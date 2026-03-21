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Fontes: A transferência de Ricardo Pepi para o Fulham, no valor de US$ 42 milhões, está suspensa, mas o negócio não está encerrado após o impasse nas negociações com o PSV
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O que aconteceu
O PSV e o Fulham chegaram a um acordo sobre os termos gerais da transferência nesta semana, com a proposta já estando praticamente fechada a ponto de Pepi passar por exames médicos na Inglaterra. No entanto, surgiram divergências sobre detalhes na reta final. O impasse se resumia à questão de saber se a transação seria concluída agora ou no verão, após a Copa do Mundo.
Fontes informaram ao GOAL que o acordo não está totalmente encerrado, no entanto, e que ambos os clubes poderiam retomar as negociações em uma data posterior.
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O que foi dito
O diretor esportivo do PSV e ex-meio-campista da seleção dos EUA, Earnie Stewart, comentou sobre a negociação no sábado, afirmando que tudo se resumia realmente a esse último detalhe.
“No fim das contas, não chegamos a um acordo sobre o momento em que a responsabilidade pelo jogador seria transferida”, disse Stewart. “Já estávamos em negociações com o Fulham durante a pausa de inverno, quando eles fizeram a proposta pouco antes do fechamento da janela de transferências. Naquele momento, não podíamos mais trazer um substituto, então a transferência não pôde ser concretizada. Mas, uma semana depois, retomamos as discussões e o processo voltou a andar.
"Essa questão da responsabilidade pelo jogador foi um detalhe muito importante durante todo o processo. Chegamos um pouco mais perto de um acordo, mas, no fim das contas, ainda estávamos muito distantes."
Ele acrescentou: “Ricardo realmente queria essa transferência. É principalmente uma situação frustrante para o Ricardo. É claro que estamos felizes por manter um bom atacante no clube... [O técnico do PSV] Peter [Bosz] terá que discutir isso com ele, mas, conhecendo o Ricardo, isso não vai afetá-lo. Ele não guarda rancor do PSV.”
Stewart também deixou em aberto a possibilidade de um acordo, dizendo que não podia descartar a retomada das negociações no futuro.
“Isso é algo que você nunca deve fazer”, disse ele. “Se um jogador pode fazer uma boa transferência e isso também for bom para o clube, então vamos em frente.”
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Pepi continua em boa forma
Pepi voltou a se destacar no PSV, marcando 13 gols em 27 partidas em todas as competições nesta temporada. No entanto, ele tem enfrentado problemas com lesões nas duas últimas temporadas, sendo que a lesão deste ano foi uma fratura no braço sofrida em janeiro. Desde então, ele voltou aos gramados e marcou dois gols em quatro partidas desde que retornou em fevereiro.
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E agora?
Pepi e o PSV, que lideram a Eredivisie com 16 pontos de vantagem, têm mais um jogo antes da pausa para os jogos internacionais: enfrentam o Telstar no domingo. Depois disso, Pepi viajará para os Estados Unidos para os amistosos da Seleção Americana contra a Bélgica e Portugal.
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