Folarin Balogun entre os “grandes” e Ricardo Pepi em um “time de meio de tabela” - atacantes da seleção americana são alvo de previsões de transferências para a Premier League

Com Balogun e Pepi a caminho de uma Copa do Mundo em casa neste verão, e com especulações indicando que eles estão no radar de contratações da Premier League, será que eles poderão dar início a uma nova etapa em seus clubes na temporada 2026-27?

Respondendo a essa pergunta, o ex-goleiro da seleção dos EUA Friedel — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o MrQ — disse: “Os dois poderiam jogar na Inglaterra com certeza, dependendo do porte do clube.

“Acho que alguém como Pepi precisaria estar em um dos times de meio de tabela ou da parte de baixo. Algo como Brentford, Bournemouth, Fulham. E não quero dizer que eles tenham que terminar no meio da tabela, mas são mais de nível médio em termos de expectativa e pressão. Os times que mencionei são clubes fantásticos, mas acho que se ele fosse para um Manchester United ou Arsenal, seria demais para ele, muito rápido.

“Quanto ao Balogun, acho que ele poderia jogar em um dos grandes clubes e lidar com a percepção e a realidade da situação, porque acho que ele seria considerado um jogador mais experiente — sem desrespeitar o Pepi, é apenas sua trajetória na Europa.

“Mas acho que os dois são muito, muito bons. E depende apenas do estilo de jogo. Acho que o Pepi foi associado ao Fulham, certo? E se você analisar isso, verá que o Raul Jiménez e o estilo dele, e o do Pepi, são muito parecidos. Acho que essa seria, na verdade, uma transição perfeita. É quase como quando o Fulham teve a saída de [Brian] McBride e a chegada de [Clint] Dempsey. Sei que McBride era um pouco melhor no jogo aéreo e Dempsey mais no jogo rasteiro, mas Dempsey ainda era muito bom no jogo aéreo e McBride também com os pés, então é muito parecido assim, a comparação entre Pepi e Jiménez.

“Mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se visse Balogun ou Pepi na Inglaterra na próxima temporada, e acho que os dois poderiam ter sucesso na Premier League.”