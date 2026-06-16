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Bob Bradley GFXGOAL

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“Foi puro domínio” – O ex-técnico da seleção masculina dos EUA, Bob Bradley, analisa a estreia na Copa do Mundo, reflete sobre a relação com Mo Salah e fala sobre seu futuro como técnico

Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália
Copa do Mundo
F. Balogun
W. McKennie
C. Pulisic
B. Bradley
M. Bradley

O ex-técnico da seleção masculina dos EUA, Bob Bradley, conversa com a GOAL sobre a vitória dos americanos na estreia na Copa do Mundo, sua relação com Mo Salah, as lembranças de 2010 e seu desejo de voltar a treinar.

Ao refletir sobre sua trajetória como técnico, Bob Bradley sente-se compelido a compartilhar uma história.

Sua carreira o levou de Nova Jersey à Seleção Masculina dos Estados Unidos, do Egito à Premier League — onde se tornou o primeiro americano a treinar na primeira divisão inglesa — e desde a fundação do LAFC até passagens por diversos clubes ao redor do mundo. Mas a história que vem à mente não é sobre um emprego, um resultado ou um marco histórico. É sobre uma interação recente com um ex-jogador, alguém que ele treinou no início de sua carreira e depois viu alcançar os níveis mais altos do esporte.

“Hoje é o aniversário de Mo Salah”, disse Bradley ao GOAL nesta segunda-feira. “E eles [o Egito] estão prestes a enfrentar a Bélgica em Seattle. Mandei uma mensajinha para o Mo hoje de manhã, sem esperar resposta. E, imediatamente, recebi uma resposta.”

Bradley e Salah trabalharam juntos durante os dois anos em que o americano comandou a seleção egípcia, quando este último era ainda um ponta desconhecido do Al-Mokawloon. Foi Bradley quem deu a Salah sua primeira convocação para a seleção nacional, e a orientação inicial de Bradley ajudou a impulsionar uma carreira que levou Salah a se tornar, por fim, um ícone global no Liverpool.

“[É emocionante] refletir sobre o trabalho com ele, ver o que ele conseguiu realizar e saber que, de certa forma, ainda compartilhamos uma compreensão de tudo o que foi dedicado a isso”, explica Bradley. “Olha, eu me afastei bem no início da carreira dele e vi como ele foi evoluindo, até finalmente chegar ao Liverpool e simplesmente explodir.

“Fico sempre animado quando vejo que, de certa forma, há uma conexão com os jogadores com quem trabalhei, e eles valorizam o trabalho que fizemos juntos; fico sempre animado quando vejo que estão indo bem.”

São essas conexões que ainda motivam Bradley em seu desejo de continuar treinando. Ele também cita o relacionamento que mantém com os membros da seleção americana que disputou a Copa do Mundo de 2010 como outro exemplo. A oportunidade de ajudar a orientar jogadores e desenvolver suas habilidades é algo pelo qual o técnico de 68 anos continua muito apaixonado.

O ex-técnico, que treinou pela última vez o clube norueguês Stabæk Fotball em 2024, não esconde seu desejo de voltar a treinar.

“Estou animado e motivado para encontrar o próximo desafio certo”, diz ele. “Ao longo dos anos, a capacidade de envolver as pessoas ao meu redor, de desafiá-las, de liderar discussões, de formar uma equipe, de ajudar a desenvolver jogadores realmente bons, de ter times que sejam empolgantes, divertidos e competitivos. Faço isso há muito tempo e ainda acredito que sou muito bom nisso; estou animado para encontrar o próximo projeto certo.”

Bradley conversou com o GOAL em uma sessão de perguntas e respostas como parte do “Coaches Corner”, uma série da Copa do Mundo que reúne os ex-técnicos da Seleção Masculina dos EUA Gregg Berhalter, Bruce Arena e Bradley para análises táticas, perspectivas privilegiadas e conversas francas ao longo do torneio. A série está disponível para transmissão no canal do FanDuel no YouTube.

Além de seu próprio futuro, Bradley discutiu o que gostou na vitória da Seleção dos EUA por 4 a 1 na última sexta-feira, em que pontos a equipe ainda pode melhorar e como seria um confronto tático contra seu filho, Michael Bradley, técnico em seu primeiro ano no New York Red Bulls, na mais recente edição do GOAL Convo.

NOTA: As respostas foram editadas para maior concisão e clareza.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SOBRE A VITÓRIA DA SELEÇÃO MASCULINA DOS EUA SOBRE O PARAGUAI

    GOAL:Como ex-técnico da seleção nacional, o que você achou do desempenho da seleção masculina dos EUA contra o Paraguai?

    BRADLEY: Eu estava na partida e, para simplificar, foi a maneira perfeita de começar uma Copa do Mundo. Desde o início, os dribles de Christian [Pulisic], a mobilidade de Weston [McKennie], à medida que começávamos a entrar no ritmo, [Malik] Tillman encontrando posições excelentes — tudo caminhava na direção de [Folarin] Balogun. A coordenação, o timing e a velocidade dos movimentos. Foi simplesmente um primeiro tempo muito, muito bom.

    Já disse algumas vezes que, se um time tem um plano de pressão e, na primeira vez que alguém avança, nosso jogador consegue simplesmente passar direto por ele, e isso acontece repetidamente. Aí não há mais pressão. O Paraguai não conseguiu se aproximar de nós e recuou. Encontramos maneiras de criar grandes espaços, e o primeiro tempo foi simplesmente fantástico em todos os aspectos. Foi puro domínio.

    GOAL:Quando você analisa essa partida, até que ponto esse domínio se deveu ao fato de ter sido o primeiro jogo dos EUA em casa na Copa do Mundo em décadas e à adrenalina que isso traz, em comparação com a tática ou apenas certos aspectos do jogo?

    BRADLEY: A torcida com certeza ajuda, mas obviamente [Mauricio] Pochettino colocou todo mundo no lugar certo. Quando uma partida começa assim, você não tem como negar que o time titular que ele escalou fez todo o sentido. Vamos falar do meio-campo por um segundo. Gosto das funções. Acho que o McKennie joga melhor quando está um pouco mais avançado, quando pode participar da pressão, quando tem oportunidades de avançar.

    E havia espaços enormes nos corredores. Os zagueiros centrais do Paraguai ficavam muito próximos uns dos outros, com um “balão” entre eles, e as distâncias entre os zagueiros centrais e os laterais eram enormes. Eles simplesmente não conseguiam lidar com o fato de que, diante da forma coordenada como nos movimentávamos, ficavam em dúvida.

    Os zagueiros centrais do Paraguai não queriam se posicionar, os meio-campistas não sabiam ao certo se deveriam avançar, e, de todas essas maneiras, nós simplesmente os pressionamos com velocidade. Fisicamente, somos uma equipe muito forte e, se você observar o grupo de jogadores que temos em campo em termos de capacidade atlética, com velocidade e potência, temos um grupo realmente muito bom.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A IMPRESSIONANTE ESTREIA DE BALOGUN NA COPA DO MUNDO

    GOAL:Tem gente dizendo que a atuação de Balogun foi a melhor de um atacante dos EUA em uma única partida da Copa do Mundo. Você concorda com isso?

    BRADLEY: Tem-se falado muito agora sobre quem é o melhor em comparação com outros anos, e eu simplesmente tenho me mantido afastado de tudo isso. Eu julgo pelo que vejo, e quando ele chegou a esta Copa do Mundo, eu realmente senti que ele causaria um grande impacto, que estava em excelente forma. Ele é um verdadeiro artilheiro e começou a Copa do Mundo mostrando tudo isso.

    Além de sua habilidade na área e de sua finalização, ele também tem sido uma peça muito importante no contra-ataque, e quando você observa a maneira como conseguimos jogar, criamos superioridade numérica no meio. Então, quando jogamos pelas laterais e a bola volta para o meio, quando jogamos na diagonal e temos jogadores concentrados no meio, temos a oportunidade de fazer jogadas combinadas, corridas do terceiro homem e pequenas aberturas para passes em profundidade; e isso também significa que, quando perdemos a bola, todos estão em uma posição realmente boa para recuperá-la na contrapressão. Balogun, mais uma vez, foi uma peça importante nisso.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SOBRE OS ASPECTOS EM QUE A SELEÇÃO MASCULINA DOS EUA PODE MELHORAR

    GOAL:É comum que os treinadores, mesmo nas melhores vitórias, identifiquem pontos a serem aprimorados. Em que aspectos você acha que essa equipe precisa se concentrar antes do jogo contra a Austrália?

    BRADLEY: Me perguntaram isso várias vezes depois dos amistosos contra o Senegal e a Alemanha, e há, sem dúvida, preocupações na defesa. Houve momentos em que a zaga de quatro não estava muito bem articulada; faltou entrosamento em diferentes situações, como: “Devo marcar um jogador ou estou pronto para cobrir outro?”

    Os times lançavam jogadores pela segunda linha e, às vezes, não estávamos em boas posições para lidar com isso porque estávamos ocupados com outras coisas. Às vezes, na defesa, os jogadores se desconcentravam e ficavam olhando só para a bola; portanto, para ficar claro, o Paraguai não nos testou de nenhuma dessas maneiras.

    Por mais que o jogo da outra noite tenha sido ótimo, até mesmo o gol sofrido contra [a seleção dos EUA] foi mais um pequeno deslize. Ele surgiu de uma cobrança de falta longa do goleiro, e acho que Chris Richards arriscou um pouco e acabou ficando do lado errado. Então, quando foi a vez de Tim [Weah] tentar cobri-lo, [eu] não gostei da maneira como ele se esticou com o pé esquerdo, e isso colocou Freeman em uma posição difícil. Da forma como as coisas estavam naquele momento, ele não foi rápido o suficiente para conseguir ajudar.

    Então, os treinadores conseguem identificar todas essas coisas. Quando você vence um jogo importante, não quer estragar a energia daquela noite, mas, quando tem a chance no dia seguinte, você analisa esses detalhes. Você começa a ajudar todo mundo a entender como será o próximo jogo, e quando a Austrália tem um desempenho defensivo incrível e vence por 2 a 0, como técnico, você passa a mensagem para sua equipe de que a Austrália será um adversário difícil de enfrentar. É um pouco mais fácil transmitir essa mensagem quando eles acabaram de sair de uma vitória muito importante por 2 a 0 contra a Turquia.

    GOAL: Ainda é cedo, mas depois de assistir ao desempenho de sexta-feira, qual é a sua expectativa em relação a esse grupo ao longo do torneio?

    BRADLEY: Manter o ritmo, passar da fase de grupos, terminar em primeiro lugar no grupo, garantir uma boa partida nas oitavas de final e chegar o mais longe possível.

    GOAL:Gostei dessa resposta segura, treinador [risos].

    BRADLEY: Vamos voltar um segundo a 2010, [quando eu treinei a seleção]. Sentíamos que havia uma oportunidade de fazer algo especial e, quando passamos da fase de grupos, estávamos todos focados da maneira certa. Havia um compromisso real com o que representávamos como equipe. Tínhamos provado isso, mas então chegamos a uma partida em que, quando o jogo vai para a prorrogação, a vitória escapa das nossas mãos, e sempre olhamos para trás, para aquela Copa do Mundo, sentindo que poderíamos ter conquistado muito mais.

    Estabelecemos uma meta específica com antecedência? A meta era ser uma equipe muito boa, competir no mais alto nível e chegar o mais longe possível; e quando perdemos nas oitavas de final, para todos nós, foi decepcionante. Mas também nos orgulhávamos do que representávamos e, mais uma vez, o jogo nos mantém com os pés no chão.

    As pessoas de fora querem todas essas [previsões ousadas]: “Precisamos chegar às semifinais, precisamos chegar à final.” Cada técnico lida com isso de um jeito diferente. Não sei como o Mauricio lidou com isso nos bastidores, mas, para alcançar qualquer objetivo, o que importa é que o grupo se una da maneira certa, com todos acreditando e se sentindo bem com o que está acontecendo. Quando diferentes pessoas têm oportunidades, elas estão prontas para assumir a responsabilidade, e espero que possamos ver tudo isso e chegar o mais longe possível.

  • FBL-WC2010-MATCH50-USA-GHAAFP

    REFLETINDO SOBRE O QUE 2010 SIGNIFICOU

    GOAL: Você mencionou 2010. Qual você acha que é o seu legado daquele torneio? Já se passaram décadas. O que tudo isso significou no contexto geral?

    BRADLEY: É, eu nunca uso a palavra “legado”. Ela não faz parte do meu [vocabulário]. O que eu sinto é o seguinte: tive a oportunidade de ser técnico da seleção nacional e, quando você tem essa chance, pensa em todas as pessoas que acompanharam essa trajetória e em todos no país que se dedicaram ao esporte e no que elas representam. Então, você recebe o bastão. Você a carrega pelo tempo que puder e da maneira mais firme possível, e quando chega a hora, quer você goste ou não, você a passa para o próximo.

    Quando todos nós olhamos para trás e pensamos na nossa equipe, acho que o sentimento [é] de que todos realmente gostaram do grupo que tínhamos. A maneira como a equipe se uniu e a experiência compartilhada de um time que tinha uma identidade genuína. [Éramos] uma equipe que não tinha medo de enfrentar grandes times, de lutar pelas partidas e de entender em campo como ajudar uns aos outros e trabalhar em conjunto.

    Não sinto nenhuma necessidade de tentar convencer ninguém. Se fomos bons, cada um pode julgar do jeito que quiser, mas, por dentro, o sentimento do que representávamos e as lembranças daquele grupo... sempre fico muito orgulhoso quando ouço qualquer um desses caras falar, porque acho que todos sentiram que faziam parte de algo especial.

  • Los Angeles FC v Seattle SoundersGetty Images Sport

    SOBRE O FUTURO DE BRADLEY E O TRABALHO COMO TÉCNICO

    GOAL: Então, o que você tem feito desde que deixou o cargo de técnico pela última vez? E existe algum desejo de voltar a treinar?

    BRADLEY: Ao longo dos anos, desenvolvi a capacidade de envolver as pessoas ao meu redor, de desafiá-las, de conduzir discussões, de formar uma equipe, de ajudar a desenvolver jogadores realmente bons e de ter equipes empolgantes, divertidas e competitivas. Faço isso há muito tempo e ainda acredito que sou muito bom nisso; estou animado para encontrar o próximo projeto certo. Já passei por todos os tipos de situações e descobri maneiras realmente boas de criar uma cultura que todos consideram especial, e vou encontrar a oportunidade certa para fazer isso de novo.

    GOAL: Você já conversou com equipes sobre possíveis funções?

    BRADLEY: Tive algumas, e nunca se sabe o que as pessoas estão procurando. Em certos casos, quando chega a hora, você tem uma conversa sobre futebol americano e, nessa conversa, desafia as pessoas quanto às suas ideias sobre o esporte.

    [Elas] entendem o que é preciso para criar a cultura que acabei de descrever? Entendem o que significa quando é a sua vez de liderar, como você se posiciona diante de um grupo, como fala e se consegue passar uma imagem autêntica. E quando as coisas estão um pouco difíceis, você sabe como garantir que todos continuem comprometidos?

    Eu já fiz todas essas coisas. Já fiz isso em todos os tipos de lugares, com jogadores de diferentes origens. Se você olhar a lista de jogadores com quem já trabalhei, eu nunca diria que qualquer sucesso que eles tenham se deve a mim. Mas fico muito orgulhoso quando vejo caras com quem trabalhei seguirem em frente e terem carreiras realmente boas.

    GOAL: Uma última pergunta minha. LeBron James disse certa vez que a maior honra de sua vida seria jogar com seu filho ou contra ele na NBA. Com seu filho Michael agora treinando o Red Bulls, como você se sentiria se, um dia, tivesse a chance de enfrentá-lo como técnico?

    BRADLEY: Eu já treinei contra ele quando era jogador. Obviamente, já o tive em times que treinei. Ele sempre adorou jogar e, como queria levar sua carreira o mais longe e pelo maior tempo possível, tenho orgulho de ter feito parte disso.

    Então surgiu essa ideia — que provavelmente sempre esteve lá — de que ele queria ser técnico. Assim, quando ele encerrou sua passagem por Toronto, alguns dias depois, ele se juntou a mim na Noruega. Isso significava que, todos os dias durante um ano, eu era o primeiro a chegar, e ele vinha logo em seguida, em segundo lugar.

    Estou muito feliz por ter conseguido, não apenas no início, colocá-lo no caminho certo no esporte e ajudar a criar [a base que ele tem]. Ele esteve rodeado de muitas pessoas realmente boas e em contato com o esporte desde muito jovem. Depois, na fase seguinte, quando ele fez a transição para a carreira de treinador, essas experiências foram muito especiais, e adoro assistir ao time dele.

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