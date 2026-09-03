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Folarin Balogun pode se transferir para a Arábia Saudita ou para a Turquia enquanto CEO do Monaco se irrita com fracasso de transferência de US$ 45 milhões para o Everton
Transferência do Everton desmorona na reta final
Balogun viu sua proposta de transferência de US$ 45 milhões para o Everton melar após um colapso altamente dramático no último dia da janela. O atacante da seleção masculina dos Estados Unidos interrompeu abruptamente seu aguardado retorno à Premier League nas primeiras horas da manhã de quarta-feira.
Os dois clubes inicialmente receberam uma prorrogação além do prazo das 23h00 BST para reestruturar o acordo complexo. No entanto, o acordo desmoronou completamente após complicações inesperadas durante o exame médico do jogador no centro de treinamento Finch Farm, do clube inglês.
- AFP
Problemas médicos provocam colapso repentino em transferência
O colapso decorre diretamente de um desacordo significativo após as avaliações físicas de Balogun em Merseyside. A ESPNindica que o Everton foi repentinamente alertado para problemas sérios durante os exames médicos, o que o levou a tentar reestruturar de forma agressiva os termos da transferência.
No entanto, o diretor esportivo do Monaco, Thiago Scuro, revelou que o jogador de 25 anos acabou desistindo da mudança devido a preocupações com a forma como foi tratado pelo clube inglês durante o processo estressante.
"Ainda estamos esperando Balo voltar, sentar e discutir para definir entre nós qual será o próximo passo", explicou Scuro à imprensa durante uma coletiva de quarta-feira.
Monaco está desesperado para levantar fundos com transferências de jogadores
Apesar do amargo fracasso nas negociações com o Everton, o Monaco segue totalmente determinado a negociar Balogun. O clube da Ligue 1 precisa com urgência levantar fundos ao se desfazer de contratos do elenco, e o atacante da USMNT segue como um dos principais candidatos a uma saída em definitivo. Com as principais janelas europeias agora definitivamente fechadas, Scuro confirmou que o clube está explorando ativamente destinos alternativos ao redor do mundo.
"Ainda temos outros mercados abertos, com os quais estamos em conversas sobre diferentes jogadores, incluindo Balo", acrescentou Scuro. "Vamos ver o que ainda pode acontecer até quinta-feira, porque ainda temos mercados que têm capacidade financeira para fazer alguma coisa, e foi isso que aconteceu e é aqui que estamos hoje."
- AFP
Turquia ou Arábia Saudita surgem como destino para Balogun
Balogun agora precisa avaliar rapidamente suas limitadas opções restantes se quiser garantir futebol regular no time principal nesta temporada. No momento, uma transferência lucrativa para a Super Lig da Turquia ou para a Saudi Pro League parece ser a rota de fuga mais viável. A janela de transferências na Turquia segue aberta até 4 de setembro, oferecendo uma breve oportunidade para uma possível tábua de salvação europeia. Enquanto isso, os clubes da Arábia Saudita têm até 12 de outubro para fechar seus elencos.
O Monaco vai pressionar forte nos próximos dias para conseguir acertar uma taxa de transferência com um interessado de qualquer uma das duas ligas. Se nenhum acordo se concretizar, Balogun enfrentará um futuro incerto na França.
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