concentrada no outono, formato que gerou preocupações com o bem-estar e o desenvolvimento dos jogadores, além da baixa visibilidade da final do campeonato, disputada no início de dezembro. Os apoiadores também apontam o respaldo dos estudantes-atletas como um motivo importante para a mudança.

    A proposta já havia sido apresentada e rejeitada em diversas ocasiões. No entanto, com o impulso após a Copa do Mundo e a mudança da MLS para um calendário de outono a primavera, que os defensores esperavam dar mais relevância ao draft universitário, os céticos finalmente foram convencidos a aprová-la. Fontes disseram à GOAL que essa mudança é fundamental para manter o futebol universitário relevante no cenário nacional.

  • Surge forte concorrência

    No entanto, o processo de votação da NCAA apresentou um último obstáculo. A aprovação obtida em outubro não teve apoio suficiente para evitar um período de revogação, o que significa que a proposta pode ser derrubada se dois terços votarem contra ela. E, como as regras da NCAA dão direito a voto às instituições elegíveis da Divisão I, independentemente de terem equipes de futebol masculino, instituições sem envolvimento direto com o esporte também puderam se manifestar.

    Das 213 instituições com equipes de futebol masculino na Divisão I, fontes disseram à GOAL que cerca de 80 apoiam firmemente a mudança. Mas o ceticismo em outras instituições gerou uma resistência significativa. Espera-se que um forte bloco de instituições sem equipes de futebol masculino, junto com outras que já viam a proposta com ceticismo, leve a oposição a ultrapassar o número de votos necessário antes do prazo de sexta-feira. Na manhã de quinta-feira, fontes disseram à GOAL que mais de 80 instituições que haviam votado pela revogação da proposta não têm equipes de futebol masculino.

    Os motivos são vários. Uma preocupação recorrente é a suposta sobrecarga que a mudança poderia impor aos profissionais de comunicação, ou SIDs, responsáveis pelo trabalho de imprensa e comunicação das equipes. Nos chamados programas de médio porte, não é raro que uma única pessoa coordene esse trabalho para várias equipes ao longo do ano. Outros apontaram um “precedente perigoso” que poderia abrir caminho para mudanças semelhantes em outros esportes.

    Os defensores do plano rejeitaram essas preocupações como “alarmismo”, e uma fonte disse à GOAL que “não conseguia acreditar em tamanha audácia” por parte daqueles que votaram pela revogação.

  • Mudanças ainda são possíveis

    Os defensores da medida acreditam que ainda pode haver um caminho para mudanças significativas. Sasho Cirovski, técnico de Maryland, disse à GOAL que as instituições mais comprometidas com um modelo de dois semestres, cerca de 80, poderiam criar uma estrutura própria, possivelmente com a participação da U.S. Soccer.

    “Acredito que a U.S. Soccer vai agir e encontrar outra solução para as instituições muito interessadas... Talvez tenhamos agora uma situação como a de FBS/FCS. Talvez as instituições que não queiram adotar o modelo possam permanecer onde estão e continuar fazendo o que fazem, enquanto criamos uma alternativa para as que têm interesse. Acho que esse pode ser um desfecho bastante provável”, disse.

    Outros técnicos especularam que uma mudança semelhante poderia se concretizar e citaram o diálogo produtivo com a U.S. Soccer na busca por formas de adaptar o esporte.

    Também é verdade que os votos pela revogação podem ser retirados antes do prazo final. Mas fontes sugeriram que isso é improvável e apontaram para o que descreveram como “articulações políticas nos bastidores”, que ganharam força nos últimos dias.

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