"Foi uma brincadeira" - Torcedor do Manchester City que ficou famoso pelo "incidente da garrafa" manda mensagem aos astros do Arsenal que zombaram dele após a conquista do título da Premier League

O torcedor do Manchester City que viralizou nesta temporada por fingir que recolhia as lágrimas dos torcedores do Arsenal em uma garrafa respondeu depois de se tornar alvo das comemorações do time de Mikel Arteta. O Arsenal conquistou seu primeiro título da Premier League em 22 anos depois que o City não conseguiu vencer o Bournemouth no Vitality Stadium. O resultado provocou comemorações efusivas entre os jogadores dos Gunners, muitos dos quais fizeram referência à antiga narrativa de “fracos” que envolve o clube.

Gabriel Magalhães postou uma imagem dividida no Instagram mostrando as reações contrastantes de Rehman durante a campanha, acompanhada da legenda: “Pensando demais?” Bukayo Saka e Myles Lewis-Skelly também brincaram com as críticas em um vídeo no vestiário enquanto seguravam garrafas de champanhe.