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'Fomos prejudicados' - Southampton detona sanções do 'Spygate' consideradas 'sem precedentes' enquanto o técnico dos Saints, Tonda Eckert, enfrenta nova audiência por má conduta
As sanções iniciais da EFL
A polêmica de espionagem do Southampton surgiu pela primeira vez em maio, quando membros da comissão do Middlesbrough flagraram um estagiário dos Saints observando seus treinos antes da semifinal dos play-offs da Championship. Logo depois, veio à tona que o clube já havia organizado missões de vigilância semelhantes contra Oxford e Ipswich durante a temporada regular.
Uma comissão independente da English Football League (EFL) posteriormente impôs punições esportivas sem precedentes. Os Saints foram expulsos dos play-offs da última temporada, o que lhes tirou uma lucrativa promoção à Premier League avaliada em no mínimo £ 200 milhões (US$ 268 milhões).
Além disso, o clube iniciou a atual campanha com uma dedução de quatro pontos. A Football Association (FA) acusou formalmente Eckert de má conduta em julho pelas mesmas infrações, e uma comissão regulatória independente analisará seu caso nesta semana.
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Parsons e Eckert pedem clemência
Falando antes da audiência iminente, o diretor-executivo do Southampton, Phil Parsons, pediu à FA que considerasse o impacto devastador da decisão inicial da EFL. "O que esperamos como clube é que eles realmente reconheçam onde estamos no momento e tudo pelo que já passamos, porque acho que isso precisa ser levado em conta", afirmou Parsons. "Perdemos dinheiro por não estarmos na Premier League, mas os negócios [locais] também perdem dinheiro. Tivemos de gastar uma quantia enorme com honorários advocatícios, e isso realmente afeta ainda mais o clube.
"Sinto mesmo que já sofremos o suficiente. Fomos prejudicados. Acho que é uma das maiores sanções da história do futebol, ou até do esporte. Não queremos ser vistos como vítimas disso. Precisamos seguir em frente. As cartas já foram dadas para nós."
O técnico Eckert ecoou esse sentimento durante uma entrevista à BBC na segunda-feira, caracterizando as punições como "absolutamente inéditas na história do esporte". Ele acrescentou: "Foi uma punição muito, muito grande. E é difícil para mim dizer isso porque me diz respeito. Estou julgando a mim mesmo, não uma situação externa. Mas pedi perdão pelo que fiz. Pedi desculpas publicamente."
Uma operação de cima para baixo foi exposta
As conclusões do painel da EFL traçaram um quadro condenatório da cultura dentro do clube, concluindo que a espionagem foi "um plano arquitetado e determinado de cima para baixo para obter uma vantagem competitiva". A comissão também observou que membros mais jovens da equipe se sentiram pressionados a executar as operações clandestinas de vigilância.
Apesar de ter orquestrado as missões secretas, Eckert sustentou que desconhecia completamente que tais ações violavam os regulamentos da EFL. No entanto, o técnico alemão reconheceu o impacto severo que as consequências do caso tiveram sobre toda a organização, concluindo: "Acho que a punição foi muito dura para o clube na última temporada."
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À espera do veredicto final da FA
O Southampton agora precisa aguardar com ansiedade o desfecho da audiência da comissão regulatória independente da FA nesta semana. Com o clube já atuando com uma desvantagem de quatro pontos na atual campanha da Championship, qualquer sanção individual adicional contra Eckert pode prejudicar seriamente sua atual luta pelo acesso.
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