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Fontes: Martin Odegaard, capitão do Arsenal, está feliz por permanecer nos Gunners em meio a rumores “completamente falsos” sobre uma possível transferência para o Galatasaray
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O que aconteceu?
Notícias vindas da Turquia surgiram nesta semana indicando que o Galatasaray estaria de olho no craque do Arsenal, com essas reportagens afirmando que os termos pessoais já haviam sido acordados entre o jogador e o clube. Fontes informaram ao GOAL, no entanto, que essa afirmação é falsa e que não há verdade alguma nos rumores sobre uma possível ligação entre o meio-campista e o clube turco.
Odegaard está muito feliz em permanecer no Arsenal, dizem as fontes, e o clube também está satisfeito em manter seu capitão, vencedor da Premier League. O meio-campista de 27 anos, que se juntou aos Gunners em 2021, continua sendo uma figura fundamental para a equipe dentro e fora de campo, tendo a temporada 2025-26 sido sua melhor desde que chegou ao clube londrino.
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A carreira de Odegaard no Arsenal
Desde que se mudou para Londres em 2021 — inicialmente por empréstimo, antes de assinar contrato definitivo naquele verão —, Odegaard tem sido uma peça fundamental no projeto dos Gunners. Ele foi nomeado capitão do clube em 2022, após as saídas do capitão anterior, Pierre-Emerick Aubameyang, e do capitão interino, Alexandre Lacazette, e, nas temporadas seguintes, ajudou a levar o Arsenal a disputar vários títulos da Premier League.
Na última temporada, Odegaard conquistou o título da Premier League após ajudar os Gunners a terminarem na liderança da primeira divisão pela primeira vez em 22 anos. Além disso, Odegaard e o Arsenal também chegaram à final da Liga dos Campeões, onde foram derrotados pelo Paris Saint-Germain.
No total, Odegaard disputou 234 partidas pelo Arsenal e marcou 42 gols, além de ter conquistado o troféu da Premier League e o Community Shield. Além disso, ele foi eleito o Jogador da Temporada do Arsenal nas temporadas 2022-23 e 2023-24.
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Imposto da Noruega
Odegaard está atualmente com a seleção da Noruega, que continua sua campanha na Copa do Mundo. O meio-campista foi titular em três das quatro partidas de seu país na Copa do Mundo, ficando de fora apenas do último jogo da fase de grupos contra a França. A Noruega venceu todas as partidas em que Odegaard foi titular, com o meio-campista dando uma assistência em cada uma das três partidas contra o Iraque, o Senegal e, mais recentemente, a Costa do Marfim nas oitavas de final.
O jogador de 27 anos já disputou 71 partidas pela seleção e marcou cinco gols. Ele é o capitão da Noruega neste verão, cargo que ocupa desde que recebeu a braçadeira em 2021. A Copa do Mundo deste verão é a primeira da Noruega desde 1998.
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E agora, o que vem a seguir?
Com a vitória nas oitavas de final, a Noruega avançou para a segunda fase da fase eliminatória. O próximo compromisso é um confronto de destaque contra o Brasil, que será disputado no dia 5 de julho no New York New Jersey Stadium.
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