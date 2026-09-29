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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Foi uma coisa boba de se fazer' - novo técnico do Valencia, Javier Aguirre, ri de infame provocação na Copa do Mundo: 'Gordon, f*da-se'

J. Aguirre
A. Gordon
Valencia
La Liga
Barcelona
México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo

O novo técnico do Valencia, Javier Aguirre, minimizou sua troca de palavras viral na Copa do Mundo com Anthony Gordon, descrevendo seu famoso comentário à beira do campo como uma brincadeira espontânea. O treinador mexicano descartou qualquer tensão remanescente com o ponta do Barcelona antes do reencontro entre eles, brincando que vai cobrir a boca quando se encontrarem em La Liga nesta temporada.

  • Aguirre revisita choque viral com Gordon

    O novo técnico do Valencia, Aguirre, minimizou seu viral bate-boca à beira do campo com Gordon durante as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As câmeras de televisão flagraram o veterano treinador gritando um palavrão para o ponta antes de os dois caírem na risada à beira do gramado. O ex-técnico do México insistiu que a troca acalorada não passou de uma provocação inofensiva em meio à intensidade da vitória da Inglaterra por 3 a 2.


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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Técnico mexicano relembra troca de palavras à beira do campo

    Ao falar com os repórteres durante sua apresentação como técnico do Valencia, Aguirre foi questionado sobre como planejava cumprimentar o atacante quando seus caminhos se cruzarem na Espanha. Cobrindo a boca diante da imprensa, ele disse: "Vou fazer assim."

    O ex-técnico do Mallorca acrescentou então: "Foi uma bobagem. Uma coisa do momento no frenesi da Copa do Mundo, essas coisas acontecem, é isso."

    Reiterando que não há animosidade persistente entre os dois, ele acrescentou: "Não vou ficar remoendo isso. Eu o cumprimentei calorosamente, há uma foto muito bonita, talvez eu peça para ele autografá-la para os meus filhos. Esse cara fala bem espanhol."

  • Ponta do Barcelona minimiza preocupações com confronto

    Gordon, que concluiu uma transferência no verão de Newcastle United para o Barcelona, já havia minimizado o confronto como uma provocação bem-humorada após um intenso duelo físico pela lateral.

    Ao relembrar a troca, Gordon disse: "Eu me lembrei. Foi só uma brincadeira. Com todo o calor e a tensão em torno do jogo, foi só uma brincadeira. Eu tinha acabado de ganhar do lateral na linha, então foi meio que um elogio da parte dele. Pelo menos foi assim que eu encarei."

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    Missão de sobrevivência começa no Valencia

    Aguirre foi nomeado até o fim da temporada para suceder Carlos Corberan, com a missão de livrar o clube do risco de rebaixamento. O primeiro jogo oficial do técnico de 67 anos será no domingo, 11 de outubro, quando sua equipe viaja para enfrentar o Racing Santander. Enquanto isso, seu reencontro à beira do campo com Gordon terá de esperar até o fim de janeiro, quando o Valencia visita o Barcelona em La Liga.