Ao abordar as especulações de verão em torno do Manchester United, Hall insistiu que os rumores de transferência não atrapalharam sua concentração. "Não, honestamente, não [me afetou]", disse ao Chronicle Live. "Acho que, sempre que você é ligado a outro time, sabe que está fazendo algo certo. Acho que isso é apenas um reconhecimento pelas suas atuações e por como você é como jogador, por como você é como pessoa. Levei isso como algo positivo, mas, ao mesmo tempo, eu sabia o quanto amo jogar aqui e sabia que, desde que o treinador chegou, conhecia as ambições e o que queríamos alcançar."

Ao explicar com que rapidez Jaissle o convenceu a comprometer seu futuro com o clube, Hall acrescentou: "Depois de não muitas conversas, não muitos treinos, eu sabia que o treinador seria realmente muito bom para este clube e sabia que, como equipe, trazer novos jogadores e melhorar o elenco era realmente importante e, assim que fizemos isso, foi uma decisão óbvia assinar."

Hall também fez muitos elogios ao estilo de gestão de Jaissle, afirmando: "Ele é um cara de primeira. Tem sido muito bom comigo. Ele me dá liberdade para me expressar, desde que eu faça o trabalho defensivo e corra o que é exigido para esta posição, o que dá bastante trabalho. Mas fico feliz em fazer isso desde que beneficie a equipe. Ele tem sido algo positivo para todos que chegaram até agora."



