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'Foi parar na minha cabeça' - Erling Haaland admite que sabia do recorde antes de superar Wayne Rooney e Sergio Aguero como maior artilheiro do clássico de Manchester
A obsessão de Haaland pela história do dérbi
Haaland revelou que mirou de propósito o recorde de gols no clássico de Manchester, depois de manter essa marca no fundo da cabeça. O jogador de 26 anos foi mais uma vez o herói no 199º encontro entre os dois rivais, marcando o gol decisivo aos 60 minutos para garantir uma vitória vital para a equipe de Enzo Maresca, que terminou com 10 jogadores. Com isso, Haaland chegou a nove gols em apenas oito jogos de liga contra o Manchester United, superando o recorde anterior de oito, compartilhado pelo ícone do Manchester United Wayne Rooney e pela lenda do City Sergio Aguero.
O atacante norueguês foi sincero sobre sua motivação para escrever seu nome nos livros de história. "Eu já sabia desse recorde antes, li sobre isso, então acabou ficando na minha cabeça", admitiu o atacante. "Tenho muito orgulho disso. É algo que me deixa muito, muito feliz porque todos nós sabemos o quão especial este jogo é."
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O predador ataca em Old Trafford
O gol que garantiu o recorde e os três pontos foi uma prova dos atributos físicos e da lucidez mental do norueguês. Após um período de intensa pressão, Haaland encontrou espaço na área para finalizar de forma instintiva e deixar a defesa do Manchester United sem reação. Apesar de uma espera tensa de três minutos pela revisão do VAR, o gol foi confirmado, silenciando a torcida em Old Trafford. Haaland explicou que sua capacidade de marcar gols raramente é resultado de pensar demais no momento da jogada, mas sim de confiar nos instintos de finalização que fizeram dele o camisa 9 mais temido do futebol mundial.
"É puro instinto, o que eu sinto que é a coisa certa a fazer", acrescentou Haaland. "E, no fim, não existe solução para isso ou aquilo. Como finalizar, como fazer isso, como fazer aquilo. Trata-se apenas de tentar colocar a bola no fundo da rede e chutar bem o bastante para que o goleiro não consiga defender. Então, é só nisso que eu tento pensar."
Uma conexão especial com a torcida do City
Além das estatísticas e dos recordes, Haaland falou com carinho sobre a conexão emocional que construiu com os torcedores do City desde sua chegada vinda do Borussia Dortmund. O clássico é uma partida que tem um peso imenso para os fãs, e Haaland abraçou a rivalidade de braços abertos. Ele observou que a intensidade da atmosfera e a rivalidade amigável entre as duas torcidas são elementos do jogo dos quais ele gosta muito, especialmente desde que fez sua estreia sensacional contra o Manchester United no Etihad Stadium há várias temporadas.
"Desde que cheguei a Manchester, eles me provocaram um pouquinho, eu provoco eles um pouquinho. Mas, quando chega a hora, trata-se de brincar um pouco e aproveitar o amor pelo jogo e lutar pelo seu time. Acho que este jogo, desde que fiz minha estreia no Etihad contra o Manchester United, sempre foi especial", observou Haaland.
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A busca por mais desenvolvimento e títulos
Apesar de ter chegado aos 26 anos e já ter quebrado inúmeros recordes de gols, Haaland insiste que ainda está longe de ser um produto acabado. O atacante acredita que ainda há uma margem significativa para evoluir em seu jogo, enquanto busca liderar o Manchester City a mais títulos nesta temporada.
Questionado sobre seus objetivos pessoais para a temporada, Haaland disse: “Claro, eu os tenho, mas para mim ainda se trata de evoluir. Ainda tenho 26 anos, ainda posso desenvolver partes do meu jogo. Tenho que ser o jogador decisivo, então se trata de entregar o que posso fazer pelo Manchester City, esse é o meu principal objetivo, e levar jogo a jogo. É uma temporada longa, só tento aproveitá-la”, concluiu Haaland.
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