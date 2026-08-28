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'Foi um longo verão!' - Rodri se pronuncia após fazer sua estreia pelo Barcelona em vitória dominante sobre o Athletic Club
Raphinha e Fermin garantem os pontos
O Barcelona manteve seu início perfeito na temporada de La Liga com uma tranquila vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Club no Camp Nou. Hansi Flick escalou uma formação inicial jovem, com quatro adolescentes, mas foi o experiente Raphinha quem abriu o placar. O brasileiro recebeu uma enfiada precisa de Pedri aos 37 minutos, driblou o goleiro Unai Simon e mandou para a rede.
Os mandantes ditaram o ritmo durante toda a noite, forçando Simon a fazer oito defesas cruciais para manter a equipe basca no jogo. Fermin Lopez confirmou o resultado aos 37 minutos do segundo tempo. O meio-campista aproveitou um corte ruim de Aymeric Laporte e completou de perto, depois de Karim Adeyemi fazer um cruzamento rasteiro perigoso.
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Rodri reage às vaias no Camp Nou
Rodri recebeu uma enorme ovação quando entrou em campo aos 63 minutos, substituindo Raphinha para marcar sua primeira partida desde que chegou vindo do Manchester City. O jogador da seleção espanhola havia desfalcado o Barcelona na vitória de estreia devido a uma pequena cirurgia nas costas, mas estava radiante por finalmente poder ir a campo.
"Muito feliz por fazer minha estreia. Feliz com a vitória. Duas de duas", disse o meio-campista de 30 anos à DAZN. "É importante ganhar ritmo e me adaptar a esta grande equipe. Foram os primeiros minutos e a sensação foi boa.
"Foi um verão longo, mais longo do que o habitual. Preciso voltar ao ritmo das coisas rapidamente. É aqui que eu queria estar, e estou feliz com a forma como as coisas aconteceram. Agora é hora de trabalhar."
A contratação de impacto também aproveitou para elogiar o companheiro adolescente Lamine Yamal por seu impacto ofensivo. Ele acrescentou: "Lamine vinha de um momento difícil, mas hoje se recuperou e mostrou sua melhor forma. Precisamos disso dele, dessa ética de trabalho e dessa consistência, porque o talento está lá e os gols vão sair."
O jogador "perfeito" para o Barcelona
A aguardada chegada de Rodri claramente elevou o ânimo na Catalunha, e seu novo técnico tratou de destacar rapidamente seu valor imediato. Em sua entrevista coletiva pós-jogo, Flick expressou sua satisfação por ter a contratação de peso à disposição após a vitória.
"Todo mundo está feliz por ele estar jogando por nós, jogando pelo Barça", disse Flick aos repórteres. "Ele é o jogador perfeito para nós, o jogador perfeito para a nossa filosofia, para o estilo de jogo que queremos praticar."
- Joan Gosa
Flick ganha embalo no início
Com seis pontos de seis possíveis, o Barcelona agora voltará sua atenção para o duelo de segunda-feira à noite contra o Rayo Vallecano. Flick ficará animado com o fato de que agora pode contar com Rodri desde o início, se necessário, acrescentando ainda mais solidez a uma equipe que já parece altamente disciplinada.
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