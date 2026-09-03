Folarin Balogun pode se transferir para a Arábia Saudita ou para a Turquia enquanto CEO do Monaco se irrita com fracasso de transferência de US$ 45 milhões para o Everton

O colapso decorre diretamente de um desacordo significativo após as avaliações físicas de Balogun em Merseyside. A ESPNindica que o Everton foi repentinamente alertado para problemas sérios durante os exames médicos, o que o levou a tentar reestruturar de forma agressiva os termos da transferência.

No entanto, o diretor esportivo do Monaco, Thiago Scuro, revelou que o jogador de 25 anos acabou desistindo da mudança devido a preocupações com a forma como foi tratado pelo clube inglês durante o processo estressante.

"Ainda estamos esperando Balo voltar, sentar e discutir para definir entre nós qual será o próximo passo", explicou Scuro à imprensa durante uma coletiva de quarta-feira.