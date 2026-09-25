Xavi e Klopp iniciaram suas novas passagens como técnicos de seleções com um entretenido empate por 1 a 1 na Johan Cruyff Arena, na quinta-feira. A Alemanha abriu o placar com Felix Nmecha, aos 32 minutos, e parecia pronta para garantir uma vitória fora de casa no confronto muito aguardado.

No entanto, Cody Gakpo apareceu nos acréscimos para mandar para as redes um voleio primoroso após cruzamento preciso de Ruben van Bommel. O gol dramático no fim garantiu a divisão dos pontos.

O empate tardio salvou um ponto crucial para a Holanda e deixou Xavi bastante encorajado pela reação aguerrida de sua equipe após um início de jogo desafiador.