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Muhammad Zaki
Traduzido por

“Fomos superiores!”: Luis Enrique revela os segredos táticos de como o PSG desmontou o Barcelona, enquanto o time de Hansi Flick sofre a primeira derrota da temporada em duelo da Champions League

Luis Enrique
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
PSG x Barcelona
H. Flick

Luis Enrique revelou os detalhes da estratégia que levou o Paris Saint-Germain a encerrar o início perfeito do Barcelona na temporada, em um duelo emocionante pela Champions League. O ex-técnico do Barcelona comandou uma vitória de peso por 4 a 2 e mostrou que até a equipe de Hansi Flick, em grande fase, pode ser vulnerável diante de uma pressão defensiva de alto nível.

  • Pressão alta quebra o ritmo do Barcelona

    O Barcelona chegou à capital francesa embalado por uma sequência de 11 vitórias consecutivas e parecia praticamente imparável sob o comando de Flick. No entanto, o gigante catalão acabou sendo superado por um Paris Saint-Germain incansável, que não permitiu aos visitantes ditar o ritmo da partida.

    Os donos da casa basearam seu jogo em uma pressão intensa, usando especificamente seus jogadores de ataque para atrapalhar a saída de bola fluida dos visitantes. Ao sufocar o avanço da bola no campo de ataque, os campeões da Ligue 1 cortaram o abastecimento de bola aos principais jogadores de criação do Barcelona.


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    Adaptação a adversários de elite

    Ao falar com a imprensa após o apito final, Luis Enrique reconheceu o grande desafio técnico imposto por seu ex-clube.

    “Eu esperava isso. Foi uma partida muito equilibrada. Você não consegue imaginar o nível do Barcelona até enfrentá-lo”, disse o técnico do PSG aos jornalistas após o jogo, segundo o Mundo Deportivo. “Contra equipes do seu nível ou superiores, é preciso saber se adaptar.”

    Apesar de ter assumido o controle da partida logo no início, ele admitiu que sua equipe precisou suportar uma forte pressão após o intervalo. Ao comentar a mudança no andamento do jogo, afirmou: “Controlamos bem o primeiro tempo, mas, no segundo, tivemos 10 ou 15 minutos de sofrimento.”


  • Disciplina defensiva a partir do ataque

    O ponto de virada foi a dedicação incansável do ataque do PSG, que atuou como primeira linha de defesa. Ao elogiar esse esforço coletivo, Enrique destacou como seus atacantes conseguiram neutralizar o meio-campo do Barcelona.

    “Os atacantes fizeram um ótimo trabalho defensivo; fomos superiores na recuperação da bola no campo adversário”, avaliou. “Para tirar a bola de Lamine [Yamal], Fermin [Lopez] ou Dani Olmo, o apoio dos companheiros é essencial.”

    A importante vitória em uma competição europeia sobre seu ex-clube despertou sentimentos contraditórios, embora não haja dúvidas sobre sua lealdade atual. Ele acrescentou: “Sou torcedor do Barcelona, mas sou profissional e comemoro as vitórias da equipe.”


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    Defendendo o título europeu

    Com esse resultado de impacto, os atuais campeões deram uma demonstração contundente de sua força na temporada 2026-27. No entanto, manter essa intensidade defensiva será fundamental para enfrentar um calendário continental exigente e defender o título.

    Agora na mira dos adversários, a equipe parisiense precisa provar que consegue manter esse alto nível de disciplina tática de forma consistente. Evitar a acomodação será tão importante quanto executar o plano de jogo nas próximas semanas.

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