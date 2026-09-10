Enquanto Gordon chegou para injetar dinamismo, outro alvo de peso escapou. Bernardo Silva acabou optando por se juntar ao Real Madrid, rival ferrenho do clássico. O fracasso nas conversas com o ex-capitão do Manchester City se deveu em grande parte às garantias sobre minutos em campo, e não apenas a restrições financeiras.

"No fim, ele não era o que estávamos procurando", explicou Deco. "Eu o adoro. Ele é um dos melhores do mundo na sua posição. Ele queria vir para o Barça, mas as coisas não avançaram porque temos certos parâmetros. Não foi apenas uma questão financeira, também foi sobre tempo de jogo."

Deco ressaltou que as garantias de jogo continuam estritamente sob a alçada de Flick e acrescentou: "Não cabe a mim dizer se ele vai jogar ou não, essa é uma decisão do técnico. Mas ele tinha uma percepção diferente da nossa depois de jogar [regularmente] no City. Ele queria jogar."



