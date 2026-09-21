A polêmica de espionagem do Southampton surgiu pela primeira vez em maio, quando membros da comissão do Middlesbrough flagraram um estagiário dos Saints observando seus treinos antes da semifinal dos play-offs da Championship. Logo depois, veio à tona que o clube já havia organizado missões de vigilância semelhantes contra Oxford e Ipswich durante a temporada regular.

Uma comissão independente da English Football League (EFL) posteriormente impôs punições esportivas sem precedentes. Os Saints foram expulsos dos play-offs da última temporada, o que lhes tirou uma lucrativa promoção à Premier League avaliada em no mínimo £ 200 milhões (US$ 268 milhões).

Além disso, o clube iniciou a atual campanha com uma dedução de quatro pontos. A Football Association (FA) acusou formalmente Eckert de má conduta em julho pelas mesmas infrações, e uma comissão regulatória independente analisará seu caso nesta semana.



