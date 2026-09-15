Haaland revelou que mirou de propósito o recorde de gols no clássico de Manchester, depois de manter essa marca no fundo da cabeça. O jogador de 26 anos foi mais uma vez o herói no 199º encontro entre os dois rivais, marcando o gol decisivo aos 60 minutos para garantir uma vitória vital para a equipe de Enzo Maresca, que terminou com 10 jogadores. Com isso, Haaland chegou a nove gols em apenas oito jogos de liga contra o Manchester United, superando o recorde anterior de oito, compartilhado pelo ícone do Manchester United Wayne Rooney e pela lenda do City Sergio Aguero.

O atacante norueguês foi sincero sobre sua motivação para escrever seu nome nos livros de história. "Eu já sabia desse recorde antes, li sobre isso, então acabou ficando na minha cabeça", admitiu o atacante. "Tenho muito orgulho disso. É algo que me deixa muito, muito feliz porque todos nós sabemos o quão especial este jogo é."