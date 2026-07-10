AFP
Traduzido por
“Foi mão!” – O técnico do Marrocos sugere que o gol da França não deveria ter sido validado e vê aspectos positivos na derrota nas quartas de final da Copa do Mundo
O Atlas Lions é eliminado
A notável trajetória do Marrocos na Copa do Mundo chegou finalmente ao fim nas quartas de final, após a derrota por 2 a 0 para a França, em Boston. A equipe de Ouahbi inicialmente alimentava grandes esperanças de derrotar os favoritos do torneio quando o goleiro Yassine Bounou defendeu com sucesso o pênalti de Mbappé no primeiro tempo. No entanto, sua resistência foi finalmente quebrada aos 60 minutos pelo gol do astro do Real Madrid, antes que um gol adicional de Ousmane Dembélé, seis minutos depois, selasse a vitória absoluta dos gigantes europeus.
- AFP
Ouahbi lamenta a decisão da arbitragem
Após a partida acirrada, Ouahbi criticou o árbitro Facundo Tello por ter validado o primeiro gol da França. O técnico insistiu que o meio-campista francês Adrien Rabiot havia tocado a bola com a mão antes de ela ser aproveitada por Mbappé, que mandou a bola para o fundo da rede marroquina.
Em entrevista à beIN Sports, Ouahbi disse: “O gol surgiu de uma jogada um pouco... confusa, algumas pessoas pararam porque viram uma mão na bola. Foi uma mão na bola, não sei se deveria ter sido marcada ou não, não sei.”
Técnico vê uma trajetória positiva
Apesar de se sentir insatisfeito com o primeiro gol dos Bleus, Ouahbi manteve uma postura magnânima ao elogiar a grande qualidade dos adversários. Ele também destacou uma evolução coletiva no desempenho de seus jogadores, especialmente no que diz respeito à compostura na posse de bola durante todo o segundo tempo da partida.
O técnico de 49 anos acrescentou: “Temos que admitir que jogamos contra uma equipe muito boa. Sofremos bastante no primeiro tempo, e Bounou fez uma grande defesa no pênalti. No segundo tempo, defendemos melhor e, acima de tudo, estivemos mais serenos com a bola. Fomos muito melhores. No primeiro tempo, parecia que alguns jogadores estavam recuperando o fôlego. Vimos que esses mesmos jogadores começaram bem o segundo tempo.
“Foi difícil no final, mas acredito que devemos continuar acreditando, trabalhando. Também devemos continuar trabalhando nos fundamentos, garantindo que, quando houver lesões ou jogadores menos descansados, possamos contar com um elenco mais amplo. Vamos continuar, não vamos parar por aqui. Estamos muito decepcionados, queríamos mais, mas temos que aceitar isso.”
- AFP
Marrocos se volta para o futuro
Após a derrota, o foco principal do Marrocos passa a ser ampliar a profundidade do elenco para lidar com as crises de condicionamento físico e lesões, garantindo que a nova geração amadureça em seu estilo de jogo básico. Enquanto isso, a França avança para as semifinais em Dallas para enfrentar a Espanha ou a Bélgica, com Mbappé em busca constante do recorde histórico de gols de Lionel Messi em Copas do Mundo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.