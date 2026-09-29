Ao falar com os repórteres durante sua apresentação como técnico do Valencia, Aguirre foi questionado sobre como planejava cumprimentar o atacante quando seus caminhos se cruzarem na Espanha. Cobrindo a boca diante da imprensa, ele disse: "Vou fazer assim."

O ex-técnico do Mallorca acrescentou então: "Foi uma bobagem. Uma coisa do momento no frenesi da Copa do Mundo, essas coisas acontecem, é isso."

Reiterando que não há animosidade persistente entre os dois, ele acrescentou: "Não vou ficar remoendo isso. Eu o cumprimentei calorosamente, há uma foto muito bonita, talvez eu peça para ele autografá-la para os meus filhos. Esse cara fala bem espanhol."