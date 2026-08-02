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Fontes: Hull City chega a acordo para contratar a joia do Colorado Rapids Lucas Herrington em transferência que pode chegar a US$ 23 milhões
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A situação
O Hull City concordou em pagar ao Rapids uma taxa inicial de cerca de US$ 17 milhões, mas o acordo também incluirá adicionais significativos. O Rapids poderá receber até US$ 6 milhões em bônus, enquanto o clube também terá direito a 15% de qualquer lucro em uma futura venda do defensor.
Com a transferência, Herrington passará a integrar um time do Hull que retornará à Premier League nesta temporada. O clube venceu o playoff da Championship na temporada passada, derrotando o Middlesbrough na final para garantir seu lugar na elite nesta campanha.
A notícia da transferência de Herrington foi publicada primeiro pelo The Athletic.
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A carreira de Herrington até aqui
A passagem do adolescente pela MLS acabou sendo curta, já que Herrington deixa a liga após apenas 20 jogos em todas as competições. Ele se juntou ao Rapids em janeiro, depois de ter acertado a transferência no último agosto, em um acordo que o levou à MLS vindo do Brisbane Roar FC, de sua Austrália natal. O Rapids pagou menos de US$ 1 milhão para contratar Herrington.
Pela seleção, Herrington fez sua estreia pela equipe principal da Austrália em março e foi incluído na convocação de seu país para a Copa do Mundo neste verão. Ele foi titular duas vezes neste verão, atuando contra o Paraguai na fase de grupos e o Egito na fase de 32 avos de final, mas perdeu um pênalti contra este último, selando a derrota da Austrália
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Uma transferência histórica
A quantia recebida por Herrington está entre as maiores da história da MLS. Se todos os adicionais forem pagos, será a segunda maior venda da liga, atrás apenas da transferência de Jhon Duran do Chicago Fire para o Aston Villa, que resultou em uma taxa de cerca de US$ 29 milhões após o pagamento de todos os bônus.
Segundo o The Athletic, o Hull não era o único clube na disputa por Herrington, já que Barcelona e Liverpool também haviam demonstrado interesse no adolescente.
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O que vem a seguir?
O Hull City está atualmente no meio da pré-temporada do clube, que continua no sábado com um amistoso contra o Eintracht Frankfurt. O clube abrirá sua temporada em 22 de agosto, quando receberá o Manchester United no primeiro jogo da Premier League no MKM Stadium desde 2017.
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