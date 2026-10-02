Integrar-se a um novo elenco sempre leva tempo e, apesar de sua condição de veterano, Stones está adotando uma abordagem cautelosa em seu novo ambiente. Depois de chegar a uma equipe que dominou completamente o futebol italiano na última temporada, conquistando tanto o título da Serie A quanto a Coppa Italia, o defensor, conhecido por sua liderança e presença vocal durante seu período sob o comando de Pep Guardiola, está atualmente focado em construir relações e entender as dinâmicas únicas do elenco da Inter.

"Eu falo bastante no vestiário, embora neste momento esteja observando e tentando encontrar meu lugar no grupo. O aspecto técnico que faço melhor é o passe, no restante preciso melhorar em tudo", admitiu Stones. Lidar com as expectativas de um dos clubes mais tradicionais do mundo é uma tarefa para a qual ele sente estar bem preparado, dada sua história de atuar sob os holofotes mais intensos. Sobre as exigências de jogar por um clube do tamanho da Inter, ele se mostrou tranquilo: "Quando você joga, a pressão está sempre ali, e isso é positivo. Ela permite que você dê o seu melhor se souber administrá-la bem, e você acaba se acostumando. Trata-se de saber o que você fez no passado e durante a semana para se sentir bem no jogo."