O Liverpool iniciou sua campanha na Liga dos Campeões de 2026-27 com uma impressionante vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid, em Anfield. O Liverpool se recuperou após sofrer um gol de Marcos Llorente aos 17 minutos, com Dominik Szoboszlai empatando a partida antes de Alexis Mac Allister marcar um memorável gol da vitória no segundo tempo.

A movimentação inteligente de Rio Ngumoha pelo corredor criou a oportunidade, permitindo que Mac Allister acertasse com precisão uma finalização de 20 jardas no canto, rente à trave.

A vitória deu ao técnico Andoni Iraola um início vitorioso na nova fase de liga europeia.