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Fontes: Reformulação inédita do calendário do futebol universitário masculino está à beira do colapso após reação de universidades da NCAA
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Apoio ao modelo de dois semestres
Uma mudança histórica no futebol universitário masculino está à beira do fracasso. Espera-se que as instituições da NCAA reúnam votos suficientes para derrubar a adoção de um calendário dividido em dois semestres, em uma reviravolta surpreendente após uma votação favorável que parecia abrir caminho para uma das maiores mudanças na modalidade em décadas, disseram várias fontes à GOAL. No mês passado, a NCAA aprovou um plano para estender a temporada, mas uma oposição inesperada de última hora ameaça barrar a iniciativa.
Em 7 de outubro, o Gabinete da Divisão I da NCAA aprovou a mudança para um calendário que vai do outono à primavera, uma proposta em discussão havia quase uma década. No entanto, como a proposta foi aprovada sem alcançar o apoio necessário para impedir uma contestação, as instituições tiveram a oportunidade de reverter a decisão. São necessários votos de pelo menos 241 instituições para revogar a proposta, e várias fontes disseram à GOAL que esperam que esse número seja alcançado até o prazo das 17h (horário do leste dos EUA) de sexta-feira.
Os defensores da mudança viam o sistema de dois semestres como a forma ideal de estender a temporada, hoje concentrada no outono, o que tem gerado preocupações com o bem-estar e o desenvolvimento dos jogadores, além da pouca atenção dada à final do campeonato, disputada no início de dezembro. Eles também apontam o apoio dos estudantes-atletas como um dos principais motivos para fazer a mudança.
A proposta já havia sido apresentada e rejeitada diversas vezes. No entanto, com o impulso após a Copa do Mundo e a mudança da MLS para um calendário que vai do outono à primavera, que os defensores da proposta esperavam que desse mais relevância ao draft universitário, os céticos acabaram convencidos a aprová-la. Fontes disseram à GOAL que essa mudança é fundamental para manter o futebol universitário relevante no cenário nacional.
Surge uma forte concorrência
No entanto, o processo de votação da NCAA apresentou um último obstáculo. A aprovação da proposta em outubro não teve apoio suficiente para evitar um período em que ela poderia ser revogada. Isso significa que uma votação de dois terços contra a proposta pode derrubá-la. E, como as regras da NCAA dão direito a voto às instituições elegíveis da Divisão I, mesmo que não tenham equipes de futebol masculino, instituições sem envolvimento direto com a modalidade também puderam se manifestar.
Das 213 instituições que têm equipes de futebol masculino na Divisão I, fontes disseram à GOAL que cerca de 80 são firmemente favoráveis à mudança. Mas o ceticismo de outras instituições gerou uma oposição significativa. Um forte bloco de instituições sem equipes de futebol masculino, ao lado de outras que já viam a proposta com ressalvas, deve levar a oposição além do patamar necessário antes do prazo final de sexta-feira. Na manhã de quinta-feira, fontes disseram à GOAL que mais de 80 instituições que haviam votado pela revogação da proposta não têm equipes de futebol masculino.
Os motivos são diversos. Uma preocupação recorrente é a suposta sobrecarga que a mudança poderia impor aos responsáveis pela comunicação, conhecidos pela sigla SIDs, que cuidam do trabalho de imprensa e comunicação das equipes. Nos chamados programas “mid-major”, não é raro que uma única pessoa coordene esse trabalho para várias equipes ao longo do ano. Outros apontaram um “precedente perigoso”, que poderia abrir caminho para mudanças semelhantes em outras modalidades.
Os defensores do plano classificaram essas preocupações como “alarmismo”, e uma fonte disse à GOAL que “não conseguia acreditar que os que votaram pela revogação tiveram a audácia de fazê-lo”.
Mudanças ainda são possíveis
Os defensores da medida acreditam que ainda pode haver um caminho para mudanças significativas. O técnico de Maryland, Sasho Cirovski, disse à GOAL que as instituições mais comprometidas com um modelo de dois semestres, cerca de 80 faculdades, poderiam criar uma estrutura própria, possivelmente com a participação da U.S. Soccer.
“Acredito que a U.S. Soccer vai tomar a iniciativa e encontrar outra solução para as instituições muito interessadas... Talvez passemos a ter uma situação como a da FBS/FCS. Talvez as instituições que não queiram fazer isso possam continuar como estão, fazendo o que já fazem, e talvez possamos criar agora uma alternativa para as que têm interesse. Acho que esse pode ser um desfecho bastante provável”, afirmou.
Outros técnicos especularam que uma mudança semelhante poderia se concretizar e citaram o diálogo produtivo com a U.S. Soccer enquanto buscam formas de adaptar a modalidade.
Também é verdade que os votos a favor da revogação podem ser retirados antes do prazo final. Fontes, porém, indicaram que esse desfecho é improvável e apontaram para o que descreveram como “articulações políticas de bastidores” que ganharam força nos últimos dias.
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