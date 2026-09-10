News Images
Traduzido por
'Foi um belo chute!' - Alexis Mac Allister faz alerta ousado sobre o troféu da Liga dos Campeões após golaço em Anfield
Mac Allister conduz o Liverpool à vitória de virada
O Liverpool iniciou sua campanha na Liga dos Campeões de 2026-27 com uma impressionante vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid, em Anfield. O Liverpool se recuperou após sofrer um gol de Marcos Llorente aos 17 minutos, com Dominik Szoboszlai empatando a partida antes de Alexis Mac Allister marcar um memorável gol da vitória no segundo tempo.
A movimentação inteligente de Rio Ngumoha pelo corredor criou a oportunidade, permitindo que Mac Allister acertasse com precisão uma finalização de 20 jardas no canto, rente à trave.
A vitória deu ao técnico Andoni Iraola um início vitorioso na nova fase de liga europeia.
- AFP
Meio-campista argentino elogia o timing e a torcida de Anfield
Falando após o apito final, Mac Allister demonstrou enorme satisfação com a execução tática da equipe e com a resposta psicológica depois de sair atrás. Ele destacou o momento crucial dos gols do Liverpool nos dois lados do intervalo.
O campeão da Copa do Mundo elogiou a torcida de Anfield por empurrar o time nos momentos decisivos da partida.
"Gostei da mentalidade", afirmou Mac Allister. "Mostramos vontade, trouxemos a torcida para o nosso lado e isso é muito importante quando você joga em Anfield. É isso que queremos e acho que é um passo muito positivo para nós."
Gol decisivo reflete a qualidade e a confiança da equipe
Ao refletir sobre a técnica decisiva que lhe deu a vitória na partida, Mac Allister admitiu que imediatamente se sentiu confiante ao chutar de longe. O jogador de 27 anos destacou que momentos individuais de qualidade precisam servir à ambição coletiva mais ampla do elenco.
Ele reconheceu que as falhas defensivas no início foram rapidamente corrigidas por períodos dominantes de posse de bola e pressão.
"Foi uma boa batida", disse Mac Allister. "Normalmente, quando estou nessas posições, gosto de chutar. Estou feliz porque adoro marcar gols. Hoje, foi um belo gol e foi importante para o time."
- Crystal Pix
Grandes expectativas para a campanha europeia
Olhando para o restante do torneio, Mac Allister insistiu que o Liverpool tem a qualidade e a determinação necessárias para buscar títulos. No entanto, ele ressaltou que todos os jogadores precisam estar totalmente alinhados para corresponder às grandes expectativas em torno do clube.
O time de Andoni Iraola agora volta o foco para a viagem à Europa no próximo mês, quando enfrentará o LASK, da Áustria.
"Temos um time incrível", concluiu Mac Allister. "Temos qualidade, temos vontade e temos tudo para ser bem-sucedidos. Vamos tentar, vamos trabalhar duro e, com sorte, podemos conquistar alguns títulos."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.