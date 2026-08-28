Rodri recebeu uma enorme ovação quando entrou em campo aos 63 minutos, substituindo Raphinha para marcar sua primeira partida desde que chegou vindo do Manchester City. O jogador da seleção espanhola havia desfalcado o Barcelona na vitória de estreia devido a uma pequena cirurgia nas costas, mas estava radiante por finalmente poder ir a campo.

"Muito feliz por fazer minha estreia. Feliz com a vitória. Duas de duas", disse o meio-campista de 30 anos à DAZN. "É importante ganhar ritmo e me adaptar a esta grande equipe. Foram os primeiros minutos e a sensação foi boa.

"Foi um verão longo, mais longo do que o habitual. Preciso voltar ao ritmo das coisas rapidamente. É aqui que eu queria estar, e estou feliz com a forma como as coisas aconteceram. Agora é hora de trabalhar."

A contratação de impacto também aproveitou para elogiar o companheiro adolescente Lamine Yamal por seu impacto ofensivo. Ele acrescentou: "Lamine vinha de um momento difícil, mas hoje se recuperou e mostrou sua melhor forma. Precisamos disso dele, dessa ética de trabalho e dessa consistência, porque o talento está lá e os gols vão sair."



