“Foi mão!” – O técnico do Marrocos sugere que o gol da França não deveria ter sido validado e vê aspectos positivos na derrota nas quartas de final da Copa do Mundo

Apesar de se sentir insatisfeito com o primeiro gol dos Bleus, Ouahbi manteve uma postura magnânima ao elogiar a grande qualidade dos adversários. Ele também destacou uma evolução coletiva no desempenho de seus jogadores, especialmente no que diz respeito à compostura na posse de bola durante todo o segundo tempo da partida.

O técnico de 49 anos acrescentou: “Temos que admitir que jogamos contra uma equipe muito boa. Sofremos bastante no primeiro tempo, e Bounou fez uma grande defesa no pênalti. No segundo tempo, defendemos melhor e, acima de tudo, estivemos mais serenos com a bola. Fomos muito melhores. No primeiro tempo, parecia que alguns jogadores estavam recuperando o fôlego. Vimos que esses mesmos jogadores começaram bem o segundo tempo.

“Foi difícil no final, mas acredito que devemos continuar acreditando, trabalhando. Também devemos continuar trabalhando nos fundamentos, garantindo que, quando houver lesões ou jogadores menos descansados, possamos contar com um elenco mais amplo. Vamos continuar, não vamos parar por aqui. Estamos muito decepcionados, queríamos mais, mas temos que aceitar isso.”