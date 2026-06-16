“Foi puro domínio” – O ex-técnico da seleção masculina dos EUA, Bob Bradley, analisa a estreia na Copa do Mundo, reflete sobre a relação com Mo Salah e fala sobre seu futuro como técnico

Ao refletir sobre sua trajetória como técnico, Bob Bradley sente-se compelido a compartilhar uma história.

Sua carreira o levou de Nova Jersey à Seleção Masculina dos Estados Unidos, do Egito à Premier League — onde se tornou o primeiro americano a treinar na primeira divisão inglesa — e desde a fundação do LAFC até passagens por diversos clubes ao redor do mundo. Mas a história que vem à mente não é sobre um emprego, um resultado ou um marco histórico. É sobre uma interação recente com um ex-jogador, alguém que ele treinou no início de sua carreira e depois viu alcançar os níveis mais altos do esporte.

“Hoje é o aniversário de Mo Salah”, disse Bradley ao GOAL nesta segunda-feira. “E eles [o Egito] estão prestes a enfrentar a Bélgica em Seattle. Mandei uma mensajinha para o Mo hoje de manhã, sem esperar resposta. E, imediatamente, recebi uma resposta.”

Bradley e Salah trabalharam juntos durante os dois anos em que o americano comandou a seleção egípcia, quando este último era ainda um ponta desconhecido do Al-Mokawloon. Foi Bradley quem deu a Salah sua primeira convocação para a seleção nacional, e a orientação inicial de Bradley ajudou a impulsionar uma carreira que levou Salah a se tornar, por fim, um ícone global no Liverpool.

“[É emocionante] refletir sobre o trabalho com ele, ver o que ele conseguiu realizar e saber que, de certa forma, ainda compartilhamos uma compreensão de tudo o que foi dedicado a isso”, explica Bradley. “Olha, eu me afastei bem no início da carreira dele e vi como ele foi evoluindo, até finalmente chegar ao Liverpool e simplesmente explodir.

“Fico sempre animado quando vejo que, de certa forma, há uma conexão com os jogadores com quem trabalhei, e eles valorizam o trabalho que fizemos juntos; fico sempre animado quando vejo que estão indo bem.”

São essas conexões que ainda motivam Bradley em seu desejo de continuar treinando. Ele também cita o relacionamento que mantém com os membros da seleção americana que disputou a Copa do Mundo de 2010 como outro exemplo. A oportunidade de ajudar a orientar jogadores e desenvolver suas habilidades é algo pelo qual o técnico de 68 anos continua muito apaixonado.

O ex-técnico, que treinou pela última vez o clube norueguês Stabæk Fotball em 2024, não esconde seu desejo de voltar a treinar.

“Estou animado e motivado para encontrar o próximo desafio certo”, diz ele. “Ao longo dos anos, a capacidade de envolver as pessoas ao meu redor, de desafiá-las, de liderar discussões, de formar uma equipe, de ajudar a desenvolver jogadores realmente bons, de ter times que sejam empolgantes, divertidos e competitivos. Faço isso há muito tempo e ainda acredito que sou muito bom nisso; estou animado para encontrar o próximo projeto certo.”

Bradley conversou com o GOAL em uma sessão de perguntas e respostas como parte do “Coaches Corner”, uma série da Copa do Mundo que reúne os ex-técnicos da Seleção Masculina dos EUA Gregg Berhalter, Bruce Arena e Bradley para análises táticas, perspectivas privilegiadas e conversas francas ao longo do torneio. A série está disponível para transmissão no canal do FanDuel no YouTube.

Além de seu próprio futuro, Bradley discutiu o que gostou na vitória da Seleção dos EUA por 4 a 1 na última sexta-feira, em que pontos a equipe ainda pode melhorar e como seria um confronto tático contra seu filho, Michael Bradley, técnico em seu primeiro ano no New York Red Bulls, na mais recente edição do GOAL Convo.

NOTA: As respostas foram editadas para maior concisão e clareza.