"Foi principalmente o Uli Hoeneß que me convenceu": ex-astro do Bayern de Munique recusou ofertas do Real Madrid e do FC Barcelona

Como ele explicou na noite de quinta-feira no programa “Triple – der Hagedorn-Fussballtalk” da Sky, Ballack também recebeu na época uma proposta do Real Madrid. O jogador, então com 25 anos, vinha de uma temporada excepcional pelo Bayer Leverkusen; com o time, ele ficou a um passo do título alemão e chegou à final da Liga dos Campeões. A final foi perdida por 1 a 2 contra o Real Madrid, em uma partida marcada pela má sorte. Além disso, Ballack levou a seleção alemã à final da Copa do Mundo de 2002, que ele perdeu por estar suspenso por cartão amarelo. Sem o meio-campista, a Alemanha foi derrotada por 0 a 2 pelo Brasil, que contava com as superestrelas Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo.

“Por diversos motivos”, ele acabou optando pelo Bayern, explicou Ballack. “Foi muito Uli Hoeneß que me convenceu na época.” O atual presidente honorário e então diretor esportivo do FCB queria a todo custo ter o jogador da seleção alemã em Munique. “Eu ainda era relativamente jovem e, claro, influenciável”, disse Ballack, pelo qual o Bayern pagou seis milhões de euros de transferência ao Leverkusen.

Além da persuasão de Hoeneß, outro motivo importante foi que Ballack já tinha em mente a Copa do Mundo de 2006, que seria disputada na Alemanha. Na véspera do torneio, ele preferia jogar pelo maior clube alemão; a decisão acabou sendo a favor do Bayern e não contra o Real.