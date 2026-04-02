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Folarin Balogun, ex-atacante do Arsenal que joga pela seleção masculina dos EUA, é cotado para voltar à Premier League em meio a uma excelente fase no Mônaco
Avanço há muito esperado
O atacante americano finalmente encontrou seu ritmo no Stade Louis II, após um início turbulento no Principado. Após uma passagem prolífica por empréstimo no Reims, Balogun inicialmente teve dificuldades para repetir esse sucesso, ficando atrás do ex-capitão Wissam Ben Yedder e, mais tarde, enfrentando lesões inoportunas. No entanto, o jogador de 24 anos deu a volta por cima nesta temporada, tornando-se uma peça fundamental na equipe de Sébastien Pocognoli. Ele chamou a atenção de olheiros de toda a Europa, com reportagens do L’Equipe sugerindo que clubes ingleses estão se preparando para testar a determinação do Mônaco neste verão.
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Provar que os céticos estão errados
A trajetória de Balogun no Mônaco exigiu imensa paciência, especialmente após uma temporada de estreia em que foi difícil conseguir minutos em campo. A saída de Ben Yedder deveria ter aberto as portas, mas uma combinação de problemas físicos e a ascensão de Mika Biereth forçaram o jogador da seleção dos EUA a esperar por sua oportunidade. Balogun finalmente garantiu seu status de titular indiscutível. Ele silenciou os críticos ao contribuir com 15 gols e cinco assistências em 36 partidas em todas as competições.
Estranhos aspectos financeiros e obstáculos fiscais
A situação financeira de Balogun é excepcionalmente complexa em comparação com a de seus companheiros de equipe. Embora receba um salário bruto mensal de € 230.000, sua condição de cidadão norte-americano o impede de usufruir dos benefícios de isenção fiscal normalmente concedidos a residentes estrangeiros em Mônaco. Em vez disso, o atacante é obrigado a pagar aproximadamente 30% de seus rendimentos ao governo dos Estados Unidos. Apesar disso, Balogun tem se mantido focado no futebol. Depois que uma lesão no ombro o limitou a apenas quatro gols na última temporada, ele optou por ficar e lutar por seu lugar em vez de buscar uma saída, uma decisão que agora está rendendo enormes dividendos.
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E agora?
A próxima janela de transferências de verão parece destinada a ser um momento decisivo para a diretoria do Mônaco. Embora Balogun tenha contrato até junho de 2028, seu retorno à melhor forma torna uma transferência para a Premier League uma possibilidade concreta. Mas, antes de decidir sobre seu futuro, Balogun continuará focado em encerrar a temporada com o Mônaco, que atualmente ocupa a sexta posição na Ligue 1, a três pontos dos três primeiros colocados. O próximo compromisso da equipe será contra o Marselha, no domingo.