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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Foi muito divertido jogar nisso!' – Bukayo Saka reage depois que a Inglaterra atropela a Croácia em Rijeka

Inglaterra
B. Saka
Croácia
Croácia x Inglaterra
Liga das Nações A

O ponta da Inglaterra Bukayo Saka expressou sua alegria depois de marcar duas vezes na impressionante vitória por 7 a 0 sobre a Croácia pela Liga das Nações. O atacante do Arsenal elogiou a abordagem de alta intensidade da sua equipe e a eficiência nas finalizações durante a histórica vitória fora de casa.

  • Saka marca dois em vitória dominante da Inglaterra

    Bukayo Saka teve atuação de destaque na vitória contundente da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia, pelo Grupo C da Liga das Nações da Uefa, em Rijeka. O ponta do Arsenal completou para o gol o quarto da Inglaterra antes do intervalo e depois aproveitou um erro defensivo para marcar o seu segundo no segundo tempo.

    Com o resultado, a Inglaterra chega a seis pontos no Grupo C e ocupa a segunda colocação, atrás da líder Espanha.

    Saka destacou a postura implacável do elenco desde o apito inicial.

  • imago-sport-1084120099.jpgMark Pain

    Ponta exalta moral elevada e finalização clínica

    Falando após o apito final, Saka descreveu a partida como extremamente prazerosa e destacou que o ritmo da Inglaterra se mostrou avassalador para os anfitriões. Ele apontou que a combinação de pressão alta com finalizações clínicas fez a diferença no fim das contas.

    A movimentação de Saka pelo lado direito desestruturou a defesa croata de forma consistente.

    "Foi uma noite incrível", disse Saka à ITV Sport. "Entramos em campo desde o início, jogamos com muita energia e espírito. Foi especial e foi realmente muito divertido jogar. Jogamos com energia e fomos muito clínicos hoje, então isso fez a diferença."

  • Atacante estrela exige um encerramento forte da janela internacional

    Saka enfatizou que a atuação refletiu todos os valores centrais que Thomas Tuchel introduziu à estrutura da seleção nacional. Ele pediu aos companheiros de equipe que mantenham o mesmo padrão na próxima partida.

    O ponta ressaltou que a Inglaterra não pode perder a intensidade.

    "Acho que mostramos a fome, a paixão e a qualidade que temos", acrescentou Saka. "Foi uma mistura de tudo o que estamos buscando como seleção da Inglaterra nesta atuação de hoje à noite. Queremos terminar em alta na noite de terça-feira."

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  • imago-sport-1084094862.jpgHANZA MEDIA

    Inglaterra ganha embalo sob o comando de Tuchel

    Saka e a Inglaterra agora voltam as atenções para a partida de terça-feira, enquanto tentam garantir mais três pontos no Grupo C. A vitória reforça o poder de fogo ofensivo da Inglaterra após triunfos anteriores na campanha.

    A Croácia segue na lanterna da classificação do grupo, com três pontos.

    A Inglaterra mira outra atuação dominante em seu próximo compromisso.

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