Allegri não poupou críticas em sua avaliação da atuação do Napoli após uma noite caótica em Milão. Os visitantes pareciam estar em total controle depois que os gols de Matteo Politano e Rasmus Hojlund os colocaram em vantagem por 2 a 0 no início do segundo tempo. No entanto, uma reação aguerrida do time de Cristian Chivu fez com que os atuais campeões virassem o placar, culminando em um gol da vitória aos 91 minutos de Lautaro Martinez que deixou os napolitanos de mãos vazias.

Falando à imprensa após o apito final, Allegri foi rápido em apontar o momento específico que recolocou a Inter no jogo. "Para os espectadores foi uma partida divertida, para nós um pouco menos", admitiu o técnico do Napoli. "Estávamos vencendo por 2 a 0, depois sofremos um gol muito fácil e a Inter mudou o ritmo, criando dificuldades para nós. No gol decisivo, pensamos que a bola tinha saído e paramos, mas o futebol é assim: nós poderíamos ter marcado, eles marcaram."