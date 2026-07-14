Balogun assinou contrato com a Klutch Sports, agência fundada por Rich Paul, parceiro de negócios de longa data de James, o que marca uma grande mudança em sua representação profissional. O atacante do Mônaco passa a integrar uma lista de clientes que inclui James, Anthony Davis, Jalen Hurts e A’ja Wilson. Balogun é o primeiro jogador de futebol a assinar diretamente com a Klutch, que se expandiu para o esporte em 2024 por meio da aquisição da agência europeia ROOF.

A decisão vem após uma impressionante campanha na Copa do Mundo, na qual o jogador de 25 anos marcou três gols, levando os Estados Unidos às oitavas de final, antes de serem eliminados pela Bélgica.



