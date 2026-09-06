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'Foi um prazer assistir' - Mikel Arteta elogia atuação do Arsenal em emocionante vitória de virada sobre o Chelsea
Arteta reflete sobre incrível virada no dérbi
O técnico do Arsenal, Arteta, elogiou bastante a resiliência de sua equipe depois de se recuperar de um início de pesadelo para vencer o Chelsea por 2 a 1 no domingo. O Arsenal se viu em desvantagem com menos de dois minutos no Emirates Stadium, mas os gols de Kai Havertz e Martin Odegaard garantiram que a equipe do norte de Londres mantivesse sua sequência de vitórias. Falando à BBC Match of the Day após o apito final, Arteta admitiu que sua equipe mostrou um caráter imenso para virar o jogo sob pressão.
"Não foi o começo certo, mas certamente reagimos de forma incrível", explicou Arteta. "Gostei da maneira como competimos; assumimos riscos, foi um prazer assistir e um jogo incrível. Eles têm um grande técnico, que pode armá-los em ótimas condições. Com a qualidade que eles têm, você sente que podem criar algo do nada a qualquer momento. Nós os controlamos bem. No geral, foi uma atuação incrível da nossa equipe."
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Odegaard recebe elogio especial do técnico
O capitão Odegaard voltou a ser o grande diferencial, marcando o gol decisivo logo no início do segundo tempo para garantir os três pontos. Arteta foi rápido em destacar a influência do norueguês no elenco, observando como sua estabilidade fora de campo está se traduzindo em atuações de nível mundial dentro dele. Na verdade, Odegaard já marcou dois gols em apenas três partidas na Premier League nesta temporada, dobrando toda a sua marca na liga na campanha passada, quando conseguiu apenas um gol em 24 jogos. Seu início fulminante de temporada prova por que ele segue sendo central na busca do Arsenal por mais títulos.
'Acho que ele está aproveitando o futebol. A vida pessoal dele está resolvida, ele está disponível, está treinando, tem sua rotina e, se for inteligente, pode tirar muitos benefícios dos jogadores ao seu redor', disse Arteta ao comentar o impacto de seu capitão. 'Acho que ele foi excepcional hoje.'
Arsenal mantém início perfeito na Premier League
Embora o Arsenal tenha sofrido um gol nos dois minutos iniciais de uma partida da Premier League pela primeira vez desde agosto de 2023, contra o Fulham, segundo a Opta, a equipe rapidamente recuperou a compostura para garantir os três pontos. A vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea significa que o time de Arteta somou nove pontos nas três primeiras rodadas, com aquele gol no início sendo o único que sofreu até agora nesta temporada.
"Estamos muito felizes e precisamos continuar elevando o nível e buscando melhorar a cada vez, porque ainda há muita margem para isso", acrescentou Arteta. "Precisamos aproveitar a vitória porque ela foi muito importante hoje."
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Napoli e Sunderland aguardam em calendário cheio
Com pouco tempo para saborear a vitória no clássico, o embalado Arsenal agora volta suas atenções para a ação europeia, já que viaja para enfrentar o Napoli na Liga dos Campeões da UEFA na quarta-feira. A equipe de Arteta depois retornará aos compromissos domésticos com uma viagem para enfrentar o Sunderland na tarde de sábado.
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