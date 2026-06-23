Folarin Balogun, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, busca transferência neste verão em meio ao interesse da Premier League, enquanto o Mônaco define o valor da transferência

O site The Athletic acrescenta que a impressionante consistência e o perfil técnico do atacante o tornaram um dos principais alvos de vários grandes clubes da primeira divisão inglesa. O fato de ele ser um jogador formado nas categorias de base confere um apelo significativo para os interessados da Premier League, que já iniciaram conversas exploratórias sobre sua disponibilidade. Embora o interesse da Série A também continue forte, os dirigentes do Mônaco estão exigindo um pacote lucrativo de € 50 milhões, garantindo assim um lucro líquido de € 20 milhões sobre seu investimento inicial.