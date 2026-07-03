Fontes: Martin Odegaard, capitão do Arsenal, está feliz por permanecer nos Gunners em meio a rumores “completamente falsos” sobre uma possível transferência para o Galatasaray

Notícias vindas da Turquia surgiram nesta semana indicando que o Galatasaray estaria de olho no craque do Arsenal, com essas reportagens afirmando que os termos pessoais já haviam sido acordados entre o jogador e o clube. Fontes informaram ao GOAL, no entanto, que essa afirmação é falsa e que não há verdade alguma nos rumores sobre uma possível ligação entre o meio-campista e o clube turco.

Odegaard está muito feliz em permanecer no Arsenal, dizem as fontes, e o clube também está satisfeito em manter seu capitão, vencedor da Premier League. O meio-campista de 27 anos, que se juntou aos Gunners em 2021, continua sendo uma figura fundamental para a equipe dentro e fora de campo, tendo a temporada 2025-26 sido sua melhor desde que chegou ao clube londrino.