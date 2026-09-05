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"Fomos leves demais!" - Massimiliano Allegri admite erros do Napoli após o colapso na derrota por 3 a 2 para a Inter e pede calma antes da Liga dos Campeões
Fragilidade defensiva custa caro ao Napoli
Allegri não poupou críticas em sua avaliação da atuação do Napoli após uma noite caótica em Milão. Os visitantes pareciam estar em total controle depois que os gols de Matteo Politano e Rasmus Hojlund os colocaram em vantagem por 2 a 0 no início do segundo tempo. No entanto, uma reação aguerrida do time de Cristian Chivu fez com que os atuais campeões virassem o placar, culminando em um gol da vitória aos 91 minutos de Lautaro Martinez que deixou os napolitanos de mãos vazias.
Falando à imprensa após o apito final, Allegri foi rápido em apontar o momento específico que recolocou a Inter no jogo. "Para os espectadores foi uma partida divertida, para nós um pouco menos", admitiu o técnico do Napoli. "Estávamos vencendo por 2 a 0, depois sofremos um gol muito fácil e a Inter mudou o ritmo, criando dificuldades para nós. No gol decisivo, pensamos que a bola tinha saído e paramos, mas o futebol é assim: nós poderíamos ter marcado, eles marcaram."
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Allegri exige melhora na concentração
A derrota evidencia uma preocupação crescente para Allegri em relação à estabilidade defensiva de sua equipe, que agora sofreu cinco gols em apenas dois jogos. O treinador enfatizou que os problemas não são necessariamente táticos, mas sim ligados à concentração individual e à capacidade de lidar com a pressão quando o adversário aumenta sua intensidade.
"Continua sendo uma boa atuação, especialmente em termos de gestão da bola", explicou Allegri ao analisar os aspectos táticos da derrota. "Neste momento estamos pagando caro demais por cada erro: sofremos cinco gols em dois jogos e precisamos melhorar, sem pensar que a solução é apenas defender dentro da área. Estamos apenas na terceira rodada, a condição vai evoluir. Agora precisamos manter a calma e pensar na Champions League."
Avaliações mistas para os desempenhos individuais
Apesar do colapso coletivo, Allegri encontrou tempo para discutir as contribuições individuais de seus jogadores, incluindo aqueles que voltavam de lesão e jovens promessas que conquistavam seu lugar no time titular. Ele elogiou especificamente Antonio Vergara por sua atuação no meio-campo, embora tenha ficado menos satisfeito com a distribuição de Alisson Santos, que jogou 80 minutos antes de ser substituído por Benoit Badiashile.
"Vergara jogou muito bem como meio-campista central pela esquerda, com intensidade e qualidade", observou Allegri. "Alisson, por outro lado, precisa administrar melhor algumas bolas, porque nesses jogos cada jogada tem peso. No entanto, ele está voltando de uma longa lesão e ainda precisa encontrar sua melhor condição."
Questionado sobre suas mudanças táticas tardias, ele acrescentou: "Isso não influenciou as coisas. Coloquei Badiashile para ajudar nas bolas aéreas, mas o futebol não tem lógica e sofremos dois gols de cabeça."
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Allegri se recusa a entrar em pânico com a disputa pelo título
A diferença na liderança da tabela já aumentou para seis pontos entre Napoli e Inter, mas o veterano treinador se recusa a entrar em discussões sobre a janela de transferências de verão ou a disputa pelo título a longo prazo. "Falar sobre o mercado agora não faz sentido", afirmou Allegri com firmeza ao ser questionado sobre possíveis reforços antes do prazo final. "Tenho que analisar o desempenho da equipe. A Inter é o time mais forte da liga, é a favorita. Fomos iguais ao time mais forte."
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