"Foi mais como um jogo beneficente": especialistas da TV criticam o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Uma perda de bola por descuido na área de penalidade da África do Sul, cometida pelo volante Yaya Sithole, permitiu que os mexicanos abrissem o placar aos 9 minutos, em meio à torcida frenética dos cerca de 80 mil espectadores no Estádio Azteca; Julian Quinones marcou o primeiro gol desta Copa do Mundo.

Sithole foi expulso no início do segundo tempo por uma falta de último recurso, recebendo um cartão vermelho (50º minuto). Com a vantagem numérica, o craque do ataque Raúl Jiménez ampliou o placar para 2 a 0 para os mexicanos aos 67 minutos. Na fase final, houve mais duas expulsões: primeiro, o atacante sul-africano Themba Zwane, que havia entrado como reserva, recebeu cartão vermelho por uma suposta agressão após intervenção do VAR (84º). Nos acréscimos, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio considerou uma falta do zagueiro central mexicano Cesar Montes como uma falta de último recurso e também o expulsou de campo.

Klopp usou o cartão vermelho de Montes como exemplo para sua avaliação da partida: “Essa situação descreve um pouco todo o jogo. Foi simplesmente ruim taticamente. Não foi bom para nenhuma das duas equipes. São onze contra nove e você cai em um contra-ataque. Por que você cai em um contra-ataque? (…) Esse foi um problema geral em toda a partida. A África do Sul aproveitou isso ao máximo”, disse o técnico de 58 anos, que atualmente trabalha como diretor de futebol global da Red Bull.

Streich, por sua vez, analisou: “Na verdade, a gente fica surpreso: três cartões vermelhos – mas não aconteceu muita coisa, não havia a intensidade que eu esperava. Eu pensei que ia ser um jogo bem disputado. Mas não foi o caso.”

Com a vitória na estreia, o México lançou as bases para a classificação para a fase eliminatória; o co-anfitrião da fase final enfrenta a Coreia do Sul na próxima semana. Já os sul-africanos estão sob pressão já no segundo jogo da fase de grupos, contra a República Tcheca.