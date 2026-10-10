O ponta de 17 anos, que por um breve período foi o jogador mais jovem da USMNT a marcar um gol, após balançar as redes contra o Chile, há muito tempo é visto como uma das maiores promessas do sistema do Borussia Dortmund. O americano fez sua estreia pelo clube em abril, superando Gio Reyna para se tornar o americano mais jovem a atuar na Bundesliga ao entrar em campo 15 dias antes de seu aniversário de 17 anos.

Albert, no entanto, atuou apenas uma vez nesta temporada. Ele jogou na vitória da primeira fase da Copa da Alemanha sobre o HEBC Hamburg, sendo titular e atuando durante os 90 minutos na vitória por 5 a 0 sobre a equipe das divisões inferiores.

Ao longo da temporada, Kovac e o Dortmund afirmaram regularmente que Albert faz parte dos planos do time principal do clube, apesar do interesse externo. Fontes disseram à GOAL no verão que o Dortmund recusaria todas as ofertas de empréstimo durante a janela de verão.

O interesse, porém, não diminuiu. Há vários grandes clubes europeus observando Albert nesta temporada, incluindo vários da Premier League. Entre eles está o Manchester City, que fez uma investida oficial no verão para comprar o ponta em definitivo do Dortmund, como a GOAL pode confirmar. Reportagens do veículo alemão Bild disseram que vários grandes clubes estavam dispostos a pagar até € 15 milhões (US$ 16,8 milhões) para contratar Albert.

Kovac, no entanto, insiste que o adolescente segue fazendo parte do presente e do futuro do clube.