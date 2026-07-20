Fontes: Não houve contato entre o Tottenham e Lucas Bergvall, já que o Spurs rejeitou a oferta de transferência de 46 milhões de libras feita pelo Newcastle

No início deste verão, Bergvall comunicou à diretoria do Tottenham que estava preocupado com suas oportunidades no meio-campo do clube. O jogador da seleção sueca disputou 33 partidas em todas as competições na última temporada, incluindo 11 como titular na Premier League, mas foi titular apenas uma vez após a chegada de Roberto De Zerbi, em março.

Essa partida ocorreu no primeiro jogo de De Zerbi contra o Sunderland. Bergvall, então, jogou apenas 51 minutos nos seis últimos jogos do Tottenham, incluindo 10 minutos nos quatro últimos, enquanto o Spurs escapava por pouco do rebaixamento.

Desde então, o Tottenham investiu pesadamente no meio-campo central, gastando quase 200 milhões de libras para contratar Sandro Tonali, do Newcastle, e Matheus Fernandes, do West Ham. Essas contratações podem aumentar a concorrência para Bergvall, embora a recusa do Spurs à oferta do Newcastle indique que o clube ainda valoriza o jogador de 20 anos.