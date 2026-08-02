O Hull City concordou em pagar ao Rapids uma taxa inicial de cerca de US$ 17 milhões, mas o acordo também incluirá adicionais significativos. O Rapids poderá receber até US$ 6 milhões em bônus, enquanto o clube também terá direito a 15% de qualquer lucro em uma futura venda do defensor.

Com a transferência, Herrington passará a integrar um time do Hull que retornará à Premier League nesta temporada. O clube venceu o playoff da Championship na temporada passada, derrotando o Middlesbrough na final para garantir seu lugar na elite nesta campanha.

A notícia da transferência de Herrington foi publicada primeiro pelo The Athletic.