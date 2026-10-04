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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Foi muito divertido jogar!' - Bukayo Saka reage depois de a Inglaterra atropelar a Croácia em Rijeka

Inglaterra
B. Saka
Croácia
Croácia x Inglaterra
Liga das Nações A

O ponta da Inglaterra Bukayo Saka expressou sua felicidade após marcar dois gols na impressionante vitória por 7 a 0 sobre a Croácia pela Liga das Nações. O atacante do Arsenal elogiou a abordagem de alta intensidade de sua equipe e a eficiência nas finalizações durante a histórica vitória fora de casa.

  • Saka marca dois gols em vitória dominante da Inglaterra

    Bukayo Saka teve atuação de destaque na vitória contundente da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia, pelo Grupo C da Liga das Nações da UEFA, em Rijeka. O ponta do Arsenal completou para o gol no quarto da Inglaterra antes do intervalo e depois aproveitou um erro defensivo para marcar o seu segundo na etapa final.

    O resultado leva a Inglaterra aos seis pontos no Grupo C, na segunda colocação, atrás da líder Espanha.

    Saka destacou a mentalidade implacável do elenco desde o apito inicial.

  • imago-sport-1084120099.jpgMark Pain

    Ponta exalta espírito elevado e finalização clínica

    Falando após o apito final, Saka descreveu a partida como extremamente prazerosa e destacou que o ritmo da Inglaterra se mostrou avassalador para os anfitriões. Ele apontou que a combinação de pressão alta com finalizações precisas fez a diferença no fim das contas.

    A movimentação de Saka pelo lado direito rasgou a defesa croata de forma consistente.

    "Foi uma noite incrível", disse Saka à ITV Sport. "Entramos em campo desde o início, jogamos com muita energia e espírito. Foi especial e foi muito divertido jogar. Jogamos com energia e fomos muito letais hoje, então isso fez a diferença."

  • Atacante estrela exige um desfecho forte para a janela internacional

    Saka destacou que a atuação refletiu todos os valores centrais que Thomas Tuchel introduziu na estrutura da seleção. Ele pediu aos companheiros que mantenham o mesmo padrão na próxima partida.

    O ponta ressaltou que a Inglaterra não pode perder a intensidade.

    "Acho que mostramos a fome, a paixão e a qualidade que temos", acrescentou Saka. "Foi uma mistura de tudo o que buscamos como seleção da Inglaterra nesta atuação de hoje à noite. Queremos terminar em alta na noite de terça-feira."

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  • imago-sport-1084094862.jpgHANZA MEDIA

    Inglaterra ganha embalo sob o comando de Tuchel

    Saka e a Inglaterra agora voltam a atenção para o jogo de terça-feira, enquanto buscam garantir mais três pontos no Grupo C. A vitória reforça o poder ofensivo da Inglaterra após os triunfos anteriores na campanha.

    A Croácia segue na lanterna da classificação do grupo, com três pontos.

    A Inglaterra mira outra atuação dominante em sua próxima partida.

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