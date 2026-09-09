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'Foi uma batalha difícil!' - Erling Haaland exalta a resiliência do Manchester City após dobradinha que iguala recorde derrubar o Porto
Atacante norueguês marca duas vezes
O Manchester City abriu sua campanha na fase de liga da Champions League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Porto no Estádio do Dragão, na noite de terça-feira. Haaland abriu o placar com uma cabeçada colocada antes de ampliar a vantagem com uma finalização de perto no fim do segundo tempo. O resultado positivo garantiu os três pontos e preservou o início de temporada perfeito da equipe de Enzo Maresca.
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Haaland exalta a resiliência da equipe
Haaland elogiou a determinação mostrada pelo Manchester City para superar uma atmosfera intimidadora fora de casa. Em entrevista à Amazon Prime, o atacante disse: "Foi uma batalha difícil, homem contra homem. Eles são um time de primeira linha, sinceramente, são impressionantes.
"Eles jogam um futebol incrível, então parabéns a eles, mas com toda a pressão [sobre nós] tínhamos de corresponder no maior palco. Foi isso que fizemos hoje. Acho, sinceramente, que controlamos o primeiro tempo.
"Ficou um pouco desconfortável quando eles subiram um pouco mais, mas criamos muitas chances. Eu poderia facilmente ter feito muito mais gols, mas no segundo tempo nós marcamos e eles nos pressionaram por bons 25 minutos, mas, mais uma vez, conseguimos aguentar e depois matar o jogo.
"Acho que esses são os jogos que temos de vencer, e tivemos um grande início de temporada. Na Champions League, você tem de vencer jogos porque, se não, de repente toda a pressão aparece e aí você nunca sabe o que vai acontecer."
Atacante iguala recorde de Aguero
Os dois gols decisivos de Haaland fizeram com que ele chegasse ao seu 36º gol na Champions League pelo City, igualando o ídolo do clube Aguero como maior artilheiro da história do clube na principal competição da Europa, ao lado do argentino, em apenas 40 partidas.
Ao refletir sobre a cultura incansável dentro do vestiário, o atacante norueguês insistiu que o elenco nunca pode deixar seu nível cair: "Temos que exigir muito uns dos outros, e temos que vencer jogos. No Man City, você tem que vencer jogos e tem que conquistar títulos."
Questionado sobre se Maresca ficaria satisfeito com a atuação coletiva em um ambiente hostil, Haaland acrescentou: "Espero que sim. Vencemos fora de casa em um jogo difícil. Olhe para essa atmosfera, foi irreal em alguns momentos. Espero que ele esteja feliz."
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Dérbi de Manchester espera o City
Tendo agora vencido suas últimas quatro partidas em todas as competições, o City volta seu foco para a Premier League em busca de ampliar seu início perfeito. A fase artilheira de Haaland voltará a ser crucial quando encarar o rival local Manchester United neste fim de semana. Uma vitória sólida fora de casa sobre o Porto oferece o impulso perfeito antes de um intenso dérbi de Manchester.
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