Especialmente o esquema tático das equipes que ocupam as últimas posições na primeira divisão alemã é um espinho no olho do jogador nascido em Maiorca. Riera só tem zombaria para o estilo de jogo dessas equipes: “As equipes no terço inferior da tabela jogam todas exatamente da mesma maneira. Quando você as analisa, tem a sensação de estar jogando contra o mesmo adversário todas as semanas.”

Além disso, para Riera, a diferença entre os recursos financeiros dos clubes e a qualidade real em campo é grande demais. “Quando comparamos os valores que circulam na Alemanha — 20, 30, até 40 milhões de euros — com os da liga eslovena, não é um mundo à parte, de jeito nenhum. Essa é a realidade”, afirmou ele.