O meio-campista que virou zagueiro divulgou uma declaração emocionante sobre sua saída. Llorente disse: "Depois de pensar nisso por muito tempo, decidi encerrar minha passagem pela Seleção. Tenho consciência de que ainda sou jovem e que, talvez, se continuasse fazendo as coisas bem, ainda teria anos pela frente para seguir jogando com esta camisa. Sei que muitos de vocês não vão entender, e provavelmente eu também não entenderia vendo de fora. Mas é uma decisão pessoal, muito bem pensada e, acima de tudo, profundamente sentida."

Ele continuou esclarecendo que o resultado do torneio recente não determinou seu caminho: "Independentemente de eu ter ido à Copa do Mundo ou não, ou de termos vencido ou não, eu já tinha tomado essa decisão. Só posso ser infinitamente grato a todas as pessoas que conheci durante esses anos e que tornaram possível para mim e para minha família viver momentos únicos e inesquecíveis. Vou guardar tudo o que vivi, mas, acima de tudo, estes últimos 52 dias. Com um grupo maravilhoso que lutou até o fim para colocar a Espanha no topo. E conseguiu. Foi uma honra representar meu país e fazer parte dessa história. Obrigado por tudo. Abraços a todos."