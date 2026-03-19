O ex-capitão da seleção alemã, Michael Ballack, revelou que, no verão de 2002, poderia ter se transferido para o Real Madrid em vez de para o FC Bayern de Munique.
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"Foi principalmente o Uli Hoeneß que me convenceu": ex-astro do Bayern de Munique recusou ofertas do Real Madrid e do FC Barcelona
Como ele explicou na noite de quinta-feira no programa “Triple – der Hagedorn-Fussballtalk” da Sky, Ballack também recebeu na época uma proposta do Real Madrid. O jogador, então com 25 anos, vinha de uma temporada excepcional pelo Bayer Leverkusen; com o time, ele ficou a um passo do título alemão e chegou à final da Liga dos Campeões. A final foi perdida por 1 a 2 contra o Real Madrid, em uma partida marcada pela má sorte. Além disso, Ballack levou a seleção alemã à final da Copa do Mundo de 2002, que ele perdeu por estar suspenso por cartão amarelo. Sem o meio-campista, a Alemanha foi derrotada por 0 a 2 pelo Brasil, que contava com as superestrelas Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo.
“Por diversos motivos”, ele acabou optando pelo Bayern, explicou Ballack. “Foi muito Uli Hoeneß que me convenceu na época.” O atual presidente honorário e então diretor esportivo do FCB queria a todo custo ter o jogador da seleção alemã em Munique. “Eu ainda era relativamente jovem e, claro, influenciável”, disse Ballack, pelo qual o Bayern pagou seis milhões de euros de transferência ao Leverkusen.
Além da persuasão de Hoeneß, outro motivo importante foi que Ballack já tinha em mente a Copa do Mundo de 2006, que seria disputada na Alemanha. Na véspera do torneio, ele preferia jogar pelo maior clube alemão; a decisão acabou sendo a favor do Bayern e não contra o Real.
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Michael Ballack poderia ter deixado o FC Bayern em 2004 para se transferir para o FC Barcelona
Ballack permaneceu quatro anos em Munique, permanecendo até a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, na qual conquistou o terceiro lugar como capitão da seleção alemã. Ele foi tricampeão alemão com o time de Munique e conquistou, além disso, três títulos da Copa da Alemanha. Em 157 partidas pelo Bayern, marcou 62 gols.
Em 2006, após o término de seu contrato, ele decidiu conscientemente “não voltar ao escritório de Uli Hoeneß – porque eu sabia que ele tinha a capacidade de me convencer novamente”, disse o jogador, hoje com 49 anos. Na época, Ballack “tomou a decisão de tentar algo diferente” e se transferiu sem custos para o Chelsea FC.
Será que ele se arrependeu alguma vez de não ter aceitado a oferta do Real Madrid? “Eu já sabia que essa chance talvez nunca mais voltasse”, lembrou Ballack, revelando então que, em 2004, também teve a oportunidade de se transferir para o arquirrival do Real, o FC Barcelona. “Tínhamos problemas com o Bayern e estávamos bem avançados nas negociações — mas isso também não deu certo”, disse o jogador que disputou 98 partidas pela seleção nacional.
Na época, o Bayern vinha de uma temporada 2003/04 decepcionante e sem títulos, na qual Ballack e companhia ficaram em segundo lugar, atrás do Werder Bremen. Além disso, o time foi eliminado nas quartas de final da Copa da Alemanha pelo Alemannia Aachen, então da segunda divisão, e na Liga dos Campeões, a jornada terminou nas oitavas de final contra o Real.
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Lennart Karl, pupilo de Ballack, convocado pela primeira vez para a seleção alemã: "Não é algo garantido"
Atualmente, além de seu trabalho como comentarista na DAZN, Ballack também é assessor do supertalento do Bayern, Lennart Karl. O jogador de 18 anos, que, como se sabe, gostaria de jogar pelo Real Madrid um dia, foi convocado pela primeira vez na quinta-feira pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a seleção principal da Alemanha.
“Não é algo que se dê como certo ser convocado nessa idade”, disse Ballack sobre a grande honra para seu pupilo. “Ele teve uma ascensão meteórica desde a seleção sub-17, pulou a sub-19 porque se adaptou rapidamente nos treinos, o Bayern reconheceu sua qualidade e ele também comprovou isso na Bundesliga e na Liga dos Campeões com gols.”
Karl agora enfrenta “a competição, e ele precisa fazer isso. Não importa a idade, é preciso ter qualidade, e ele tem; caso contrário, não estaria aqui.” O jovem craque do ataque poderá fazer sua estreia internacional em 27 de março, quando a seleção alemã enfrentar a Suíça em Basileia. Três dias depois, está programado um amistoso em Stuttgart contra Gana.
Com a convocação para os jogos internacionais de março, aumentaram também as chances de Karl ser convocado para a Copa do Mundo no verão.
As passagens de Michael Ballack como jogador profissional
Período
Clube
Jogos
1995 - 1997
Chemnitzer FC
51 (10 gols)
1997 - 1999
1. FC Kaiserslautern
57 (4 gols)
1999 - 2002 / 2010 - 2012
Bayer Leverkusen
155 (42 gols)
2002 - 2006
FC Bayern de Munique
157 (62 gols)
2006 - 2010
FC Chelsea
167 (26 gols)