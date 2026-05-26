Getty Images Sport
Traduzido por
"Foi uma brincadeira" - Torcedor do Manchester City que ficou famoso pelo "incidente da garrafa" manda mensagem aos astros do Arsenal que zombaram dele após a conquista do título da Premier League
Jogadores do Arsenal reagem após a conquista do título
O torcedor do Manchester City que viralizou nesta temporada por fingir que recolhia as lágrimas dos torcedores do Arsenal em uma garrafa respondeu depois de se tornar alvo das comemorações do time de Mikel Arteta. O Arsenal conquistou seu primeiro título da Premier League em 22 anos depois que o City não conseguiu vencer o Bournemouth no Vitality Stadium. O resultado provocou comemorações efusivas entre os jogadores dos Gunners, muitos dos quais fizeram referência à antiga narrativa de “fracos” que envolve o clube.
Gabriel Magalhães postou uma imagem dividida no Instagram mostrando as reações contrastantes de Rehman durante a campanha, acompanhada da legenda: “Pensando demais?” Bukayo Saka e Myles Lewis-Skelly também brincaram com as críticas em um vídeo no vestiário enquanto seguravam garrafas de champanhe.
Rehman insiste que não há ressentimentos
Rehman dirigiu-se diretamente ao elenco do Arsenal após o fim da disputa pelo título e insistiu que não guardava rancor pelo resultado. O torcedor do City também brincou sobre as esperanças do Arsenal de conquistar uma dobradinha histórica ao vencer a Liga dos Campeões.
Ele disse à talkSPORT: “Ouçam, pessoal, aproveitem. Levaram 22 anos para ganhar um campeonato, sim, ou para se tornarem campeões da liga. Sinceramente, não estou ressentido com isso. Foi uma piada que vocês levaram ao extremo. Apenas aproveitem o momento. Se conseguirem defender o título, ótimo. E se ganharem a Liga dos Campeões, talvez eu tenha que me mudar para a Lua. Mas não, desejo sorte a vocês.”
O Arsenal finalmente põe fim a anos de frustração
A conquista do título pelo Arsenal marcou o fim de um período difícil, no qual o time ficou repetidamente aquém do dominante Manchester City de Pep Guardiola. Os Gunners haviam terminado como vice-campeões nas três temporadas anteriores antes de finalmente conquistarem o título nesta temporada. O triunfo também representa o primeiro título do campeonato do Arsenal desde a era dos “Invincibles”, em 2004.
- Getty Images Sport
A atenção volta-se agora para a glória na Liga dos Campeões
O Arsenal vai agora concentrar-se na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste, no final deste mês. Uma vitória garantiria uma histórica dobradinha de Premier League e Liga dos Campeões para a equipe de Arteta.