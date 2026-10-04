Bukayo Saka teve atuação de destaque na vitória contundente da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia, pelo Grupo C da Liga das Nações da Uefa, em Rijeka. O ponta do Arsenal completou para o gol o quarto da Inglaterra antes do intervalo e depois aproveitou um erro defensivo para marcar o seu segundo no segundo tempo.

Com o resultado, a Inglaterra chega a seis pontos no Grupo C e ocupa a segunda colocação, atrás da líder Espanha.

Saka destacou a postura implacável do elenco desde o apito inicial.