Em uma entrevista à emissora de TV eslovena Sportklub, o ex-técnico do clube esloveno NK Celje disse: “Para ser sincero, o nível da Bundesliga me decepcionou um pouco. O Bayern de Munique é, naturalmente, um caso à parte, e o Borussia Dortmund consegue acompanhar mais ou menos com seu orçamento. Depois, há surpresas como o Stuttgart, mas o resto foi decepcionante para mim.”
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"Foi uma decepção para mim": Albert Riera, ex-técnico do Eintracht de Frankfurt, critica duramente o nível da Bundesliga
Especialmente o esquema tático das equipes que ocupam as últimas posições na primeira divisão alemã é um espinho no olho do jogador nascido em Maiorca. Riera só tem zombaria para o estilo de jogo dessas equipes: “As equipes no terço inferior da tabela jogam todas exatamente da mesma maneira. Quando você as analisa, tem a sensação de estar jogando contra o mesmo adversário todas as semanas.”
Além disso, para Riera, a diferença entre os recursos financeiros dos clubes e a qualidade real em campo é grande demais. “Quando comparamos os valores que circulam na Alemanha — 20, 30, até 40 milhões de euros — com os da liga eslovena, não é um mundo à parte, de jeito nenhum. Essa é a realidade”, afirmou ele.
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Riera critica o nível da Bundesliga
O ex-técnico do Frankfurt chegou até a fazer uma comparação direta com seu antigo clube na Eslovênia para reforçar a suposta fraqueza da Bundesliga. “Se o Celje jogasse contra o Frankfurt, eles conseguiriam acompanhar o ritmo. Não estou dizendo que seriam melhores, mas poderiam competir. A diferença é menor do que parece de fora”, explicou Riera.
Após o final pouco glorioso na metrópole do Meno, o capítulo “Alemanha” parece estar definitivamente encerrado para o técnico de 45 anos. Sobre seu futuro, o espanhol disse: “Até agora, recebi algumas ligações, mas minha resposta foi ‘não’, porque quero disputar competições europeias. Ou seja, a Liga dos Campeões; se não for a Liga dos Campeões, então a Liga Europa; caso contrário, a Liga de Conferências.”
O Frankfurt dispensa Riera após 14 partidas
No início de fevereiro, Riera assumiu, de forma um tanto surpreendente, o lugar de Dino Toppmöller em Frankfurt, com a missão de estabilizar o clube e, sobretudo, sua defesa vulnerável. No entanto, o técnico, que durante sua carreira como jogador atuou em clubes como Manchester City, Liverpool e Galatasaray, chamou a atenção principalmente por suas declarações polêmicas e, assim como em alguns de seus ex-clubes, acabou gerando atritos repetidas vezes.
“Nós simplesmente não combinávamos. Veja, por exemplo, a linda Angelina Jolie e o charmoso Brad Pitt. Ambos são maravilhosos, mas não combinam”, disse ele recentemente. “Por quê? Porque não é só a aparência que importa; pequenos detalhes determinam se algo funciona ou não.”
Após 14 partidas, o Eintracht tomou uma decisão drástica e dispensou Riera. Ele conseguiu apenas quatro vitórias.