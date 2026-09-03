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"Foi uma honra" | Campeão da Copa do Mundo, Marcos Llorente se aposenta da seleção da Espanha aos 31 anos
Uma saída chocante no auge
Em uma decisão que pegou muitos torcedores de surpresa, Llorente confirmou sua aposentadoria definitiva da seleção espanhola. O destaque do Atlético de Madrid, que recentemente ajudou a conduzir a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, acredita que este é o momento certo para deixar o cenário internacional.
Llorente recorreu às redes sociais para compartilhar sua decisão, escrevendo uma despedida emocionante aos torcedores e aos companheiros de equipe. O ex-jogador do Real Madrid reconheceu que o momento de sua decisão pode parecer estranho para quem está de fora, mas insistiu que a escolha foi profundamente pessoal. Ele encerra sua carreira internacional com 27 partidas pela seleção, tendo representado seu país em duas Copas do Mundo e uma Eurocopa.
- Getty Images Sport
Refletindo sobre uma era de ouro
O meio-campista que virou zagueiro divulgou uma declaração emocionante sobre sua saída. Llorente disse: "Depois de pensar nisso por muito tempo, decidi encerrar minha passagem pela Seleção. Tenho consciência de que ainda sou jovem e que, talvez, se continuasse fazendo as coisas bem, ainda teria anos pela frente para seguir jogando com esta camisa. Sei que muitos de vocês não vão entender, e provavelmente eu também não entenderia vendo de fora. Mas é uma decisão pessoal, muito bem pensada e, acima de tudo, profundamente sentida."
Ele continuou esclarecendo que o resultado do torneio recente não determinou seu caminho: "Independentemente de eu ter ido à Copa do Mundo ou não, ou de termos vencido ou não, eu já tinha tomado essa decisão. Só posso ser infinitamente grato a todas as pessoas que conheci durante esses anos e que tornaram possível para mim e para minha família viver momentos únicos e inesquecíveis. Vou guardar tudo o que vivi, mas, acima de tudo, estes últimos 52 dias. Com um grupo maravilhoso que lutou até o fim para colocar a Espanha no topo. E conseguiu. Foi uma honra representar meu país e fazer parte dessa história. Obrigado por tudo. Abraços a todos."
Da estreia ao título mundial
A carreira internacional de Llorente o viu subir pelas categorias, atuando pelas seleções sub-19 e sub-21 antes de dar o salto para a equipe principal. Sua primeira aparição pela seleção principal aconteceu contra a Holanda, em 2020, na Amsterdam Arena. Curiosamente, ele também estreou nas categorias de base contra o mesmo adversário, em Katwijk aan Zee, sob o comando de Luis de la Fuente, que acabou dirigindo a seleção principal durante os anos finais de Llorente.
Embora tenha sido uma figura de destaque durante a era Luis Enrique, Llorente enfrentou dificuldades para manter sua vaga entre os titulares. Ele ficou fora de forma notável da convocação para a Eurocopa mais recente, já que De la Fuente optou pelos veteranos Jesus Navas e Dani Carvajal nas posições de lateral-direito.
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Foco contínuo no Atlético de Madrid
Llorente atuou nas três partidas de abertura do Atlético de Madrid nesta temporada, ajudando a equipe de Diego Simeone a somar duas vitórias e um empate. O início invicto deixa o clube da capital na terceira colocação da tabela de La Liga, enquanto busca embalar cedo na disputa pelo título.
O versátil meio-campista já conquistou um título nacional pelo clube, tendo desempenhado um papel importante na campanha vitoriosa do Atlético de Madrid em La Liga na temporada 2020-21. Suas atuações dinâmicas naquela temporada foram cruciais para garantir o troféu da liga para a equipe de Simeone.
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