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'Foi uma coisa boba de se fazer' - novo técnico do Valencia, Javier Aguirre, ri de infame provocação na Copa do Mundo: 'Gordon, f*da-se'
Aguirre revisita choque viral com Gordon
O novo técnico do Valencia, Aguirre, minimizou seu viral bate-boca à beira do campo com Gordon durante as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As câmeras de televisão flagraram o veterano treinador gritando um palavrão para o ponta antes de os dois caírem na risada à beira do gramado. O ex-técnico do México insistiu que a troca acalorada não passou de uma provocação inofensiva em meio à intensidade da vitória da Inglaterra por 3 a 2.
- AFP
Técnico mexicano relembra troca de palavras à beira do campo
Ao falar com os repórteres durante sua apresentação como técnico do Valencia, Aguirre foi questionado sobre como planejava cumprimentar o atacante quando seus caminhos se cruzarem na Espanha. Cobrindo a boca diante da imprensa, ele disse: "Vou fazer assim."
O ex-técnico do Mallorca acrescentou então: "Foi uma bobagem. Uma coisa do momento no frenesi da Copa do Mundo, essas coisas acontecem, é isso."
Reiterando que não há animosidade persistente entre os dois, ele acrescentou: "Não vou ficar remoendo isso. Eu o cumprimentei calorosamente, há uma foto muito bonita, talvez eu peça para ele autografá-la para os meus filhos. Esse cara fala bem espanhol."
Ponta do Barcelona minimiza preocupações com confronto
Gordon, que concluiu uma transferência no verão de Newcastle United para o Barcelona, já havia minimizado o confronto como uma provocação bem-humorada após um intenso duelo físico pela lateral.
Ao relembrar a troca, Gordon disse: "Eu me lembrei. Foi só uma brincadeira. Com todo o calor e a tensão em torno do jogo, foi só uma brincadeira. Eu tinha acabado de ganhar do lateral na linha, então foi meio que um elogio da parte dele. Pelo menos foi assim que eu encarei."
- NurPhoto
Missão de sobrevivência começa no Valencia
Aguirre foi nomeado até o fim da temporada para suceder Carlos Corberan, com a missão de livrar o clube do risco de rebaixamento. O primeiro jogo oficial do técnico de 67 anos será no domingo, 11 de outubro, quando sua equipe viaja para enfrentar o Racing Santander. Enquanto isso, seu reencontro à beira do campo com Gordon terá de esperar até o fim de janeiro, quando o Valencia visita o Barcelona em La Liga.
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