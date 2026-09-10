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Foi mal, Marcus! Deco explica por que o Barcelona abriu mão da estrela do Manchester United Rashford para concluir a transferência de Anthony Gordon por £ 59 milhões
Rashford retorna ao United enquanto o Barça gasta uma fortuna por Gordon
Rashford teve uma passagem por empréstimo produtiva na Catalunha na temporada passada. O atacante do Manchester United marcou 14 gols e ajudou o Barcelona a conquistar tanto o título de La Liga quanto a Supercopa da Espanha. Apesar desse sucesso, os campeões espanhóis acabaram decidindo não acionar a opção de €30 milhões (£26 milhões) para garantir sua contratação em definitivo.
Em vez disso, o Barcelona fez uma investida ambiciosa de €70 milhões (£59 milhões) para contratar Gordon junto ao Newcastle. O ponta de 25 anos foi identificado como um encaixe tático superior para o novo comando, chegando como parte de uma intensa campanha de reforços no verão, que também levou Rodri, Joao Cancelo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus e Dominik Livakovic ao Camp Nou.
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Deco detalha a necessidade de intensidade e as exigências de Flick
Em entrevista à RAC1, Deco esclareceu a difícil decisão de deixar Rashford voltar para a Inglaterra. "Somos extremamente gratos a Rashford", afirmou o diretor esportivo. "Ele contribuiu muito na temporada passada, mas nossa ideia de jogo está muito mais ligada a Anthony. O estilo dele se encaixa no que o treinador procura."
O ex-internacional português detalhou o motivo para buscar Gordon, apontando uma falta de brilho no elenco durante campanhas anteriores. "Vemos cada treino e analisamos o time", acrescentou Deco. "Temos uma ideia clara do que estamos procurando. Uma das áreas em que tivemos dificuldade na temporada passada, sem Raphinha, foi que a energia do time caiu. Ela se perdeu.
"Precisávamos de mais intensidade. Analisamos muitos pontas. Contratar alguém da Premier League é quase impossível, mas [Flick] foi claro sobre o que queria e trabalhamos em um acordo a partir daí."
Silva se junta ao Real Madrid após disputa por tempo de jogo
Enquanto Gordon chegou para injetar dinamismo, outro alvo de peso escapou. Bernardo Silva acabou optando por se juntar ao Real Madrid, rival ferrenho do clássico. O fracasso nas conversas com o ex-capitão do Manchester City se deveu em grande parte às garantias sobre minutos em campo, e não apenas a restrições financeiras.
"No fim, ele não era o que estávamos procurando", explicou Deco. "Eu o adoro. Ele é um dos melhores do mundo na sua posição. Ele queria vir para o Barça, mas as coisas não avançaram porque temos certos parâmetros. Não foi apenas uma questão financeira, também foi sobre tempo de jogo."
Deco ressaltou que as garantias de jogo continuam estritamente sob a alçada de Flick e acrescentou: "Não cabe a mim dizer se ele vai jogar ou não, essa é uma decisão do técnico. Mas ele tinha uma percepção diferente da nossa depois de jogar [regularmente] no City. Ele queria jogar."
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Flick espera produção criativa contínua de seu novo ponta
Gordon já está causando um impacto perceptível na Espanha. Embora ainda não tenha balançado as redes, o internacional inglês já deu cinco assistências em suas primeiras cinco partidas pelo clube, igualando um recorde de La Liga.
Ele rapidamente caiu nas graças da torcida do Camp Nou, recebendo apoio efusivo e tendo seu nome cantado pelos torcedores durante a dominante vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano. Flick vai contar com seu atacante enérgico para manter essa grande fase criativa enquanto o Barcelona busca mais glórias nacionais e europeias nesta temporada.
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