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Folarin Balogun, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, busca transferência neste verão em meio ao interesse da Premier League, enquanto o Mônaco define o valor da transferência
Atacante gera corrida por transferências
O jogador formado na base do Arsenal teve uma ascensão espetacular no cenário internacional e agora lidera o ataque de seu país na Copa do Mundo de 2026. Depois de se transferir para o Mônaco em 2023, após uma passagem prolífica por empréstimo pelo Reims, Balogun se consolidou como um artilheiro confiável na França, com 31 gols em 91 partidas. No entanto, segundo o The Athletic, espera-se que ele deixe o principado francês neste verão, já que o atacante prefere uma mudança de ares.
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Clubes ingleses de olho no atacante americano
O site The Athletic acrescenta que a impressionante consistência e o perfil técnico do atacante o tornaram um dos principais alvos de vários grandes clubes da primeira divisão inglesa. O fato de ele ser um jogador formado nas categorias de base confere um apelo significativo para os interessados da Premier League, que já iniciaram conversas exploratórias sobre sua disponibilidade. Embora o interesse da Série A também continue forte, os dirigentes do Mônaco estão exigindo um pacote lucrativo de € 50 milhões, garantindo assim um lucro líquido de € 20 milhões sobre seu investimento inicial.
As atuações na Copa do Mundo elevam o valor
As intensas especulações em torno do futuro do atacante surgem em um momento em que seu valor atingiu um recorde histórico no cenário mundial. Balogun conseguiu transferir seu excelente desempenho no clube para a seleção, marcando 11 gols em 29 partidas pela seleção dos Estados Unidos. Sua dupla de gols contra o Paraguai fez com que ele se tornasse o primeiro jogador americano a marcar duas vezes em uma partida de Copa do Mundo desde 1930, aumentando drasticamente seu valor de mercado.
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E agora, o que vem a seguir?
Balogun se concentrará em liderar sua seleção nas fases eliminatórias do torneio, enquanto seus representantes lidam com o crescente interesse em uma transferência. Com vários clubes europeus preparando propostas formais, espera-se que uma disputa acirrada por sua contratação comece assim que o torneio terminar oficialmente. Balogun pode voltar a liderar o ataque da seleção dos EUA quando o time enfrentar a Turquia na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira.