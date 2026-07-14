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Folarin Balogun, estrela da Seleção Masculina dos EUA, assina com a agência de LeBron James após uma campanha impressionante na Copa do Mundo
Balogun assina com a Klutch Sports após se destacar na Copa do Mundo
Balogun assinou contrato com a Klutch Sports, agência fundada por Rich Paul, parceiro de negócios de longa data de James, o que marca uma grande mudança em sua representação profissional. O atacante do Mônaco passa a integrar uma lista de clientes que inclui James, Anthony Davis, Jalen Hurts e A’ja Wilson. Balogun é o primeiro jogador de futebol a assinar diretamente com a Klutch, que se expandiu para o esporte em 2024 por meio da aquisição da agência europeia ROOF.
A decisão vem após uma impressionante campanha na Copa do Mundo, na qual o jogador de 25 anos marcou três gols, levando os Estados Unidos às oitavas de final, antes de serem eliminados pela Bélgica.
- Getty/GOAL
Paul dá as boas-vindas a Balogun na Klutch
A Klutch anunciou a chegada de Balogun na segunda-feira, com Paul explicando por que a agência acredita que o atacante da Seleção Masculina dos EUA (USMNT) é uma aquisição importante para sua divisão de futebol, que está em expansão.
“Folarin Balogun é um dos jogadores mais talentosos e influentes do futebol mundial atualmente”, disse Paul, conforme citado pelo The Hollywood Reporter. “Sua ambição incansável e seu impacto cultural representam o padrão de excelência que esperamos continuar a trazer para o esporte. Estamos incrivelmente orgulhosos de recebê-lo na Klutch e animados com tudo o que podemos construir juntos.”
Uma presença cada vez mais marcante dentro e fora de campo
A contratação de Balogun ocorre após um torneio que elevou significativamente sua visibilidade. Ele marcou duas vezes contra o Paraguai antes de fazer mais um gol contra a Bósnia e Herzegovina, consolidando-se como um dos jogadores de destaque da seleção dos Estados Unidos.
Sua chegada também reforça a presença da Klutch no futebol. Após a aquisição da ROOF, a agência já representa jogadores como Malik Tillman, Gio Reyna, Kai Havertz e Mohammed Kudus, além de vários treinadores.
- AFP
A atenção se volta para o futuro de Balogun no clube
A transferência de Balogun para a Klutch ocorre em meio a um crescente interesse em seu futuro, após suas atuações pelo Mônaco e pela seleção dos Estados Unidos. Anteriormente representado pela Elite Project Group, com sede no Reino Unido, o atacante tem sido associado a um retorno à Premier League, além de ter despertado o interesse de outros clubes europeus.
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