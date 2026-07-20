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Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Fontes: Não houve contato entre o Tottenham e Lucas Bergvall, já que o Spurs rejeitou a oferta de transferência de 46 milhões de libras feita pelo Newcastle

Mercado da bola
Tottenham
L. Bergvall

O Tottenham rejeitou uma oferta de 46 milhões de libras do Newcastle por Lucas Bergvall, apesar de o meio-campista ter manifestado preocupações quanto ao seu tempo de jogo e indicado que estaria aberto a uma transferência. Fontes informaram ao GOAL, no entanto, que houve pouco diálogo entre o Spurs e o jogador da seleção sueca sobre o futuro dele.

  • Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    A situação

    No início deste verão, Bergvall comunicou à diretoria do Tottenham que estava preocupado com suas oportunidades no meio-campo do clube. O jogador da seleção sueca disputou 33 partidas em todas as competições na última temporada, incluindo 11 como titular na Premier League, mas foi titular apenas uma vez após a chegada de Roberto De Zerbi, em março.

    Essa partida ocorreu no primeiro jogo de De Zerbi contra o Sunderland. Bergvall, então, jogou apenas 51 minutos nos seis últimos jogos do Tottenham, incluindo 10 minutos nos quatro últimos, enquanto o Spurs escapava por pouco do rebaixamento.

    Desde então, o Tottenham investiu pesadamente no meio-campo central, gastando quase 200 milhões de libras para contratar Sandro Tonali, do Newcastle, e Matheus Fernandes, do West Ham. Essas contratações podem aumentar a concorrência para Bergvall, embora a recusa do Spurs à oferta do Newcastle indique que o clube ainda valoriza o jogador de 20 anos.

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  • Lucas BergvallGetty

    Últimas notícias sobre transferências

    Fontes informaram ao GOAL que tem havido pouca comunicação direta entre a diretoria do Tottenham e Bergvall desde o fim da temporada da Premier League, sem conversas substanciais com o objetivo de resolver suas preocupações ou convencê-lo a reconsiderar sua posição.

    O Tottenham, no entanto, resistiu ao interesse pelo meio-campista. O Newcastle apresentou uma oferta de 46 milhões de libras esta semana, que os Spurs rejeitaram, enquanto o Nottingham Forest também manifestou interesse. Bergvall continua sob contrato até 2031, o que coloca o Tottenham em uma posição forte nas negociações.


  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A carreira de Bergvall até agora

    Desde que se juntou ao clube em 2024, em uma transferência de 8,5 milhões de libras do time sueco Djurgården, Bergvall disputou 78 partidas pelo clube londrino. Atualmente, Bergvall tem contrato válido até 2031.

    Na seleção, Bergvall representou a Suécia na Copa do Mundo deste verão, fazendo sua estreia no torneio com uma assistência contra a Tunísia. Ao entrar em campo naquela partida, ele se tornou o jogador sueco mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. Bergvall atuou quatro vezes no torneio, sendo titular nas duas últimas partidas da Suécia. No total, ele soma 14 partidas pela seleção de seu país.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    E agora, o que vem a seguir?

    Espera-se que Bergvall se junte aos preparativos de pré-temporada do Tottenham, já que os Spurs devem enfrentar o MK Dons em seu primeiro amistoso de verão, na quarta-feira. Em seguida, o clube viajará para o exterior para enfrentar o Auckland FC, antes de enfrentar o Sydney FC e o Chelsea na Supercopa de Sydney. A menos que a posição do Tottenham mude ou que o Newcastle volte com uma oferta melhor, Bergvall começará a pré-temporada disputando uma vaga no meio-campo de De Zerbi.



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