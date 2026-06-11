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Germany v Hungary - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Foi mais como um jogo beneficente": especialistas da TV criticam o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo
México x África do Sul
México
África do Sul

O campeão mundial Christoph Kramer e o lendário técnico Christian Streich ficaram bastante decepcionados com a intensidade da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026.

"Antes do jogo, tinha-se a sensação de que o clima estava muito tenso e eu esperava uma grande intensidade. Era de se esperar que os espaços fossem amplos — mas achei que eles fossem entrar com tudo e que os duelos fossem acirrados. Mas, na verdade, foi mais como um jogo beneficente”, criticou o ex-jogador da seleção Kramer, em sua função de comentarista da ZDF, após a vitória por 2 a 0 do co-anfitrião México sobre a África do Sul na noite de quinta-feira.

  • "Os dois times deixaram o jogo fluir. O início de ondas de 'ola' nas arquibancadas nunca é um bom sinal para uma partida de futebol — e houve algumas, já no primeiro tempo", explicou Kramer em sua crítica.

    Já antes, Streich, técnico de longa data do SC Freiburg, havia enfatizado que ficou “decepcionado” principalmente com os sul-africanos. “Porque eu achava que eles teriam uma organização melhor e se defenderiam. Mas os espaços eram enormes. O gol sofrido logo no início os chocou e, depois disso, foi decepcionante”, disse Streich à ZDF.

    Na MagentaTV, o ex-técnico do BVB e do Liverpool, Jürgen Klopp, especialista em Copa do Mundo da emissora de TV paga, também criticou a atuação da África do Sul: “Eles simplesmente fizeram muito pouco. Não quero dizer que não quisessem. Mas não conseguiram fazer valer suas oportunidades.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    México x África do Sul: “Três cartões vermelhos — mas não aconteceu de nada”

    Uma perda de bola por descuido na área de penalidade da África do Sul, cometida pelo volante Yaya Sithole, permitiu que os mexicanos abrissem o placar aos 9 minutos, em meio à torcida frenética dos cerca de 80 mil espectadores no Estádio Azteca; Julian Quinones marcou o primeiro gol desta Copa do Mundo.

    Sithole foi expulso no início do segundo tempo por uma falta de último recurso, recebendo um cartão vermelho (50º minuto). Com a vantagem numérica, o craque do ataque Raúl Jiménez ampliou o placar para 2 a 0 para os mexicanos aos 67 minutos. Na fase final, houve mais duas expulsões: primeiro, o atacante sul-africano Themba Zwane, que havia entrado como reserva, recebeu cartão vermelho por uma suposta agressão após intervenção do VAR (84º). Nos acréscimos, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio considerou uma falta do zagueiro central mexicano Cesar Montes como uma falta de último recurso e também o expulsou de campo.

    Klopp usou o cartão vermelho de Montes como exemplo para sua avaliação da partida: “Essa situação descreve um pouco todo o jogo. Foi simplesmente ruim taticamente. Não foi bom para nenhuma das duas equipes. São onze contra nove e você cai em um contra-ataque. Por que você cai em um contra-ataque? (…) Esse foi um problema geral em toda a partida. A África do Sul aproveitou isso ao máximo”, disse o técnico de 58 anos, que atualmente trabalha como diretor de futebol global da Red Bull.

    Streich, por sua vez, analisou: “Na verdade, a gente fica surpreso: três cartões vermelhos – mas não aconteceu muita coisa, não havia a intensidade que eu esperava. Eu pensei que ia ser um jogo bem disputado. Mas não foi o caso.”

    Com a vitória na estreia, o México lançou as bases para a classificação para a fase eliminatória; o co-anfitrião da fase final enfrenta a Coreia do Sul na próxima semana. Já os sul-africanos estão sob pressão já no segundo jogo da fase de grupos, contra a República Tcheca.

  • México x África do Sul 2 a 0 (1 a 0) – os dados da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026

    Jogo

    México x África do Sul

    Resultado

    2 a 0 (1 a 0)

    Gols

    1 a 0 Quinones (9'), 2 a 0 Jimenez (67')

    Cartões vermelhos

    Sithole (África do Sul, 50'), Zwane (África do Sul, 84'), Montes (México, 90'+2)

    Grupo

    A

    Local

    Azteca (Cidade do México)

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