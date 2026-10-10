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Fontes: o Manchester City fez uma investida pelo jovem ponta em ascensão da seleção masculina dos Estados Unidos Mathis Albert, enquanto Niko Kovac apoia adolescente para um papel maior no Borussia Dortmund
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A situação
O ponta de 17 anos, que por um breve período foi o jogador mais jovem da USMNT a marcar um gol, após balançar as redes contra o Chile, há muito tempo é visto como uma das maiores promessas do sistema do Borussia Dortmund. O americano fez sua estreia pelo clube em abril, superando Gio Reyna para se tornar o americano mais jovem a atuar na Bundesliga ao entrar em campo 15 dias antes de seu aniversário de 17 anos.
Albert, no entanto, atuou apenas uma vez nesta temporada. Ele jogou na vitória da primeira fase da Copa da Alemanha sobre o HEBC Hamburg, sendo titular e atuando durante os 90 minutos na vitória por 5 a 0 sobre a equipe das divisões inferiores.
Ao longo da temporada, Kovac e o Dortmund afirmaram regularmente que Albert faz parte dos planos do time principal do clube, apesar do interesse externo. Fontes disseram à GOAL no verão que o Dortmund recusaria todas as ofertas de empréstimo durante a janela de verão.
O interesse, porém, não diminuiu. Há vários grandes clubes europeus observando Albert nesta temporada, incluindo vários da Premier League. Entre eles está o Manchester City, que fez uma investida oficial no verão para comprar o ponta em definitivo do Dortmund, como a GOAL pode confirmar. Reportagens do veículo alemão Bild disseram que vários grandes clubes estavam dispostos a pagar até € 15 milhões (US$ 16,8 milhões) para contratar Albert.
Kovac, no entanto, insiste que o adolescente segue fazendo parte do presente e do futuro do clube.
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"Jovem muito talentoso"
"[Não há] restrições", disse Kovac na sexta-feira, ao ser perguntado sobre Albert. "[Ele é] um jovem muito talentoso, que já está mostrando sinais realmente muito bons nos treinos, que já disputou um jogo de copa e que, mais cedo ou mais tarde, provavelmente mais cedo, terá muito mais minutos aqui do que talvez há meio ano."
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A ascensão de Albert na USMNT
Albert voltou à Alemanha há pouco tempo, depois de uma longa sequência com a seleção dos Estados Unidos durante a pausa internacional. Com seu gol na vitória por 4 a 2 sobre o Chile, Albert superou o ex-astro do Borussia Dortmund Christian Pulisic e se tornou o mais jovem artilheiro da história da seleção dos Estados Unidos. Seu recorde foi quebrado apenas alguns dias depois, porém, por Cavan Sullivan, após o gol da joia do Philadelphia Union contra o México.
A seleção dos Estados Unidos acabou vencendo os quatro jogos durante o período de treinos, derrotando Peru, Chile, México e Canadá. Dos 13 jogadores sem convocações anteriores, Albert foi um dos três a atuar nas quatro partidas, ao lado de Julian Hall e Brooklyn Raines.
- AFP
O que vem a seguir?
Atualmente na liderança da liga, o Borussia Dortmund ainda não perdeu nenhuma de suas cinco primeiras partidas na Bundesliga após o empate de sexta-feira com o Werder Bremen. O próximo compromisso é pela Champions League, fora de casa, contra o Bodo/Glimt.
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