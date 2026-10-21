Ao falar com a imprensa após o apito final, Luis Enrique reconheceu o grande desafio técnico imposto por seu ex-clube.

“Eu esperava isso. Foi uma partida muito equilibrada. Você não consegue imaginar o nível do Barcelona até enfrentá-lo”, disse o técnico do PSG aos jornalistas após o jogo, segundo o Mundo Deportivo. “Contra equipes do seu nível ou superiores, é preciso saber se adaptar.”

Apesar de ter assumido o controle da partida logo no início, ele admitiu que sua equipe precisou suportar uma forte pressão após o intervalo. Ao comentar a mudança no andamento do jogo, afirmou: “Controlamos bem o primeiro tempo, mas, no segundo, tivemos 10 ou 15 minutos de sofrimento.”



