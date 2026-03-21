Fontes: A transferência de Ricardo Pepi para o Fulham, no valor de US$ 42 milhões, está suspensa, mas o negócio não está encerrado após o impasse nas negociações com o PSV

O diretor esportivo do PSV e ex-meio-campista da seleção dos EUA, Earnie Stewart, comentou sobre a negociação no sábado, afirmando que tudo se resumia realmente a esse último detalhe.

“No fim das contas, não chegamos a um acordo sobre o momento em que a responsabilidade pelo jogador seria transferida”, disse Stewart. “Já estávamos em negociações com o Fulham durante a pausa de inverno, quando eles fizeram a proposta pouco antes do fechamento da janela de transferências. Naquele momento, não podíamos mais trazer um substituto, então a transferência não pôde ser concretizada. Mas, uma semana depois, retomamos as discussões e o processo voltou a andar.

"Essa questão da responsabilidade pelo jogador foi um detalhe muito importante durante todo o processo. Chegamos um pouco mais perto de um acordo, mas, no fim das contas, ainda estávamos muito distantes."

Ele acrescentou: “Ricardo realmente queria essa transferência. É principalmente uma situação frustrante para o Ricardo. É claro que estamos felizes por manter um bom atacante no clube... [O técnico do PSV] Peter [Bosz] terá que discutir isso com ele, mas, conhecendo o Ricardo, isso não vai afetá-lo. Ele não guarda rancor do PSV.”

Stewart também deixou em aberto a possibilidade de um acordo, dizendo que não podia descartar a retomada das negociações no futuro.

“Isso é algo que você nunca deve fazer”, disse ele. “Se um jogador pode fazer uma boa transferência e isso também for bom para o clube, então vamos em frente.”