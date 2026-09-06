'Foi um prazer assistir' - Mikel Arteta elogia atuação do Arsenal em emocionante vitória de virada sobre o Chelsea

O técnico do Arsenal, Arteta, elogiou bastante a resiliência de sua equipe depois de se recuperar de um início de pesadelo para vencer o Chelsea por 2 a 1 no domingo. O Arsenal se viu em desvantagem com menos de dois minutos no Emirates Stadium, mas os gols de Kai Havertz e Martin Odegaard garantiram que a equipe do norte de Londres mantivesse sua sequência de vitórias. Falando à BBC Match of the Day após o apito final, Arteta admitiu que sua equipe mostrou um caráter imenso para virar o jogo sob pressão.

"Não foi o começo certo, mas certamente reagimos de forma incrível", explicou Arteta. "Gostei da maneira como competimos; assumimos riscos, foi um prazer assistir e um jogo incrível. Eles têm um grande técnico, que pode armá-los em ótimas condições. Com a qualidade que eles têm, você sente que podem criar algo do nada a qualquer momento. Nós os controlamos bem. No geral, foi uma atuação incrível da nossa equipe."