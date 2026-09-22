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'Foi uma decisão óbvia!' - Lewis Hall revela por que recusou o Manchester United para liderar a nova era do Newcastle sob o comando de Matthias Jaissle
Hall se compromete com o Newcastle a longo prazo
Hall comprometeu seu futuro com o Newcastle ao assinar uma extensão de contrato que o mantém em St James' Park até o verão de 2031. O defensor de 22 anos foi alvo de forte interesse do Manchester United durante a janela de transferências de verão, mas o Newcastle resistiu firmemente a qualquer possível investida.
Hall também estava determinado a permanecer em Tyneside depois de ser convencido pela visão clara apresentada pelo recém-nomeado técnico Jaissle. A decisão do defensor já rendeu frutos, com o lateral tendo um forte início de temporada e marcando na vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Hull City, resultado que levou a equipe ao nono lugar na Premier League.
O jogador revelado na base do Chelsea também voltou a ser convocado para a seleção inglesa após anteriormente ficar fora de uma vaga no elenco da Copa do Mundo.
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“Foi uma decisão óbvia!”
Ao abordar as especulações de verão em torno do Manchester United, Hall insistiu que os rumores de transferência não atrapalharam sua concentração. "Não, honestamente, não [me afetou]", disse ao Chronicle Live. "Acho que, sempre que você é ligado a outro time, sabe que está fazendo algo certo. Acho que isso é apenas um reconhecimento pelas suas atuações e por como você é como jogador, por como você é como pessoa. Levei isso como algo positivo, mas, ao mesmo tempo, eu sabia o quanto amo jogar aqui e sabia que, desde que o treinador chegou, conhecia as ambições e o que queríamos alcançar."
Ao explicar com que rapidez Jaissle o convenceu a comprometer seu futuro com o clube, Hall acrescentou: "Depois de não muitas conversas, não muitos treinos, eu sabia que o treinador seria realmente muito bom para este clube e sabia que, como equipe, trazer novos jogadores e melhorar o elenco era realmente importante e, assim que fizemos isso, foi uma decisão óbvia assinar."
Hall também fez muitos elogios ao estilo de gestão de Jaissle, afirmando: "Ele é um cara de primeira. Tem sido muito bom comigo. Ele me dá liberdade para me expressar, desde que eu faça o trabalho defensivo e corra o que é exigido para esta posição, o que dá bastante trabalho. Mas fico feliz em fazer isso desde que beneficie a equipe. Ele tem sido algo positivo para todos que chegaram até agora."
Manchester United avalia opções enquanto o Newcastle estabelece grandes ambições
O Manchester United acabou recuando de uma investida depois que o Newcastle deixou clara sua posição inegociável. No entanto, os dirigentes de Old Trafford seguem interessados em reforçar a linha defensiva no próximo verão e avaliaram opções alternativas para a lateral esquerda, incluindo Ferdi Kadioglu, do Brighton, Ian Maatsen, do Aston Villa, e Jorge Salinas, do Racing Santander.
Embora garantir Hall até 2031 seja uma grande demonstração de força do Newcastle, o defensor reconheceu que permanecer no clube a longo prazo vai depender do cumprimento das aspirações coletivas.
"Acho que sim", disse Hall ao ser questionado se seu novo contrato reflete uma permanência de longo prazo. "Acho que, quando você está em um time, não pensa muito à frente no futuro. Obviamente, sou muito grato pelo contrato que recebi e pela confiança que me foi dada pela diretoria e pelo treinador e tudo mais. Mas estou levando jogo a jogo, apenas tentando fazer o melhor que posso por este clube. Temos ambições e, desde que alcancemos essas ambições e consigamos o que queremos conseguir, tenho certeza de que estarei aqui por muito tempo."
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Compromisso com a seleção chama antes da arrancada doméstica
Após sua atuação com gols contra o Hull City, Hall volta sua atenção para os compromissos internacionais depois de reconquistar seu lugar na seleção da Inglaterra.
Ao retornar a Tyneside, Hall buscará ajudar o Newcastle a ganhar consistência sob o comando de Jaissle, enquanto o Newcastle tenta subir ainda mais na tabela da Premier League.
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