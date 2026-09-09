Haaland elogiou a determinação mostrada pelo Manchester City para superar uma atmosfera intimidadora fora de casa. Em entrevista à Amazon Prime, o atacante disse: "Foi uma batalha difícil, homem contra homem. Eles são um time de primeira linha, sinceramente, são impressionantes.

"Eles jogam um futebol incrível, então parabéns a eles, mas com toda a pressão [sobre nós] tínhamos de corresponder no maior palco. Foi isso que fizemos hoje. Acho, sinceramente, que controlamos o primeiro tempo.

"Ficou um pouco desconfortável quando eles subiram um pouco mais, mas criamos muitas chances. Eu poderia facilmente ter feito muito mais gols, mas no segundo tempo nós marcamos e eles nos pressionaram por bons 25 minutos, mas, mais uma vez, conseguimos aguentar e depois matar o jogo.

"Acho que esses são os jogos que temos de vencer, e tivemos um grande início de temporada. Na Champions League, você tem de vencer jogos porque, se não, de repente toda a pressão aparece e aí você nunca sabe o que vai acontecer."