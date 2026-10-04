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'Foi muito divertido jogar nisso!' – Bukayo Saka reage depois que a Inglaterra atropela a Croácia em Rijeka
Saka marca dois em vitória dominante da Inglaterra
Bukayo Saka teve atuação de destaque na vitória contundente da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia, pelo Grupo C da Liga das Nações da Uefa, em Rijeka. O ponta do Arsenal completou para o gol o quarto da Inglaterra antes do intervalo e depois aproveitou um erro defensivo para marcar o seu segundo no segundo tempo.
Com o resultado, a Inglaterra chega a seis pontos no Grupo C e ocupa a segunda colocação, atrás da líder Espanha.
Saka destacou a postura implacável do elenco desde o apito inicial.
- Mark Pain
Ponta exalta moral elevada e finalização clínica
Falando após o apito final, Saka descreveu a partida como extremamente prazerosa e destacou que o ritmo da Inglaterra se mostrou avassalador para os anfitriões. Ele apontou que a combinação de pressão alta com finalizações clínicas fez a diferença no fim das contas.
A movimentação de Saka pelo lado direito desestruturou a defesa croata de forma consistente.
"Foi uma noite incrível", disse Saka à ITV Sport. "Entramos em campo desde o início, jogamos com muita energia e espírito. Foi especial e foi realmente muito divertido jogar. Jogamos com energia e fomos muito clínicos hoje, então isso fez a diferença."
Atacante estrela exige um encerramento forte da janela internacional
Saka enfatizou que a atuação refletiu todos os valores centrais que Thomas Tuchel introduziu à estrutura da seleção nacional. Ele pediu aos companheiros de equipe que mantenham o mesmo padrão na próxima partida.
O ponta ressaltou que a Inglaterra não pode perder a intensidade.
"Acho que mostramos a fome, a paixão e a qualidade que temos", acrescentou Saka. "Foi uma mistura de tudo o que estamos buscando como seleção da Inglaterra nesta atuação de hoje à noite. Queremos terminar em alta na noite de terça-feira."
- HANZA MEDIA
Inglaterra ganha embalo sob o comando de Tuchel
Saka e a Inglaterra agora voltam as atenções para a partida de terça-feira, enquanto tentam garantir mais três pontos no Grupo C. A vitória reforça o poder de fogo ofensivo da Inglaterra após triunfos anteriores na campanha.
A Croácia segue na lanterna da classificação do grupo, com três pontos.
A Inglaterra mira outra atuação dominante em seu próximo compromisso.
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