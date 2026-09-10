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Alvino Hanafi

Traduzido por

'Foi um belo chute!' - Alexis Mac Allister faz alerta ousado sobre o troféu da Liga dos Campeões após golaço em Anfield

Liverpool
Liga dos Campeões
A. Mac Allister

Alexis Mac Allister elogiou a vontade e a mentalidade de elite do Liverpool após marcar o gol da vitória em uma virada sensacional por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O meio-campista insistiu que o time de Andoni Iraola tem todos os atributos necessários para conquistar títulos importantes nesta temporada.

  • Mac Allister conduz o Liverpool à vitória de virada

    O Liverpool iniciou sua campanha na Liga dos Campeões de 2026-27 com uma impressionante vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid, em Anfield. O Liverpool se recuperou após sofrer um gol de Marcos Llorente aos 17 minutos, com Dominik Szoboszlai empatando a partida antes de Alexis Mac Allister marcar um memorável gol da vitória no segundo tempo.

    A movimentação inteligente de Rio Ngumoha pelo corredor criou a oportunidade, permitindo que Mac Allister acertasse com precisão uma finalização de 20 jardas no canto, rente à trave.

    A vitória deu ao técnico Andoni Iraola um início vitorioso na nova fase de liga europeia.

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICOAFP

    Meio-campista argentino elogia o timing e a torcida de Anfield

    Falando após o apito final, Mac Allister demonstrou enorme satisfação com a execução tática da equipe e com a resposta psicológica depois de sair atrás. Ele destacou o momento crucial dos gols do Liverpool nos dois lados do intervalo.

    O campeão da Copa do Mundo elogiou a torcida de Anfield por empurrar o time nos momentos decisivos da partida.

    "Gostei da mentalidade", afirmou Mac Allister. "Mostramos vontade, trouxemos a torcida para o nosso lado e isso é muito importante quando você joga em Anfield. É isso que queremos e acho que é um passo muito positivo para nós."


  • Gol decisivo reflete a qualidade e a confiança da equipe

    Ao refletir sobre a técnica decisiva que lhe deu a vitória na partida, Mac Allister admitiu que imediatamente se sentiu confiante ao chutar de longe. O jogador de 27 anos destacou que momentos individuais de qualidade precisam servir à ambição coletiva mais ampla do elenco.

    Ele reconheceu que as falhas defensivas no início foram rapidamente corrigidas por períodos dominantes de posse de bola e pressão.

    "Foi uma boa batida", disse Mac Allister. "Normalmente, quando estou nessas posições, gosto de chutar. Estou feliz porque adoro marcar gols. Hoje, foi um belo gol e foi importante para o time."

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  • imago-sport-1082746768.jpgCrystal Pix

    Grandes expectativas para a campanha europeia

    Olhando para o restante do torneio, Mac Allister insistiu que o Liverpool tem a qualidade e a determinação necessárias para buscar títulos. No entanto, ele ressaltou que todos os jogadores precisam estar totalmente alinhados para corresponder às grandes expectativas em torno do clube.

    O time de Andoni Iraola agora volta o foco para a viagem à Europa no próximo mês, quando enfrentará o LASK, da Áustria.

    "Temos um time incrível", concluiu Mac Allister. "Temos qualidade, temos vontade e temos tudo para ser bem-sucedidos. Vamos tentar, vamos trabalhar duro e, com sorte, podemos conquistar alguns títulos."

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