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Folarin Balogun entre os “grandes” e Ricardo Pepi em um “time de meio de tabela” - atacantes da seleção americana são alvo de previsões de transferências para a Premier League
Balogun e Pepi marcam pelos times de Mônaco e PSV
Nascido em Nova York, Balogun já passou por um grande clube como o Arsenal, tendo se formado no lendário sistema de formação dos Gunners. Ele disputou apenas 10 partidas oficiais pelo gigante do norte de Londres, marcando dois gols na Liga Europa, mas teve um desempenho convincente durante um período de empréstimo ao Reims, no qual marcou 22 gols, garantindo assim sua transferência de € 40 milhões (£ 35 milhões/$ 47 milhões) para o Mônaco em 2023. Sua temporada mais produtiva lá acaba de terminar, com 19 gols marcados em todas as competições.
Seu compatriota Pepi igualou esse desempenho ao ajudar o PSV a conquistar mais um título da Eredivisie na Holanda. Ele nem sempre foi titular garantido em Eindhoven, mas progrediu rapidamente desde que chegou à Europa, no time alemão Augsburg, em janeiro de 2022.
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Será que os atacantes da seleção masculina dos EUA conseguirão se transferir para a Premier League?
Com Balogun e Pepi a caminho de uma Copa do Mundo em casa neste verão, e com especulações indicando que eles estão no radar de contratações da Premier League, será que eles poderão dar início a uma nova etapa em seus clubes na temporada 2026-27?
Respondendo a essa pergunta, o ex-goleiro da seleção dos EUA Friedel — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o MrQ — disse: “Os dois poderiam jogar na Inglaterra com certeza, dependendo do porte do clube.
“Acho que alguém como Pepi precisaria estar em um dos times de meio de tabela ou da parte de baixo. Algo como Brentford, Bournemouth, Fulham. E não quero dizer que eles tenham que terminar no meio da tabela, mas são mais de nível médio em termos de expectativa e pressão. Os times que mencionei são clubes fantásticos, mas acho que se ele fosse para um Manchester United ou Arsenal, seria demais para ele, muito rápido.
“Quanto ao Balogun, acho que ele poderia jogar em um dos grandes clubes e lidar com a percepção e a realidade da situação, porque acho que ele seria considerado um jogador mais experiente — sem desrespeitar o Pepi, é apenas sua trajetória na Europa.
“Mas acho que os dois são muito, muito bons. E depende apenas do estilo de jogo. Acho que o Pepi foi associado ao Fulham, certo? E se você analisar isso, verá que o Raul Jiménez e o estilo dele, e o do Pepi, são muito parecidos. Acho que essa seria, na verdade, uma transição perfeita. É quase como quando o Fulham teve a saída de [Brian] McBride e a chegada de [Clint] Dempsey. Sei que McBride era um pouco melhor no jogo aéreo e Dempsey mais no jogo rasteiro, mas Dempsey ainda era muito bom no jogo aéreo e McBride também com os pés, então é muito parecido assim, a comparação entre Pepi e Jiménez.
“Mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se visse Balogun ou Pepi na Inglaterra na próxima temporada, e acho que os dois poderiam ter sucesso na Premier League.”
Quem comandará o ataque da seleção masculina dos EUA na Copa do Mundo de 2026?
Antes de se discutir qualquer transferência, Balogun e Pepi disputarão uma vaga na equipe titular na Copa do Mundo de 2026. Questionado sobre quem ele escolheria se estivesse no lugar de Mauricio Pochettino, Friedel acrescentou: “Balogun seria a minha escolha. Se você analisar historicamente as equipes de Pochettino, ele geralmente gosta de ter jogadores que atuam de forma muito vertical e que são realmente dinâmicos, e é mais isso que Balogun representa.
“E depois ter a opção de Pepi, que, mais uma vez, vai se esforçar muito, mas é muito bom na área, bom no jogo aéreo, para sair do banco. Também consigo imaginar um pouco de rodízio na fase de grupos, porque vai fazer muito calor por aqui. E os jogadores acabaram de sair, especialmente esses dois, de uma longa temporada. Então, dá para imaginar que Mauricio talvez queira adotar uma abordagem tática diferente contra o Paraguai e a Austrália.
“Espero que eles já tenham pontos garantidos quando enfrentarem a Turquia. Porque, se não tomarem cuidado quando chegarem à Turquia e tiverem que vencer essa partida, a Turquia é uma equipe muito talentosa, que joga com base na posse de bola.”
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Calendário da Seleção Masculina dos EUA: a contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou
Os amistosos contra o Senegal e a Alemanha oferecerão a Pochettino oportunidades para definir seus planos e resolver quaisquer dilemas de escalação antes do torneio. A ação de verdade começa contra o Paraguai, no dia 12 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood.
Balogun e Pepi disputarão a vaga de ponta-de-lança, já que a seleção americana busca alguém para dar um impulso ao ataque, e atuar em um palco de grande visibilidade deve ajudar a atrair ainda mais interesse de possíveis clubes da Premier League.