Folarin Balogun, ex-atacante do Arsenal que joga pela seleção masculina dos EUA, é cotado para voltar à Premier League em meio a uma excelente fase no Mônaco

A situação financeira de Balogun é excepcionalmente complexa em comparação com a de seus companheiros de equipe. Embora receba um salário bruto mensal de € 230.000, sua condição de cidadão norte-americano o impede de usufruir dos benefícios de isenção fiscal normalmente concedidos a residentes estrangeiros em Mônaco. Em vez disso, o atacante é obrigado a pagar aproximadamente 30% de seus rendimentos ao governo dos Estados Unidos. Apesar disso, Balogun tem se mantido focado no futebol. Depois que uma lesão no ombro o limitou a apenas quatro gols na última temporada, ele optou por ficar e lutar por seu lugar em vez de buscar uma saída, uma decisão que agora está rendendo enormes dividendos.