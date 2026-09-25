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“Fomos melhores!”: Xavi afirma que a Holanda superou a Alemanha de Jurgen Klopp em duelo da Liga das Nações da Uefa
Gakpo salva ponto no fim
Xavi e Klopp iniciaram suas novas passagens como técnicos de seleções com um entretenido empate por 1 a 1 na Johan Cruyff Arena, na quinta-feira. A Alemanha abriu o placar com Felix Nmecha, aos 32 minutos, e parecia pronta para garantir uma vitória fora de casa no confronto muito aguardado.
No entanto, Cody Gakpo apareceu nos acréscimos para mandar para as redes um voleio primoroso após cruzamento preciso de Ruben van Bommel. O gol dramático no fim garantiu a divisão dos pontos.
O empate tardio salvou um ponto crucial para a Holanda e deixou Xavi bastante encorajado pela reação aguerrida de sua equipe após um início de jogo desafiador.
- AFP
Estabelecendo um novo parâmetro
Apesar de admitir que seus jogadores ficaram nervosos no início sob o comando de um novo treinador, Xavi considerou que a Holanda acabou merecendo os três pontos. Ele destacou os substitutos e estreantes pelo impacto impressionante no andamento do jogo.
"Fomos melhores do que a Alemanha hoje, tivemos um pouco mais. No segundo tempo foi realmente muito bom, mostramos a nossa forma de jogar", disse Xavi, em declaração reproduzida pela ESPN.
"Estou muito feliz. O primeiro tempo foi mais ou menos equilibrado. Mas os jogadores que entraram em campo [como substitutos], estou muito feliz, especialmente com os que fizeram suas estreias. Eles mostraram personalidade, ambição, vontade. É assim que devemos jogar no segundo tempo."
Gols anulados e frustração
O empate não foi sem frustração, já que a Holanda viu dois gols serem anulados durante o duelo acirrado. A cabeçada de Virgil van Dijk no primeiro tempo foi invalidada depois que Brian Brobbey foi punido por uma falta no goleiro da Alemanha, Marc-André ter Stegen.
Foi uma decisão que Xavi considerou incorreta, por acreditar que o gol deveria ter valido. Além disso, o substituto Mexx Meerdink também teve uma finalização no fim anulada após uma confusão na área alemã.
"O primeiro tempo não foi tão ruim, mas o segundo tempo é a forma como queremos jogar", explicou Xavi. "Precisamos melhorar em muitas coisas, bolas divididas, duelos, defender melhor, muitas coisas, mas estou muito satisfeito.
"Estou muito feliz e muito grato, já que é o meu primeiro jogo. Acho que talvez eu não mereça isso, mas a recepção que me deram foi incrível, a atmosfera foi fantástica. Obrigado a todas as pessoas."
- Getty Images Sport
Golpe de Brobbey e próximos passos
A noite positiva foi ligeiramente ofuscada por uma lesão no primeiro tempo do atacante Brobbey, que foi obrigado a deixar o campo. Xavi confirmou que o atacante vai desfalcar os três jogos restantes da Liga das Nações nesta atual Data Fifa. Como resultado, um substituto será convocado em breve para reforçar as opções ofensivas do elenco diante de um calendário cheio.
A Holanda agora precisa se reorganizar rapidamente e focar em seu próximo teste. Xavi vai exigir que sua equipe leve o embalo do segundo tempo para o crucial compromisso fora de casa de domingo contra a Sérvia.
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