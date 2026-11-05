Uma mudança histórica no futebol universitário masculino está à beira do fracasso. Espera-se que as instituições da NCAA reúnam votos suficientes para derrubar a adoção de um calendário dividido em dois semestres, em uma reviravolta surpreendente após uma votação favorável que parecia abrir caminho para uma das maiores mudanças na modalidade em décadas, disseram várias fontes à GOAL. No mês passado, a NCAA aprovou um plano para estender a temporada, mas uma oposição inesperada de última hora ameaça barrar a iniciativa.

Em 7 de outubro, o Gabinete da Divisão I da NCAA aprovou a mudança para um calendário que vai do outono à primavera, uma proposta em discussão havia quase uma década. No entanto, como a proposta foi aprovada sem alcançar o apoio necessário para impedir uma contestação, as instituições tiveram a oportunidade de reverter a decisão. São necessários votos de pelo menos 241 instituições para revogar a proposta, e várias fontes disseram à GOAL que esperam que esse número seja alcançado até o prazo das 17h (horário do leste dos EUA) de sexta-feira.

Os defensores da mudança viam o sistema de dois semestres como a forma ideal de estender a temporada, hoje concentrada no outono, o que tem gerado preocupações com o bem-estar e o desenvolvimento dos jogadores, além da pouca atenção dada à final do campeonato, disputada no início de dezembro. Eles também apontam o apoio dos estudantes-atletas como um dos principais motivos para fazer a mudança.

A proposta já havia sido apresentada e rejeitada diversas vezes. No entanto, com o impulso após a Copa do Mundo e a mudança da MLS para um calendário que vai do outono à primavera, que os defensores da proposta esperavam que desse mais relevância ao draft universitário, os céticos acabaram convencidos a aprová-la. Fontes disseram à GOAL que essa mudança é fundamental para manter o futebol universitário relevante no cenário nacional.