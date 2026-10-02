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'Foi uma sensação avassaladora!' - John Stones fala sobre a transferência 'irreal' para a Inter e revela sua ambição final no San Siro
Abraçando o desafio em Milão
A transição da Premier League para a Serie A representa um capítulo significativo na carreira de Stones, e o defensor não evitou descrever o peso dessa mudança. Após anos de domínio avassalador na Inglaterra, período em que conquistou seis títulos da Premier League e a Champions League entre uma coleção de troféus pelo Manchester City, a ida para a Itália não foi apenas uma mudança profissional, mas também algo profundamente pessoal para o zagueiro.
"Senti muitas emoções, foi uma sensação avassaladora de felicidade e orgulho", disse Stones em entrevista à DAZN, via TuttoMercatoWeb, ao relembrar sua chegada a Milão. "Sou muito grato por esta oportunidade, estou animado por estar aqui. Eu me descreveria como gentil, feliz e competitivo. Quando criança, eu nunca ficava parado, estava sempre em movimento, era muito ativo."
- AFP
Adaptando-se a um novo vestiário
Integrar-se a um novo elenco sempre leva tempo e, apesar de sua condição de veterano, Stones está adotando uma abordagem cautelosa em seu novo ambiente. Depois de chegar a uma equipe que dominou completamente o futebol italiano na última temporada, conquistando tanto o título da Serie A quanto a Coppa Italia, o defensor, conhecido por sua liderança e presença vocal durante seu período sob o comando de Pep Guardiola, está atualmente focado em construir relações e entender as dinâmicas únicas do elenco da Inter.
"Eu falo bastante no vestiário, embora neste momento esteja observando e tentando encontrar meu lugar no grupo. O aspecto técnico que faço melhor é o passe, no restante preciso melhorar em tudo", admitiu Stones. Lidar com as expectativas de um dos clubes mais tradicionais do mundo é uma tarefa para a qual ele sente estar bem preparado, dada sua história de atuar sob os holofotes mais intensos. Sobre as exigências de jogar por um clube do tamanho da Inter, ele se mostrou tranquilo: "Quando você joga, a pressão está sempre ali, e isso é positivo. Ela permite que você dê o seu melhor se souber administrá-la bem, e você acaba se acostumando. Trata-se de saber o que você fez no passado e durante a semana para se sentir bem no jogo."
Superando contratempos com lesões no início
O início de Stones em Milão tem sido um tanto prejudicado por questões físicas, o que o impediu de engrenar uma sequência consistente no time titular, limitando-o a apenas três aparições na Serie A e uma na Champions League até agora nesta temporada. Atualmente, ele está em tratamento após sofrer uma lesão muscular durante o confronto contra a Udinese, ausência que foi sentida quando a Inter teve dificuldades defensivas no recente empate por 2 a 2 com a Roma.
"Eu sempre dou 100%, sou competitivo, adoro vencer e deixo tudo em campo", destacou Stones, ao ressaltar a mentalidade que leva para a capital italiana. "Acho que cresci muito como pessoa e como jogador. Tive muito sucesso e construí muitas amizades e memórias no City. Quando marquei pela Inter em um amistoso, pareceu quase surreal. Fiquei muito feliz, foi um dia especial."
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Um legado construído com títulos
A Inter ocupa atualmente a segunda colocação da tabela da Serie A, com 13 pontos, atrás da líder Roma apenas no saldo de gols. A equipe de Cristian Chivu abriu sua campanha na Champions League com uma derrota para o Real Madrid e agora se prepara para receber o Parma em 10 de outubro, após o fim da atual pausa internacional.
No fim das contas, Stones está focado nas recompensas concretas de seus esforços. "Gostaria de ser lembrado pelos torcedores por ter dado tudo pela equipe, pelo clube e pela camisa. E por ter vencido."
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